Nhiều tỉnh thành triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Vaccine được tiêm là loại đã được Bộ Y tế phê duyệt với 2 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại.



* Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai sẽ đồng loạt tổ chức tiêm 97.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 15-18 tuổi trong 3 ngày từ 7/11 đến 9/11.

Địa điểm tiêm vaccine cho trẻ tại các trường học, Trung tâm đào tạo nghề, Cơ sở bảo trợ xã hội/Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.



Trường hợp cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung hoặc không đảm bảo cơ sở vật chất thì cơ quan đầu mối phối hợp với UBND các huyện, thành phố chọn điểm tiêm thay thế.

Các điểm tiêm yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, đủ chỗ ngồi, đủ diện tích bố trí các khu vực tiêm chủng; bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh.

Theo tổng hợp của báo Quân đội nhân dân Online, một số tỉnh thành cũng đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, bao gồm:

* Đà Nẵng

Đà Nẵng tiến hành tiêm vaccine cho hơn 100.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi từ ngày 2/11. Việc tiêm vaccine cho học sinh trung học phổ thông nhằm bảo đảm lộ trình để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại trực tiếp dự kiến vào giữa tháng 11 này.

Quang cảnh công tác tiêm chủng đối tượng từ 15 đến dưới 18 tuổi tại Cung Thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Căn cứ vào khả năng cung ứng vaccine của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh tại địa phương, dự kiến tháng 11, ngành y tế sẽ tiêm cho khoảng 45.400 trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi; tháng 11 và 12 sẽ tiêm cho hơn 56.700 trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Đối tượng được tiêm vaccine là trẻ em tuổi từ 12 đến dưới 18 hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài) có chỉ định sử dụng vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để đạt tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch, ngành y tế và các địa phương dự kiến bố trí khoảng 19 điểm tiêm chủng tại các quận, huyện và cơ sở y tế với hơn 120 bàn tiêm.

Để triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, học viên đang học lớp 10, 11, 12 tại các trường, trung tâm giáo dục đạt hiệu quả, an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh hay người giám hộ của học sinh.

* Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn năm 2021.

Khu vực chờ tiêm được bố trí đảm bảo giãn cách. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Trong đợt tiêm này sẽ có khoảng 119.462 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine trên cơ sở bảo đảm đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm.

Thời gian tiêm chủng tại các trường Trung học phổ thông diễn ra trong hai ngày 1/11 và 2-11; các trường Trung học cơ sở sẽ diễn ra từ ngày 3/11 đến 5/11.

Đối với trẻ em không đi học, độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, UBND cấp xã chịu trách nhiệm lập danh sách, UBND cấp huyện bố trí điểm tiêm cùng nhóm học sinh Trung học phổ thông và trẻ em không đi học từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi tiêm cùng nhóm học sinh Trung học cơ sở.

Để việc tiêm chủng được diễn ra an toàn, hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các điểm tiêm chủ động rà soát, thực hiện nghiêm việc chuẩn bị bảo đảm các điều kiện chuyên môn theo quy định.

* Sóc Trăng

Sáng 1/11, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 trên địa bàn với số lượng gần 31.600 em.

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngày 1/11, thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho học sinh THPT đang có mặt trên địa bàn. Thứ tự tiêm bắt đầu cho lớp 12, sau đó là lớp 11 và lớp 10.

Từ ngày 1/11, học sinh THPT tỉnh Sóc Trăng bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo kế hoạch, từ tháng 11/2021 đến Quý I/2022, tỉnh Sóc Trăng tổ chức tiêm 2 liều cho tất cả trẻ em từ 3 đến dưới 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn, bao gồm cả trẻ em tạm trú trong thời gian từ 6 tháng trở lên.

Kế hoạch tiêm dự kiến như sau:

- Từ ngày 1/11 đến ngày 5/11, tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi (học sinh lớp 10 đến lớp 12).

- Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi.

- Từ ngày 1/12 đến ngày 6/12, tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 16 tuổi (học sinh lớp 6 đến lớp 9).

- Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 16 tuổi.

- Quý I năm 2022, tiêm cho trẻ em từ 3 đến dưới 12 tuổi.

* Kiên Giang

Ngày 1/11, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang đã ký tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề xuất cho học sinh được tiêm vaccine phòng COVID-19 và đến trường học trực tiếp.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Lớp 12, Trường THPT Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo đó, dự kiến tiêm vaccine cho học sinh lớp 12 vào ngày 1/11; ngày 8/11 tiêm cho khối lớp 10, 11; ngày 15/11 tiêm cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9 và dự kiến đến ngày 29/11 sẽ tiêm vaccine cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Thời gian học sinh đến trường học trực tiếp:

- Học sinh khối 12 đến trường ngày 15/11.

- Học sinh khối lớp 10, 11 đi học ngày 22/11.

- Học sinh các khối 6, 7, 8, 9 học tập trung từ ngày 29/11.

- Học sinh tiểu học, trẻ mầm non đến trường ngày 13/12.

* Bình Dương

Ngày 31/10, hàng loạt điểm tiêm được tỉnh Bình Dương triển khai tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Bình Dương Ảnh: Báo Bình Dương

Theo đó, ước tính sẽ có khoảng 180.000 người trong độ tuổi 12-17 được tiêm vaccine, gồm cả học sinh phổ thông, học viên trường nghề và trẻ em trong độ tuổi nhưng không đi học.

Cụ thể, Bình Dương tiêm cho các em ở độ tuổi 15-17 (học sinh THPT) với số lượng khoảng 58.500 liều (vaccine Pfizer). Các độ tuổi thấp hơn sẽ có kế hoạch tiêm trong thời gian tới.

* Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 114.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi, ưu tiên trước hết cho lứa tuổi từ 16 đến 17 và hạ dần độ tuổi.

Việc tiêm vaccine cho học sinh sẽ được tổ chức tại trường hoặc điểm tiêm phù hợp được cơ sở giáo dục lựa chọn, đảm bảo an toàn. Ngành y tế sẽ tiêm cho trẻ không đi học tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động do UBND huyện, thị xã, thành phố lựa chọn.

Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại các bệnh viện đa khoa hoặc các trung tâm y tế có chuyên khoa nhi. Các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế có chuyên khoa nhi sẽ được tiêm chủng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

TP Hồ Chí Minh

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tính từ ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến hết ngày 4/11/2021, Thành phố đã tổ chức tiêm cho 629.604 trẻ, bao gồm 246.478 trẻ từ 16-17 tuổi, 383.126 trẻ từ 12-15 tuổi. Thành phố đã ghi nhận tổng cộng có 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Quận 3. Ảnh: HCDC

Trong ngày 4/11/2021, Thành phố triển khai được 101 điểm tiêm bao gồm 42 điểm trường học, 54 điểm cộng đồng và 5 điểm bệnh viện tại 20 quận huyện và thành phố Thủ Đức.

Riêng Quận Phú Nhuận, huyện Nhà Bè, Cần Giờ không tổ chức tiêm ngày 4/11/2021. Số lượng tiêm trong ngày là 30.114 trẻ, bao gồm 10.119 trẻ không đi học và 19.995 trẻ đi học. Trong đó, 15.365 trẻ từ 16-17 tuổi, 14.749 trẻ từ 12-15 tuổi. Trong ngày không ghi nhận trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm.

Ghi nhận tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19 theo quy định. Trong quá trình tiêm, các em tuân thủ theo quy trình một chiều, được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ.

Đồng hành với mỗi học sinh đi tiêm chủng là một bậc phụ huynh theo cùng, vừa theo dõi sức khỏe cho con, vừa ký giấy đồng thuận cho các em trước khi vào tiêm.

Trong ngày 5/11, Thành phố tổ chức tiêm tại 6 điểm tiêm với 10 đội tiêm cho 1.972 học sinh và 2 điểm tiêm với 4 đội tiêm cho 572 trẻ không đi học.

* Ninh Bình

Ngày 31/10, thực hiện Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đồng loạt học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi đang học tại các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác tiêm chủng tại các nhà trường.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh ở Ninh Bình trong độ tuổi. Ảnh: NDO

Tính đến hết sáng 31/10, hầu hết các điểm tiêm đã hoàn thành công tác tiêm chủng, với trên 32 nghìn học sinh và học viên được tiêm an toàn. Đối với những đối tượng là học sinh không đủ điều kiện tiêm, như có bệnh lý nền, tiền sử dị ứng..., được tổng hợp về Trung tâm Y tế trên địa bàn để triển khai khám sàng lọc và tiêm sau khi kết thúc Chiến dịch.

Với việc tiêm phòng thành công vaccine mũi 1 cho đối tượng là học sinh bậc THPT, tỉnh Ninh Bình nâng tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1 toàn dân lên trên 90%, góp phần nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 30/10, tại điểm tiêm trường THPT Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Ninh Bình) điểm tiêm được tổ chức làm điểm trước khi tổ chức tiêm đồng loạt theo Chiến dịch tiêm chủng cho học sinh bậc THPT.

Tại điểm tiêm này, có trên 1,5 nghìn học sinh, gồm trên 1,3 nghìn học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng và trên 200 học sinh của trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư.

* Lào Cai

Lào Cai triển khai tiêm vacine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi cư trú tại địa bàn từ ngày 5/11.



Cụ thể, trẻ từ 12 - 17 tuổi cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc các trường học công lập và ngoài công lập, các cơ sở bảo trợ xã hội, các địa phương sẽ được tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, ưu tiên tiêm cho nhóm 16-17 tuổi trước và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine.

Lào Cai sẽ thành lập các tổ tiêm chủng lưu động tổ chức tiêm tại các trường học cho học sinh đảm bảo các điều kiện trang thiết bị đáp ứng công tác an toàn tiêm chủng, công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối với trẻ em không đi học, địa phương thành lập các điểm tiêm cố định theo cụm xã tại Trạm Y tế hoặc Phòng Khám Đa khoa khu vực.

Các huyện, thị xã, thành phố duy trì điểm tiêm cố định tại Bệnh viện Đa khoa và bảo đảm trẻ em phải được tiêm ở các cơ sở y tế.