Nhập viện điều trị hậu COVID-19, 2 bé sơ sinh phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Trẻ được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Bé K., 5 tháng tuổi, tại nhà xuất hiện cơn co giật nhẹ, tay chân co quắp. Ngày nhập viện tại nhà bé xuất hiện cơn co giật nhiều hơn, mỗi cơn khoảng 1 - 2 phút, trong cơn, bé co quắp chân tay.



Bé H., 6 tháng tuổi, 1 tháng nay xuất hiện triệu chứng thở nhanh, chậm tăng cân.

Cả 2 bé được thực hiện các xét nghiệm cần thiết và phát hiện dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch và viêm phổi. Tuy nhiên, tình trạng bé K. nặng hơn, bị viêm não, màng não do biến chứng hậu COVID-19.

Trẻ sẽ được can thiệp điều trị bệnh lý tim bẩm sinh sau khi điều trị các bệnh lý cấp tính ổn định. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Khoa Nhi đã hội chẩn cùng Khoa Tim mạch và các chuyên gia tim mạch của Bệnh viện E để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Sau khi điều trị, các bệnh lý cấp tính ổn định, các bé sẽ được can thiệp điều trị bệnh lý tim bẩm sinh.



Bác sĩ Trần Thị Cườm, Phó Trưởng Khoa Nhi cho biết: Hậu COVID-19, bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám tổng quát để kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể và đặc biệt nên kiểm tra sức khoẻ cho trẻ sơ sinh sau sinh. Với các bệnh lý bẩm sinh về tim mạch, việc phát hiện sớm sẽ kịp thời can thiệp, tránh các nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ.