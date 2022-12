Nhiều trường hợp ngộ độc rau bina tại Australia

Một lệnh thu hồi đã được ban hành đối với rau nhãn hiệu Riviera Farms có liên quan đến ảo giác và mê sảng. Ảnh: transcontinental.com.au

Cơ quan Y tế bang New South Wales nêu rõ 9 người là thành viên của 4 hộ gia đình khác nhau đã phải nhập viện sau khi gặp "những phản ứng ngộ độc có thể liên quan tới thực phẩm" do sử dụng rau bina non của thương hiệu Riviera Farms được bán tại chuỗi siêu thị bán buôn Costco. Lô rau có hạn sử dụng đến ngày 16/12. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các phản ứng ngộ độc là do "một chất độc ngẫu nhiên" có trong loại rau này.

Tờ Sydney Morning Herald dẫn lời Giám đốc y tế tại Trung tâm Chống độc của bang New South Wales, ông Darren Roberts cho biết một số bệnh nhân vẫn chưa khỏe lại sau hơn một ngày gặp phải các triệu chứng ngộ độc. Có những trường hợp bị ảo giác đến mức không nhìn thấy đồ vật trước mặt hoặc không thể kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Nhà chức trách cảnh báo các triệu chứng nghiêm trọng có thể gặp phải khi ăn rau bina bao gồm mê sảng, ảo giác, tim đập nhanh và suy giảm thị lực.

Cơ quan Y tế bang New South Wales khuyến cáo người dân không sử dụng rau bina non của thương hiệu Riviera Farms, đồng thời vào tối 15/12, ra lệnh thu hồi sản phẩm có hạn sử dụng trước ngày 16/12, sau đó mở rộng diện thu hồi đối với các lô rau bina có hạn sử dụng trước ngày 28/12.

Các địa phương khác tại Australia cũng có biện pháp y tế sau vụ ngộ độc trên. Chiều 16/12, Cơ quan Y tế bang Victoria đã ban bố cảnh báo y tế riêng, thông tin về nhiều trường hợp ngộ độc do rau bina nhiễm độc. Cơ quan Y tế Vùng Thủ đô Australia (ACT) cũng đã ra lệnh thu hồi khẩn cấp rau bina non được bán tại chuỗi siêu thị Costco.

Về phần mình, thương hiệu Riviera Farms xác nhận "các sản phẩm có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 16/12/2022 đã bị ảnh hưởng", đồng thời tuyên bố việc nhà chức trách ban bố lệnh thu hồi rau bina là một biện pháp phòng ngừa.