Nhảy từ tầng 22 xuống sảnh sau khi cãi nhau với bạn gái

Ngày 30/5, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của N.K.Q (SN 1995, quê Cà Mau) tại khu vực mái hiên của sảnh chung cư Sun Avenue (đường D2, phường An Phú, TP Thủ Đức). Trong ngày, người nhà nạn nhân đã hoàn tất thủ tục để đưa nạn nhân về quê an táng.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó lúc 19h ngày 29/5, nhiều cư dân sống tại tòa nhà S1, chung cư Sun Avenue nghe tiếng động mạnh phát ra từ mái hiên bằng kính dưới sảnh chung cư nên chạy ra kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện anh Q nằm bất động trên mái hiên.

Bảo vệ chung cư đã trèo lên mái hiên kiểm tra thì phát hiện anh Q đã tử vong nên báo với Công an phường. Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Qua nhiều lời khai của các nhân chứng và hệ thống camera khu vực tòa nhà S1 ghi lại, thời điểm trên, tại căn hộ trên tầng 22 mọi người nghe tiếng cãi nhau to tiếng giữa anh Q và một cô gái. Một lúc sau thì phát hiện anh Q trong tình trạng như trên.