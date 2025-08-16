Nhìn cảnh anh trai 12 tuổi dậy trông em lúc 2 giờ sáng để mẹ được nghỉ ngơi, netizen: "Thành công lớn nhất cuộc đời là đây!"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cắt từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc ấm áp tại một gia đình nọ. Theo những gì được ghi lại, khoảng 2h sáng, một cậu bé khoảng chừng 1-2 tuổi bất chợt tỉnh giấc rồi quấy khóc. Khi mẹ còn chưa kịp phản ứng, anh trai cậu bé nằm bên cạnh đã nhẹ nhàng ngồi dậy ôm em vào lòng rồi vỗ về. Cách cậu bế và dỗ em thuần thục cho thấy đây chắc chắn không phải lần đầu. Hành động ân cần ấy như muốn nhắn nhủ với mẹ: "Mẹ cứ ngủ yên, để con lo cho em".

Đoạn clip 26 giây nhưng lại đủ khiến trái tim người mẹ vỡ òa vì xúc động. Với chị, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công lớn nhất của cuộc đời khi nuôi dưỡng được một đứa con trai vừa tình cảm vừa biết sẻ chia yêu thương.

Khoảnh khắc cậu bé hỗ trợ mẹ trông em gây bão mạng xã hội. (Nguồn: Nguyen Mai Lan)



Ngay sau khi được đăng tải, clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều xuýt xoa trước khoảnh khắc ấm áp, cho rằng tình cảm của cậu anh dành cho em út thật đáng trân trọng.

Một số bình luận của dân tình:

- Anh trai nhà người ta đúng chuẩn đây rồi, nhỏ mà đã biết đỡ đần mẹ, thương em hết mực. Nhỏ tuổi mà đã biết san sẻ cho mẹ lúc nửa đêm, đúng là tấm gương cho nhiều bạn nhỏ.

- Nuôi được một đứa con biết quan tâm và chia sẻ thế này chắc chắn là niềm tự hào lớn nhất của bất kỳ người mẹ nào.

- Nhìn cảnh anh dỗ em giữa đêm mà thấy ấm lòng, tình cảm anh em đúng là không gì thay thế được.

- Từ bé đã biết quan tâm, chăm sóc người khác thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông rất chu đáo.

- Không biết học ở đâu cái tính ga-lăng và ấm áp này, nhưng chắc chắn lớn lên sẽ được rất nhiều người quý mến.

- Đúng kiểu "anh trai quốc dân" trong truyền thuyết, vừa tình cảm vừa trách nhiệm. Nhà nào có cậu con trai biết lo cho mẹ, thương em thế này thì mát lòng mát dạ biết bao.

Hành động của cậu bé khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm áp.

Được biết, chủ nhân đoạn clip trên là chị Nguyễn Mai Lan (38 tuổi) - mẹ của 4 người con. Cậu anh trai ấm áp trong clip đứng thứ 3 trong gia đình, tên Bull (12 tuổi), còn cậu bé được Bull vỗ về là em út tên Beer (18 tháng tuổi). Trước Bull và Beer còn có 2 người chị sinh đôi năm nay 14 tuổi.

Vợ chồng chị Nguyễn Mai Lan cùng 4 con: 2 cô chị sinh đôi, anh ba Bull và em út Beer

Chị Lan cho biết từ khi em Beer chào đời, vì tính chất công việc đặc thù nên chồng chị thường xuyên phải đi làm vào ban đêm, Bull thấy vậy đã chủ động ở cạnh mẹ để phụ trông em.

"Từ ngày mình sinh em bé là Bull ngủ cùng mẹ và em. Những hôm bình thường thì Bull trẻ con nên ngủ rất say, nhưng những hôm em ốm quấy khóc, Bull sẽ dậy hỗ trợ mẹ bế em. Cái này con tự dậy, tự xin mẹ trông em chứ m ình không gọi" , chị kể.

Vào đêm hôm đoạn clip trên được ghi lại, em Beer bị ốm sốt, quấy khóc suốt mấy ngày liền. Chị Lan gần như không được ngủ vì "con một đêm khóc 10-20 lần". May mắn là có Bull luôn bên cạnh chị, nếu chị thức dậy 9-10 lần để chăm Beer thì Bull cũng tỉnh 4-5 lần để giúp mẹ.

"Lúc 2h sáng là m ình mệt lắm rồi, em khóc thì Bull vùng dậy bảo để con dỗ em cho. Bull trông em, dỗ em nhiều lần cả đêm lẫn ngày rồi nên mình yên tâm lắm. M ình không dậy nhưng nhắm mắt nằm đó vẫn biết 2 anh em như nào", chị Lan xúc động chia sẻ.

Hôm sau, khi xem lại camera để cắt video gửi cho chồng, chị quyết định đăng lên Facebook để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ nó lại trở nên viral và nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy từ cồng động mạng.

Theo chị Lan, Bull bình thường không chỉ tình cảm mà còn là một cậu bé cực kỳ hiểu chuyện. Bull luôn nhận trông em để cho mẹ ngủ thêm nếu đêm em quấy. Bull cũng chăm chỉ giúp phụ huynh làm việc nhà nữa.

"Bull yêu em lắm. Thật ra mình không tính đẻ thêm em út này đâu, mà vì Bull thích em, ước mẹ đẻ em nên mẹ đẻ. Bull mê em, chiều em vô đối luôn" , chị Lan tâm sự.

2 anh em nhà Bull và Beer

2 anh em luôn quấn quýt và yêu thương nhau

Về cách nuôi dạy con, chị Lan cho rằng mình không áp dụng bí quyết đặc biệt nào. Chị nhận thấy, sự quan tâm và chu đáo của chồng đối với vợ con chính là tấm gương để các con noi theo, từ đó hình thành thói quen biết yêu thương và chăm sóc mọi người. Chẳng hạn như Bull nhà chị, không chỉ ân cần với các thành viên trong gia đình mà khi ra ngoài, cậu bé cũng luôn cư xử chu đáo, khiến chị nhiều lần bất ngờ vì con trai có suy nghĩ chững chạc hơn tuổi.

Bà mẹ 4 con không có bí quyết nuôi dạy con nào đặc biệt

Theo chị, cách bố mẹ đối xử với nhau có thể trở thành tấm gương để trẻ noi theo

Ảnh: NVCC