Tối 29-8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, ghi nhận hình ảnh hàng chục cảnh sát xuất hiện trước dinh thự trắng của ông C.T.Đ. (ở Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - một doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa.

Ngoài dinh thự trắng, cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa tòa nhà Đ.A. trên đường Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa nhà đặt bộ máy điều hành của Tổng Công ty bất động sản Đ.A., do ông C.T.Đ. làm chủ.

Đến 22 giờ 30 phút cũng ngày, cảnh sát vẫn phong tỏa các địa điểm trên.

Ông C.T.Đ. là một doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa, vì thế việc cảnh sát xuất hiện trước nhà riêng và công ty đã thu hút rất đông sự chú ý của dư luận Thanh Hóa. Đến 23 giờ, rất đông người dân vẫn theo dõi sự việc.

Được biết, ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đ.A., ông C.T.Đ. còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

