Nhìn ngoại hình của ông xã Phạm Văn Phương hiện giờ mà công chúng cảm thấy tiếc nuối

Trên trang cá nhân mới đây, Phạm Văn Phương đã chia sẻ những hình ảnh trong buổi đi chơi, ăn tối của gia đình 3 người gồm hai vợ chồng cùng cậu con trai.

Đi kèm với bức hình cả gia đình, Phạm Văn Phương còn không quên để lại dòng trạng thái hài hước về cậu con trai: "When you have a son who doesn't like to take photo" (tạm dịch: Khi bạn có một cậu con trai không thích chụp ảnh).

Trong ảnh, cậu con trai của vợ chồng Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận đã lấy chiếc menu ra che mặt khi thấy mẹ chụp hình. Hành động hài hước của cậu bé khiến công chúng thích thú.

Ngoại hình già nua của Lý Minh Thuận không khỏi khiến công chúng thất vọng.

Không chỉ chia sẻ hình ảnh cả gia đình, Phạm Văn Phương còn đặc biệt quay hình ông xã Lý Minh Thuận. Qua góc ảnh của bà xã, Lý Minh Thuận lộ ngoại hình già nua với nếp nhăn đầy trên gương mặt và mái tóc bạc trắng.

Nhìn ngoại hình hiện giờ của Lý Minh Thuận, không ít người cảm thấy tiếc nuối. Lý Minh Thuận từng là một trong những nam thần đời đầu của làng giải trí Singapore. Anh cùng bà xã Phạm Văn Phương là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" đẹp nhất "Đảo Quốc Sư Tử".

Hiện tại, mỗi lần khi chụp chung hình với vợ, dù là bằng tuổi nhưng ngoại hình của Lý Minh Thuận lại già hơn rất nhiều so với Phạm Văn Phương.