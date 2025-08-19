Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới năm 2012. Hơn 10 năm qua, cô ghi dấu trong nhiều vai trò vedette tại các show diễn thời trang, giám khảo tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023...

Hoa hậu Thu Hoài

Nhắc đến Thu Hoài, công chúng còn nhớ đến mối quan hệ tri kỷ, gắn bó lâu năm giữa cô cùng người bạn thân là ngôi sao đình đám TVB Hồ Hạnh Nhi. Trong hơn 10 năm sinh sống, lập nghiệp tại Đài Loan, nàng hậu 7X quen biết và thân thiết với hàng loạt sao Hoa ngữ.

Bên cạnh Hồ Hạnh Nhi, Thu Hoài cũng từng mời nhiều nghệ sĩ quốc tế như tài tử “Nấc thang lên thiên đường” Kwon Sang Woo, nhóm nhạc Thái Lan D.O.P.E… sang Việt Nam tham dự các chương trình do cô tổ chức.

Không chỉ nổi tiếng qua các hoạt động giải trí, Thu Hoài còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Cô gây dựng chuỗi spa, thẩm mỹ viện có tiếng tại TP.HCM, phục vụ nhiều nghệ sĩ và khách hàng cao cấp. Với sự nhạy bén và quyết đoán, nàng hậu được mệnh danh là “nữ đại gia của showbiz Việt”.

Thu Hoài hiện sở hữu siêu xe, hàng hiệu đắt tiền và nhiều bất động sản đồ sộ, trong đó phải kể đến căn biệt thự nguy nga như lâu đài tại Đà Lạt. Theo tiết lộ của nàng hậu, cơ ngơi này của cô được xây dựng trong 3 năm và chỉ riêng chi phí xây dựng đã lên tới 2 triệu USD, không tính tiền đất.

Biệt thự tráng lệ như lâu đài của Thu Hoài ở Đà Lạt

Căn biệt thự có tầm nhìn hướng về đỉnh Lang Biang, gần một sân khấu ca nhạc nổi tiếng ở Đà Lạt. Nội thất bên trong được trang trí cầu kỳ: phòng khách tràn ngập ánh sáng nhờ giếng trời kính theo phong cách bảo tàng Louvre, phòng bếp hiện đại, nhiều cửa sổ, ban công, sân vườn đầy hoa, vừa lãng mạn vừa thanh lịch.

Mỗi năm khoảng vài lần vào cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi, Thu Hoài về đây nghỉ dưỡng, tận hưởng cảm giác thư thái, nạp năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn. Cô thuê một quản gia trông nom dinh thự, giữ không gian luôn sạch sẽ, sinh động.

Trong cuộc sống thường ngày, dù bận rộn, Thu Hoài chăm tập yoga, thiền để giữ sức khỏe và tập gym để có cơ thể săn chắc. Nhờ vậy ở tuổi 49, cô vẫn duy trì nhan sắc trẻ đẹp, quyến rũ, vóc dáng gọn gàng, gợi cảm và phong thái sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét hoa hậu trông như “người phụ nữ không tuổi” mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nàng hậu 7X chăm chỉ tập luyện để giữ gìn thân hình săn chắc, khỏe mạnh

Nhờ đó, ở tuổi U50 cô vẫn trẻ đẹp, gợi cảm

Thành công, giàu có và xinh đẹp là vậy, nhưng Thu Hoài lại gặp nhiều biến cố tình cảm với 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Nàng hậu 7X từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với một doanh nhân người Đài Loan, nơi cô phải chịu cảnh bạo lực gia đình và cuối cùng quyết định dừng lại để giải thoát cho bản thân.

Ngoài ra, mối tình từng gây chú ý nhất của Thu Hoài là với doanh nhân Tống Nhật Trí, kém cô 10 tuổi. Hai người hẹn hò từ năm 2015, đăng ký kết hôn tại Mỹ năm 2021 và tổ chức lễ cưới riêng tư tại Ninh Thuận.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, Thu Hoài xác nhận cả hai đã ly hôn sau một năm về chung một nhà, do bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Cô giấu kín chuyện chia tay gần một năm vì không muốn bị đánh giá.

Sau nhiều biến cố, Thu Hoài hiện sống cùng các con và tập trung cho công việc kinh doanh. Người đẹp nói cô hạnh phúc vì cả ba con đều ngoan ngoãn, luôn yêu thương, gần gũi mẹ.

Thu Hoài hiện dành thời gian cho các con và công việc kinh doanh

Ở tuổi U50, Thu Hoài không đi bước nữa, nhưng không nghĩ một mình là cô đơn. Cô tâm sự: "Ở bên cạnh người khác nhưng không thể nói chuyện, kết nối mới là cảm giác lẻ loi. Tôi không tránh khỏi những lúc thấy cô độc, chấp nhận chúng như một điều hết sức bình thường trong cuộc sống.

Những khi thấy trống rỗng, tôi đi cà phê cùng vài người bạn, nấu vài món ăn cho con. Tôi vẫn luôn đặt mục tiêu cho mọi thứ: công việc, con cái, gia đình. Đây là điều quan trọng vì khi không có mục tiêu, bạn sẽ mất đi sự tập trung và công việc không thể có kết quả tốt".