Nhật Bản cho phép sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi thứ 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Quyết định trên được đưa ra sau khi hội đồng xem xét các dữ liệu tiêm chủng ở những nước đã bắt đầu tiêm mũi thứ 3 cho trẻ em như Israel và Mỹ. Tỷ lệ gặp phản ứng phụ khi tiêm mũi thứ 3 cho nhóm từ 12-17 tuổi tương tự hoặc thậm chí thấp hơn so với khi tiêm 2 mũi đầu. Điều quan trọng là không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào về mặt an toàn. Bên cạnh đó, việc tiêm mũi thứ 3 sẽ góp phần tăng hiệu quả của vaccine, vốn giảm dần theo thời gian sau mũi tiêm thứ 2.

MHLW dự kiến sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi vào tháng 4 tới. Bộ này hy vọng việc tiêm mũi thứ 3 sẽ có hiệu quả giúp chống lại biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.

Tháng 2/2021, Nhật Bản lần đầu tiên phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer để tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên. 3 tháng sau đó, nước này tiếp tục cấp phép sử dụng vaccine này cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Đối với mũi tăng cường, vào tháng 11/2021, MHLW chỉ cấp phép sử dụng vaccine này cho những người từ 18 tuổi trở lên do thời điểm đó vẫn thiếu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đối với nhóm tuổi từ 12-17.

Liên quan tình hình dịch COVID-19, trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản tiếp tục giảm cho dù đà giảm vẫn khá chậm. Ngày 23/3, Nhật Bản ghi nhận 41.038 ca nhiễm mới, giảm 16.800 ca so với một tuần trước đó, và 122 ca tử vong vì COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 nặng cũng giảm 21 người so với một ngày trước đó, xuống còn 916 người. Riêng thủ đô Tokyo ghi nhận 6.430 ca nhiễm mới, giảm 3.700 ca so với một tuần trước đó.