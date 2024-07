Hãy cùng điểm lại những bộ phim từng mang "bão tố" quét qua màn ảnh toàn cầu.

The Day After Tomorrow (Ngày Kinh Hoàng) (2004)

Đến từ ông hoàng phim thảm họa Roland Emmerich, The Day After Tomorrow là một trong những tựa phim được khán giả yêu thích nhất của thể loại này. Với sự góp mặt của hai tài tử nổi tiếng Jake Gyllenhaal và Dennis Quaid, phim khắc họa viễn cảnh khi Trái Đất trở về Kỷ băng hà do tác động của hiệu ứng nhà kính. Những trận mưa dữ dội, những cơn sóng thần đầy giận dữ… tất cả đã làm nên một bom tấn khoa học viễn tưởng thành công rực rỡ tại phòng vé khu thu về trên 550 triệu đô la Mỹ.

Into the Storm (Cuồng Phong Thịnh Nộ) (2014)

Into the Storm lấy bối cảnh tại một thị trấn ở nước Mỹ - nơi cơn bão lớn nhất trong lịch sử đi qua và tàn phá mọi thứ. Ba nhóm nhân vật đại diện cho các nhóm người khác nhau - những nhà khoa học, những kẻ điên rồ và cả những người dân bình thường - cùng mắc kẹt giữa cơn bão, với hàng loạt cơn lốc xoáy dữ dội nối tiếp nhau nuốt chửng tất cả. Phim được thực hiện theo phong cách giả found-footage, lấy điểm nhìn từ chính các nhân vật để khắc họa sự khốc liệt của thiên nhiên. Ra mắt năm 2014, phim thu về 161 triệu đô so với kinh phí khoảng 50 triệu đô la Mỹ.

Geostorm (Siêu Bão Địa Cầu) (2017)

Sở hữu dàn siêu sao quốc tế, Geostorm là bộ phim gây rất nhiều sự chú ý khi ra mắt vào năm 2017, kể về một hệ thống vệ tinh mang tên Dutch Boy được sử dụng để kiểm soát khí hậu. Thế nhưng, khi hệ thống được tạo ra để bảo vệ Trái Đất này quay lại tấn công, một cơn đại hồng thủy mang tên Geostorm sẵn sàng để hủy diệt sự sống trên toàn cầu. Tuy không nhận được nhiều lời khen về mặt phê bình, Geostorm vẫn là một tác phẩm giải trí tốt và được nhiều khán giả yêu thích.

Twister (1996)

Ra mắt vào năm 1996, Twister được coi là một trong những bom tấn hay nhất thế kỷ 20 về chủ đề thảm họa. Phim xoay quanh Jo, một nhà nghiên cứu với niềm đam mê bất tận dành cho thiên nhiên - đặc biệt là các cơn lốc. Cô quyết định đến Oklahoma, đối đầu với cơn thịnh nộ của tự nhiên để thử nghiệm thiết bị mới có khả năng đo đạc sức mạnh của các cơn cuồng phong. Ở thời điểm ra mắt, Twister gây sốt với kỹ xảo cực ấn tượng, mang về 2 đề cử Oscar danh giá tại các hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc" và "Âm thanh xuất sắc".

Năm 2024, gần ba thập kỷ, Twister sẽ trở lại, nhưng lần này là "số nhiều". Twisters (tựa Việt: Lốc Xoáy Tử Thần) có thể coi là một phần phim kế nhiệm tác phẩm đình đám năm 1996 với cùng chủ đề về những nhà săn bão, có niềm đam mê cháy bỏng với những cơn lốc xoáy cuồng phong. Tuy nhiên, không chỉ một, Twisters sẽ mang đến rất nhiều cơn lốc với sức mạnh hủy diệt trong phần phim 2024.

Với cốt truyện độc lập so với phần trước, Twisters xoay quanh Kate, một nhân viên khí tượng tại New York. Trước đây, cô từng là một nhà săn bão gan dạ, nhưng sau một tai nạn, Kate từ bỏ đam mê và chỉ còn nhìn những cơn bão thông qua màn hình vi tính. Với lời "rủ rê" của một người bạn cũ, Kate quyết định trở lại Oklahoma, đối mặt với những cơn cuồng phong - và cả quá khứ của chính mình.



Phim được cho là sở hữu vốn đầu tư ngấp nghé mốc 200 triệu đô - một trong những con số "khủng" nhất điện ảnh thế giới năm nay. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn từng nhận đề cử Oscar Lee Isaac Chung (Minari) cùng dàn sao trẻ sáng giá Daisy Edgar-Jones (Where the Crawdads Sing), Glen Powell (Anyone But You) và Anthony Ramos (Transformers: Rise of the Beasts), Twisters là bom tấn chủ đề thảm họa đích thực được dự đoán sẽ "thổi bay" phòng vé toàn cầu vào tháng 7 này.

Twisters (tựa Việt: Lốc Xoáy Tử Thần) khởi chiếu ngày 12/07/2024.