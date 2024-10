Sau một loạt thành công vang dội từ các dự án phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng, sắp tới đây Lim Ji Yeon sẽ lại tái xuất màn ảnh với một bộ phim cổ trang có tên The tale of Mrs Ok. Dự án dự kiến lên sóng vào cuối tháng 11 sắp tới và hiện thì đang trong quá trình tích cực quảng bá. Mới đây nhất đài JTBC cũng tung ra những hình ảnh đầu tiên hé lộ tạo hình của Lim Ji Yeon trong phim và lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội, truyền thông xứ Hàn.

Poster phim The tale of Mrs Ok

Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai Ok Tae Young - một chuyên gia pháp lý (thầy cãi) ở Joseon. Tae Young được mô tả là người thông minh, khéo léo và có kỹ năng phân tích tốt. Tuy nhiên, thực chất cô chỉ là một nô lệ có tên thật là Goo Deok. Vì muốn che giấu thân phận của mình nên cô mới thay tên đổi họ thành Ok Tae Young với ước mơ vượt qua nghịch cảnh, tạo dựng tên tuổi và làm lại cuộc đời.

Vai diễn mới này của Lim Ji Yeon được ví như “Anna phiên bản cổ trang” (Anna là một bộ phim nổi tiếng của Suzy). Bởi lẽ nhân vật của cô cũng có quá khứ khó khăn, sinh ra trong một gia đình nghèo, quyết tâm đổi đời bằng việc mượn danh tính của người khác.

Trong loạt hình ảnh mà ekip làm phim đã hé lộ, khán giả được thấy Lim Ji Yeon trong tạo hình một nô lệ. Mặt mũi nhợt nhạt không chút son phấn, làn da đen nhẻm và những bộ đồ sờn cũ khiến khán giả còn suýt không nhận ra đây chính là nữ hoàng cảnh nóng nổi danh xứ Hàn. Tuy nhiên ở một tạo hình khác, Lim Ji Yeon lại xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng đúng chất một quý tộc xưa làm khán giả càng tò mò về nhân vật của cô.

Tạo hình "xấu lạ" của Lim Ji Yeon

Một tạo hình lộng lẫy của cô

Một loạt tạo hình khác nhau gây tò mò

Lim Ji Yeon từng nổi tiếng với danh xưng nữ hoàng cảnh nóng xứ Hàn trong hai tựa phim đình đám là Obsessed và Vương triều dục vọng. Hai bộ phim ngập tràn cảnh nóng táo bạo đã khiến sao nữ vô danh năm đó một bước đổi đời. Thế nhưng trong khi đa phần các diễn viên nữ đóng cảnh nóng đều chịu sự chỉ trích, thậm chí là ảnh hưởng cả cuộc sống cá nhân thì Lim Ji Yeon lại là ngoại lệ. Cô không những được yêu mến mà còn nhanh chóng thành công rũ bỏ hình tượng nữ hoàng cảnh nóng để tiến tới với hàng loạt các dự án phim truyền hình với đa dạng thể loại, vai diễn.

Những năm gần đây, tên tuổi của Lim Ji Yeon lên như diều gặp gió nhờ vai ác nữ trong bộ bom tấn The glory . Sau thành công từ màn làm "kẻ thù" của Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon liên tục phủ sóng từ màn ảnh rộng tới sóng truyền hình, cũng là gương mặt quen thuộc tại hàng loạt các giải thưởng danh giá. Đó là chưa kể đến việc cô còn có mối quan hệ yêu đương ngọt ngào với đàn em Lee Do Hyun. Chuyện tình của hai người chưa từng vấp phải vấp cứ sự phản đối nào từ khán giả, thậm chí việc họ liên tục ủng hộ nhau dù phải yêu xa do Lee Do Hyun đi nhập ngũ còn trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều khán giả. Bởi vậy mới nói, Lim Ji Yeon đích thị là một trong số những nữ hoàng cảnh nóng có đời tư, sự nghiệp viên mãn nhất nhì showbiz Hàn.

Nguồn ảnh: JTBC