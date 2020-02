Nhiều người ở Sài Gòn mất hàng tỷ đồng từ cuộc gọi của kẻ tự xưng 'cán bộ công an'

Theo điều tra, mới đây ông B.A.K. (ngụ TPHCM) đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của 1 người đàn ông. Người này tự giới thiệu là cán bộ công an đang điều tra 1 vụ án về đường dây tội phạm rửa tiền quốc tế liên quan đến ông K..

Khác với thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trước đây là yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng để kiểm tra thì "cán bộ công an" này dùng cách khác.

Theo đó, "cán bộ công an" yêu cầu ông K. đến ngân hàng Sacombank Chi nhánh Bình Tây mở tài khoản mới mang tên ông. Tuy nhiên, "cán bộ công an" yêu cầu ông này đăng ký sử dụng vụ Internet Banking bằng số điện thoại cán bộ cung cấp. Với chiêu thức này, các đối tượng khiến nạn nhân mất cảnh giác do nghĩ tài khoản là của mình đứng tên nên khi chuyển tiền vào sẽ không sao.

Khi ông K. mở xong tài khoản, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mà ông này mở để "kiểm tra". Cán bộ công an còn nói nếu không có liên can tới đường dây tội phạm thì sẽ trả lại trong vòng 1 ngày.

Do tin tưởng, ông K. đã chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản của mình mới mở. Tiếp sau đó, "cán bộ công an" yêu cầu ông K. chuyển thêm gần 150 triệu đồng vào tài khoản 12949990001 mang tên Lê Văn Hợp mở tại ngân gàng SCB chi nhánh Tân Bình để làm chi phí nhận lại số tiền gần 1 tỷ ông chuyển trước đó.

Ông K. sau khi chuyển vào 2 tài khoản trên thì các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền qua tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Tương tự như hành vi này, ông L.V.C. (ngụ TPHCM) cũng bị lừa đảo chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. "Cán bộ công an" cũng yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Lê Văn Hợp mở tại ngân hàng Eximbank Chi nhánh TPHCM. Sau khi ông Cung chuyển thì nhóm rút tiền chiếm đoạt.

Bà L.T.T.T. (ngụ quận Thủ Đức) cũng bị "cán bộ công an" hù doạ chuyển gần 2 tỷ đồng và 2 số tài khoản chúng yêu cầu. Hai tài khoản này được các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển đến các tài khoản mang tên Trương Thị Thanh và Đinh Văn Quý để chiếm đoạt.

Qua xác minh, những người đứng tên các tài khoản nhận tiền là : Lê Văn Hợp (SN 1989, ngụ xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Trương Thị Thanh (SN 1983, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) và Đinh Văn Quý (SN 1947, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM). Hiện những người này đã rời khỏi nơi cư trú đi đâu không ai rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị các đối tượng trên đang ở đâu liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh Tế, Công an TPHCM ở địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 hoặc cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (Đội 8, số điện thoại 0965118882) để phục vụ việc điều tra.