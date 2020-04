Nhu cầu mua sắm trực tuyến thay đổi trong dịch Covid-19

Sự gia tăng trong nhu cầu đối với các mặt hàng kể trên được ghi nhận lại sau chiến dịch "An tâm mua sắm tại nhà" do Lazada triển khai trong tháng 3. Là một trong những sàn thương mại điện tử được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam, đơn vị này ghi nhận sự chuyển dịch đáng kể trong hành vi mua sắm của người dùng trực tuyến.

Theo báo cáo từ Lazada, trong lễ hội mua sắm vào tháng 3 vừa qua, nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ gia dụng đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội so với trước đó, thậm chí còn vượt chiến dịch mua sắm 12/12 năm ngoái. Trong đó, phải kể đến nhóm mặt hàng thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo và bánh mì tươi tăng gấp 3, các sản phẩm lọc và làm lạnh không khí tăng cùng nhóm thiết bị gia dụng, đồ dùng nhà bếp tăng gấp đôi. Rõ ràng cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân ngày càng tăng cường đầu tư các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, các sản phẩm chăm sóc da cho phái nữ và các sản phẩm chăm sóc em bé cũng nhận được sự quan tâm đáng kể từ người tiêu dùng.

Đáng chú ý hơn, những mặt hàng điện tử có giá trị lớn cũng được tiêu thụ mạnh trong dịp này. Riêng ngành hàng điện thoại và máy tính bảng dẫn đầu top 5 sản phẩm bán chạy nhất sàn trong chiến dịch sinh nhật vừa qua. Nguyên nhân được cho là do người dùng có nhu cầu gia tăng kết nối khi làm việc tại nhà trong mùa dịch. Đồng thời những ưu đãi mạnh tay từ phía nền tảng thương mại điện tử và nhà bán hàng cũng là động lực kích cầu để người tiêu dùng dễ dàng mua sắm.

Song hành với tăng trưởng đột biến về nhu cầu, nguồn cung trên nền tảng thương mại điện tử này cũng đã và đang được mở rộng tương ứng. Các nhà bán lẻ cũng dần chuyển dịch từ kinh doanh trực tiếp sang trực tuyến để đáp ứng xu hướng tiêu dùng nói chung. Đối chiếu với chiến dịch sinh nhật năm 2019, số lượng nhà bán lẻ mới gia nhập tăng gấp 4 lần. Tổng số lượng thương hiệu trong và ngoài nước trên LazMall tham gia chiến dịch cũng tăng hơn 3 lần.

Ngoài mua sắm, các hoạt động giải trí mà Lazada nỗ lực đem đến cho khách hàng theo chiến lược shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) cũng thu nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng với những kết quả ấn tượng. Nền tảng thương mại điện tử này ghi nhận hơn 1 triệu lượt người dùng theo dõi Đại nhạc hội trực tuyến "Ở nhà bỗng vui", chuỗi livestream "Vui khoẻ cùng Lazada" và gameshow đoán giá Guess It. Hơn 18.000 lượt người dùng tham gia và 100 triệu lượt theo dõi thử thách vũ đạo mừng sinh nhật Lazada #HappyBdaydance trên Facebook và Tiktok.

Chuỗi livestream kỷ lục kéo dài 88 tiếng đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt yêu thích và số lượng người xem gấp 240 lần so với thời gian trước mùa dịch. Hơn 30.000 lượt người dùng tham gia chơi game "1 đồng kỳ diệu" mua sản phẩm giá một đồng, gấp đôi so với ngày thường. Đây đều là những con số kỷ lục ghi nhận trong một chiến dịch nỗ lực toàn diện, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm an tâm tại nhà trên Lazada.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Marketing của Lazada cho biết: "Trong chiến dịch "An tâm mua sắm tại nhà" vừa qua, Lazada đã ghi nhận sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Các mặt hàng nhu yếu phẩm, thiết bị vật dụng chăm sóc sức khỏe cá nhân, chăm sóc nhà cửa được ưu tiên lựa chọn và được dự đoán là sẽ ghi nhận sức mua cao trong thời gian tới, khi dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến thị trường tiêu dùng toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu đó, Lazada vẫn sẽ tiếp tục mở rộng nguồn cung sản phẩm với các mức giá hợp lý để bình ổn thị trường. Đồng thời, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng không tiếp xúc để đảm bảo sức khỏe cho các khách hàng, tất cả nhằm mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm an toàn, tin cậy nhất cho người tiêu dùng Việt Nam."

Đối với các doanh nghiệp và các nhà bán hàng, Lazada còn có nhiều gói hỗ trợ, hoạt động tập huấn liên tục giúp các nhà bán hàng dễ dàng tham gia kinh doanh trên Lazada. Đối với các nhà bán hàng đã đăng ký hoạt động, Lazada áp dụng nhiều giải pháp giúp giảm chi phí kinh doanh như: giảm chi phí vận chuyển và đóng gói..., cũng như hỗ trợ kết nối với các chuỗi cung ứng nội địa để tìm nguồn hàng cho các nhà bán hàng, qua đó thiết thực đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những thử thách của giai đoạn này.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ người tiêu dùng và các nhà bán hàng, Lazada chủ động chung tay cùng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19 bằng cách ủng hộ 2 phòng cách ly áp lực âm và 100.000 khẩu trang y tế tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh trong ngày 24/3 vừa qua. "Những ngày qua, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến phức tạp, các y, bác sỹ và các tình nguyện viên ở tuyến đầu đã làm việc không biết mệt mỏi để chăm sóc, cứu chữa người bệnh. Sự hy sinh và ý chí của họ đã truyền cảm hứng cho toàn xã hội. Điều đó thôi thúc chúng tôi đóng góp một phần công sức của mình để cùng đồng hành, hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống Covid-19 này" – Bà Thúy Hằng chia sẻ thêm.