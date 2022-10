Nhiều ưu đãi hấp dẫn tri ân khách hàng mừng sinh nhật hệ thống siêu thị BRGMart

Hệ thống siêu thị BRGMart đã phát triển mạnh mẽ, nâng cấp, hoàn thiện liên tục với diện mạo mới nổi bật, tọa lạc trên các trục đường lớn, giữa giao lộ các tuyến phố đông đúc, nơi tập trung các khu đô thị lớn tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Vũng Tàu. Siêu thị BRGMart đã dần quen thuộc, thân thiết cho mọi gia đình; trở thành địa chỉ tin cây, cung cấp thực phẩm tươi sạch, an toàn; hàng hoá chất lượng cao, phong phú về chủng loại và đa dạng dịch vụ tiện ích, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

Đại tiệc "Sinh nhật vàng, Ngàn ưu đãi" diễn ra từ 30/9/2022 – 14/10/2022 trên toàn hệ thống siêu thị BRGMart

Mừng sinh nhật BRGMart ngày 10/10 & ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, siêu thị BRGMart đã trang hoàng siêu thị ngập tràn không khí vui tươi đón mừng sinh nhật và triển khai chuỗi chương trình ưu đãi hấp dẫn "Sinh Nhật Vàng, Ngàn Ưu đãi" từ 30/9 – 14/10/2022:

Hàng ngàn mặt hàng khuyến mãi giảm giá lên tới 50%, mua 2 tặng 2, mua 1 tặng 1, chương trình bán hàng đồng giá chỉ 22.000đ, 39.900đ tại tất cả các nhóm hàng hoá: hàng hoá tươi sống, trái cây nhập khẩu trực tiếp, thực phẩm, đồ uống, hoá mỹ phẩm,...

Ngày tích luỹ 2 nhân 2 ưu đãi lên tới 4% tích điểm; áp dụng cho giao dịch mua sắm ngày 10/10/2022.

Bốc thăm trúng thưởng 100%, check in Fanpage facebook nhận ngàn quà tặng.

Hàng ngàn quà tặng, hàng hoá, mũ bảo hiểm thương hiệu BRGMart theo giá trị hoá đơn tại các siêu thị mới khai trương năm 2022.

Đặc biệt, Giờ vàng mua hàng với giá 0 đồng sẽ được diễn ra từ 17h-19h, ngày 9/10/2022 tại các siêu thị BRGMart.

Chương trình "Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt" phối hợp tổ chức với MTTQ Việt Nam - Quận Hai Bà Trưng, diễn ra vào 8h00-11h30 ngày 8/10/2022 tại siêu thị BRGMart 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình Roadshow Tưng bừng mừng sinh nhật BRGMart - qua 18 điểm siêu thị BRGMart tại thành phố Hà Nội - từ 7:00 – 18:30 ngày 8/10/2022.

Chương trình Event "Chúc mừng sinh nhật BRGMart" diễn ra vào 17:30 – 19:00 ngày 10/10/2020 tại siêu thị BRGMart 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội với rất nhiều phần quà hấp dẫn, tổng giá trị lên tới 20 triệu đồng.

Hàng trăm mặt hàng được giảm giá mỗi ngày tại BRGMart/ Haprofood BRGMart

Bà Nguyễn Thuỳ Dương PTGĐ công ty TNHH Bán Lẻ BRG đại diện chuỗi BRGMart chia sẻ: "Hệ thống siêu thị BRGMart chân thành cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng lựa chọn, an tâm mua sắm, trong suốt hành trình vừa qua, chúng tôi luôn luôn đặt lợi ích, sức khoẻ của Quý khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. BRGMart cam kết sẽ liên tục hoàn thiện, tự hào đươc đồng hành, tiếp tục phát triển, sáng tạo, đổi mới vì người tiêu dùng Việt."



Đại tiệc BRGMart "Sinh nhật vàng, Ngàn ưu đãi" có sự đồng hành của các nhà cung cấp uy tín như Công ty Cổ phần 3A, Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Phú Thái Hà Nội (P&G), Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca Cola Việt Nam, Công ty TNHH Hitejinro Việt Nam, Công ty TNHH DV và CB TP Minh Dương – Nestle, Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái (Rohto).

Thông tin giới thiệu chi tiết:

Hệ thống siêu thị BRGMart thuộc Công ty CP Tập đoàn bán lẻ BRG (BRG Retail), bao gồm 80 siêu thị mang thương hiệu BRGMart/ Minimart Haprofood BRGMart tại 7 tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên; là địa chỉ mua sắm uy tín, hàng hoá chất lượng, tươi sạch, phong phú đủ đầy, tiết kiệm, ưu đãi ngập tràn; trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy, thân thiết của người tiêu dùng tại các địa phương.

Trực tiếp tại hệ thống 80 siêu thị, Minimart thuộc BRG Retail, Thương hiệu siêu thị BRGMart: https://brgshopping.vn/new_ detail/he-thong-sieu-thi-cua-brg-mart.html

Đặt hàng qua App BRG shopping trên App store hoặc Google play.