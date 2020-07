Nhói lòng lời khai của nữ bị cáo 17 tuổi và lời động viên của người cha tại phiên tòa

Đưa ma túy vì "nể"

Một ngày gần cuối tháng 7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với vợ chồng Hoàng Tâm Đắc (44 tuổi) và Nguyễn Thị Liên (32 tuổi), cùng trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Trần Thị Hiền Lương (17 tuổi), trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo khiến chúng tôi chú ý nhất trong vụ án là Trần Thị Hiền Lương. Cô bé hầu tòa khi chưa đủ 18 tuổi. Tại tòa, Hiền Lương cho biết bố mẹ bỏ nhau khi bị cáo còn nhỏ. Sau đó Lương ở với bố của mình. Vì thương cháu gái nên ông bà ngoại đưa Hiền Lương về nhà nuôi dưỡng. Vì không được sự quan tâm đầy đủ của bố mẹ nên Lương đua đòi theo bạn bè xấu.

“Vì bố mẹ ly hôn sớm, chán nản nên cháu đã bỏ học. Trước khi bị bắt, cháu ở với ông bà ngoại. Cháu không biết ma túy là gì. Khi được chị Liên nhờ đưa đến địa điểm để giao hàng của khách vì nể nên cháu mới đi”, những lời khai nhận của Lương khiến cho những người có mặt tại phiên tòa xót xa.

Bị cáo Nguyễn Thị Liên, Hoàng Tâm Đắc và Trần Thị Hiền Lương tại phiên tòa

Theo đó, vào 18h, ngày 17/2/2020, Hoàng Tâm Đắc mua của 1 người đàn ông không rõ lai lịch, địa chỉ 3 gói ma túy có tổng khối lượng 50,35g với giá 12 triệu đồng. Mua được ma túy, Đắc đưa về nhà cất giấu. Hoàng Tâm Đắc nói với Nguyễn Thị Liên mục đích mua ma túy về nhà để cất giấu bán kiếm lời. Đắc chỉ cho Liên biết chỗ cất ma túy trên bể nước dưới chậu cây sanh.



Ngày 23/2/2020, Trần Thị Hiền Lương đến nhà Liên chơi và ngủ lại đó. Trưa ngày 24/2, Liên chỉ chỗ cất giấu cho Lương biết và dặn khi có người mua ma túy thì đưa đến cho vợ chồng Liên giao hàng.

Khoảng 15h30 cùng ngày, khi vợ chồng Liên đang ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu thì có người đàn ông hỏi mua ma túy. Hai bên thống nhất 60 viên ma túy có giá 2,5 triệu đồng. Liên nhắn tin cho Lương mang ma túy ra để giao cho khách. Khi Lương đi đến khu vực xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì bị công an bắt giữ. Vợ chồng Đắc cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Cái giá phải trả

Trước công đường, Hoàng Tâm Đắc, Nguyễn Thị Liên và Trần Thị Hiền Lương khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đắc khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn nên mua ma túy về cất giấu trong nhà khi nào có khách sẽ bán kiếm lời. Vợ chồng Đắc cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm trở về với xã hội nuôi con.

Được biết, từ khi vợ chồng Nguyễn Thị Liên bị bắt, 3 đứa con nhỏ (đứa lớn sinh năm 2007, đứa nhỏ nhất sinh năm 2014) phải gửi cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Nhìn thấy con, bị cáo Liên liên tục lau nước mắt.

Bị VKSND đề nghị mức án từ 12 – 13 năm tù, đường về của Liên xa ngái hơn bao giờ hết. Có lẽ giờ đây người phụ nữ này mới thấy hậu quả mình gây ra lớn như thế nào. Vợ chồng ngồi tù, con cái bơ vơ thiếu bàn tay chăm sóc và hơi ấm của bố mẹ. Không biết rồi đây chúng sẽ lớn lên như thế nào?.

Trần Thị Hiền Lương cũng khóc nghẹn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình để trở về với xã hội làm lại cuộc đời. Bố mẹ của Hiền Lương cũng đứng dậy xin nhận trách nhiệm về mình vì không quan tâm nhiều đến con. Bố của Hiền Lương cho biết:

“Vợ chồng chung sống với nhau được 2 năm do không hợp thì ly hôn. Cháu sống với ông bà ngoại. Khi cháu xin nghỉ học tôi cũng động viên an ủi mong con đi học lại nhưng cháu không đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi đã tái hôn và sinh thêm 2 đứa con. Lỗi cũng do bố mẹ thiếu quan tâm, để xảy ra sự việc như thế này quá muộn màng. Chỉ mong HĐXX giảm nhẹ tội cho cháu có cơ hội làm lại cuộc đời, cháu còn quá trẻ”, bố của Lương nghẹn giọng nói.

Tại phiên tòa, Trần Thị Hiền Lương xin HĐXX giảm hình phạt

Tại tòa, người đàn ông này cũng nhắn nhủ con gái của mình không đua đòi theo bạn bè, không bon chen. Ông mong con rút kinh nghiệm để làm lại cuộc đời. Nghe cha nói, Hiền Lương đưa tay lau nước mắt.



Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, Lương sẽ bị nhiều kẻ xấu cám dỗ. Hy vọng sau vụ án này, Lương sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm, không giẫm lên vết xe đổ của chính mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Tâm Đắc 15 năm tù; Nguyễn Thị Liên 10 năm tù và Trần Thị Hiền Lương 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên tòa, vợ chồng Liên bị cán bộ dẫn giải về trại giam. Liên quay lại dặn dò các con giữ gìn sức khỏe, nghe lời ông bà chăm ngoan, học giỏi. Mấy đứa trẻ nhìn cha mẹ khóc nức nở. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng nhói lòng.

Chỉ mong vợ chồng Liên sớm hoàn lương để về với các con. Hai năm tù không phải là thời gian quá dài nhưng chắc cũng đủ cho Hiền Lương nhận ra lỗi lầm của mình. Hy vọng sau khi mãn hạn tù, cô bé sẽ đủ tự tin làm lại cuộc đời.