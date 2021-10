Nhiều F0 tại TP.HCM phấn khởi nhận gói bảo hiểm "An tâm thu nhập": Món quà ý nghĩa giữa lúc gian khó

Khó khăn chồng chất khi nhiễm Covid-19

Khi dịch bệnh bùng phát, người dân rơi vào cảnh mất việc làm, không có thu nhập. Đặc biệt, đối với những F0, họ phải trải qua quãng thời gian dài điều trị, cách ly. Cuộc sống càng thêm khó khăn muôn phần.

Anh N.M.N (40 tuổi, ở phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM, tài xế công nghệ của Grab) là một trong những hoàn cảnh như thế. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, anh N. phải tạm dừng hoạt động, không có việc làm và thu nhập khiến cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh khốn đốn.

"Trong thời gian giãn cách, cuộc sống của gia đình mình cũng rất khó khăn. Hàng tháng, mình vẫn phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền mạng Internet,… rồi tiền sữa bỉm cho con nữa. Ngoài ra, mình còn có một số khoản nợ đến hạn phải trả nữa nên mình cũng rối lắm", anh N. chia sẻ.

Khi thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách, anh N. được đi làm trở lại nhưng chưa kịp vui mừng thì anh lại nhận kết quả dương tính. Trong khi xét nghiệm định kỳ 2 ngày/lần, anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/9. Không chỉ anh, cả vợ và con nhỏ cũng đều nhiễm Covid-19 và phải cách ly tại nhà để điều trị.

Những ngày ấy, cả nhà anh vừa phải chiến đấu vượt qua bệnh tật, vừa không khỏi đau đầu với bài toán kinh tế. Khó khăn chồng chất khiến cuộc sống gia đình nhỏ của anh không khỏi lao đao, xáo trộn.

Món quà ý nghĩa giữa lúc gian khó

Tuy nhiên, vào thời điểm gian khó ấy, anh N. may mắn nhận được thẻ bảo hiểm "An tâm thu nhập" với mức chi trả 5 triệu đồng do Tập đoàn Sovico tài trợ để hỗ trợ bà con mất thu nhập. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình anh N.

"Quá tuyệt vời luôn! Thật sự mình rất vui và bất ngờ, giữa thời điểm khó khăn như vậy, sự hỗ trợ kịp thời này vô cùng trân trọng và đáng quý, vừa giúp mình vơi bớt gánh nặng kinh tế, vừa giúp cả gia đình mình phấn khởi hơn rất nhiều", anh N. xúc động chia sẻ.

Cũng giống với trường hợp của anh N, anh Trần Văn V. (20 tuổi) cũng nhận được thẻ bảo hiểm "An tâm thu nhập" sau khi khỏi bệnh. Anh V. quê ở Bình Thuận, hiện tại đang là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tận dụng thời gian vừa học vừa đi làm, V. làm tài xế công nghệ để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, anh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 27/9 và phải vào bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị.

Hiện tại, sau khi khỏi bệnh, V. đã xuất viện và đang tiếp tục cách ly tại nhà. Vì vẫn còn đang là sinh viên, lên thành phố học tập nên cuộc sống của anh cũng không khỏi khó khăn khi mắc Covid-19.

"Khi có kết quả dương tính mình cũng lo lắm, nhưng cũng may mình không có triệu chứng gì nặng, sau 14 ngày điều trị thì mình có kết quả âm tính và được xuất viện. Lúc ấy, mình biết tin nhận được gói hỗ trợ thì mừng lắm. Thời điểm dịch bệnh, ai cũng gặp khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời như vậy khiến mình cảm thấy được quan tâm, an ủi hơn rất nhiều", V. chia sẻ.

Dịch bệnh bùng phát đã khiến cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Những món quà kịp thời, ý nghĩa sẽ giúp bà con phần nào trang trải cuộc sống, vượt qua được giai đoạn khốn đốn khi mất việc làm, không có thu nhập. Sự đùm bọc, sẻ chia quý báu giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.