Nhiều trường đại học New Zealand nới điều kiện đầu vào cho học sinh Việt Nam

Các trường đại học hàng đầu của New Zealand như Đại học Canterbury (TP Christchurch), Đại học Massey (TP Auckland, Palmerston North và Wellington), Đại học Otago (TP Dunedin) và Đại học Waikato (TP Hamilton) cho biết sẽ chấp nhận điểm dự đoán (predicted score) của các chương trình Tú tài Quốc tế (IB) và A-Level (Cambridge Advanced) để xét nhập học và cấp thư mời nhập học không điều kiện (unconditional offer) cho người học.

Cơ chế mới này tạo điều kiện cho học sinh có thể nộp đơn ứng tuyển sớm hơn, ngay khi có điểm dự đoán, thay vì phải đợi đến khi có điểm thi chính thức, qua đó, chủ động tăng cường cơ hội ứng tuyển với cả hai kỳ nhập học chính của các trường đại học New Zealand là tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Với thư mời nhập học không điều kiện, người học đã có thể tiến hành xin thị thực sinh viên (student visa) và sớm chuẩn bị cho hành trình du học.

Ngoài ra, Đại học Canterbury, Đại học Massey và Đại học Otago cũng chấp nhận xét nhập học dựa trên điểm học bạ lớp 12 với điểm trung bình (GPA) từ 8.0 trở lên, thay vì học sinh phải đợi đến khi có kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia mới có thể nộp hồ sơ ứng tuyển.

Để hoàn tất thủ tục nhập học (enrolment), người học vẫn cần đảm bảo điểm thi chính thức đáp ứng yêu cầu đầu vào (đối với chương trình IB, A-Level), hoặc đậu kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học (đối với chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam). Các kết quả thi cần được nộp bổ sung cho các trường Đại học theo thời hạn quy định cụ thể.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), cho biết: "Các cơ chế mới cho thấy rõ sự linh hoạt và ưu thế cạnh tranh của các trường đại học New Zealand trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Việt Nam theo đuổi các cơ hội học tập tại New Zealand. New Zealand cam kết mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết cho tương lai".

Cơ chế xét tuyển mới của các trường đại học New Zealand tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam hoàn thiện hồ sơ du học nhanh chóng.

Hiện nay, học sinh hoàn thành lớp 12 tại Việt Nam, không phân biệt trường chuyên hay trường ngoài chuyên, đều có thể được xét tuyển thẳng vào các trường đại học New Zealand nếu có điểm trung bình từ 8.0 trở lên (tùy ngành học) và đậu kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia. Đa số các chương trình cử nhân tại New Zealand kéo dài 3 năm, trừ một số ngành như kỹ sư, y dược, luật…

Để đảm bảo người học có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện của từng cá nhân, các trường đại học New Zealand đã đẩy mạnh triển khai nhiều lộ trình học tập với các ưu thế khác nhau về thời gian, bằng cấp và điều kiện đầu vào cho học sinh Việt Nam.

Mặt khác, các học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 nhưng chưa đủ điều kiện GPA đầu vào vẫn rộng cửa vào đại học New Zealand thông qua chương trình dự bị đại học, hoặc chương trình Diploma. Chương trình Diploma kéo dài một năm và tương đương năm nhất đại học. Sinh viên hoàn thành chương trình này được cấp chứng chỉ Diploma, đủ điều kiện tiếp tục vào thẳng năm hai đại học với các chương trình phù hợp, vẫn đảm bảo thời gian tối ưu để hoàn thành bậc học cử nhân.

Mới nhất phải kể đến chương trình Dự bị Thạc sĩ (Pre-Master) cho phép các sinh viên chuyển tiếp một cách suôn sẻ từ bậc cao đẳng hoặc đại học ở Việt Nam lên tiếp chương trình thạc sĩ ở các trường đại học hàng đầu New Zealand. Bên cạnh đó, một loạt các chương trình liên kết do các trường đại học New Zealand hợp tác với các trường đại học Việt Nam trong các lĩnh vực như Dược, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Máy tính, Quan hệ Quốc tế, Thương mại, Kinh doanh số, Quản trị chuỗi cung ứng… cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và tạo nền tảng học tập trong môi trường quốc tế.