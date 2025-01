Sở hữu nhan sắc tuyệt trần, Anne Hathaway được người hâm mộ dành cho những danh xưng đầy sự ưu ái như "nữ thần", "bông hồng nước Mỹ", "American sweetheart" (cục cưng của nước Mỹ). Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi với hàng loạt bộ phim đình đám vang danh toàn cầu, mỹ nhân còn nổi tiếng là người thông minh, cư xử khéo léo, được đồng nghiệp nể nang, quý mến hết mực.

Thời gian gần đây, Anne Hathaway xuất hiện trong một sự kiện thời trang bên Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà. Mặc dù nhiều tuổi nhất nhưng Anne Hathaway vẫn nổi bật trong khung hình, chứng minh đẳng cấp nhan sắc vượt thời gian. Ở tuổi 43, cô vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung cùng vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ.

Đẳng cấp nhan sắc của Anne Hathaway thực sự không hề mai một theo thời gian. Nhiều người nhận ra, ngay cả khi ở tuổi 43 nhưng so sánh với ảnh thời 24 tuổi, mỹ nhân vẫn trẻ đẹp như vậy. Người ta không thể tìm thấy sự khác biệt trong 2 bức ảnh đặt cạnh nhau, cách nhau gần 20 tuổi.

Chia sẻ về bí quyết trẻ trung, xinh đẹp hàng chục năm không thay đổi, nữ diễn viên cho biết, cô tuân thủ quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt đều đặn hàng ngày lẫn khi đi du lịch, công tác.

Để có làn da sáng mịn, ngôi sao sử dụng kem và mặt nạ làm săn chắc da của Shiseido. Nữ diễn viên chăm massage mặt, dùng kem chống nắng và đắp mặt nạ ngay khi thức dậy.

Ngoài ra, người đẹp gìn giữ vẻ ngoài tươi trẻ nhờ chế độ ăn giàu thực vật, tập luyện đều đặn các bộ môn như yoga, chạy bộ, HIIT... để cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Khi được hỏi về việc có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, Anne Hathaway thể hiện sự khó chịu bởi đó là chuyện riêng tư của mỗi người và cô không muốn chia sẻ về vấn đề này.

Các chuyên gia cho rằng, mỹ nhân đã can thiệp thẩm mỹ tiết chế để có diện mạo trẻ trung gần 20 năm không thay đổi. Việc thẩm mỹ đúng và đủ đã giúp Anne Hathaway luôn tỏa sáng bất chấp tuổi tác ngày càng nhiều hơn.

Những can thiệp thẩm mỹ được Anne Hathaway tìm đến có thể là:

1. Căng da mặt

Xuất hiện trước công chúng vào Tuần lễ thời trang Milan năm ngoái, khuôn mặt của Hathaway trông rất khác, phần lớn là do mí mắt. Mí mắt của cô có vẻ trông sưng hơn bình thường, lông mày cũng ở vị trí cao hơn.

Ngoài việc trang điểm thì điều này được cho là Hathaway đã thực hiện căng da mặt để trẻ trung không tuổi.

Phẫu thuật căng da mặt là một phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ liên quan đến việc cắt bỏ da, mô và cơ thừa, kéo phần da còn lại căng lên để có vẻ ngoài mịn màng hơn. Phương pháp giúp làm mờ nếp nhăn, do đó giúp da trông trẻ hơn.

Khuôn mặt của cô có một số nếp nhăn dọc ở khóe mắt, gần tai. Mặc dù vậy, má và trán trông đầy đặn, căng mịn hoàn hảo. Đây là một dấu hiệu khác của phẫu thuật căng da mặt. Thủ thuật này kéo các nếp nhăn và nếp nhăn gần chân tóc sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Giá căng da mặt từng loại: 40.000.000 - 80.000.000VNĐ tùy mức độ, vị trí, cơ sở thực hiện

2. Tiêm botox

Nếp nhăn giữa lông mày của Hathaway được cho là đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Điều này cho thấy có thể "bông hồng nước Mỹ" đã thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng như tiêm botox ở xung quanh mắt, lông mày.

Chỉ một chút botox là đủ can thiệp cho khu vực này, giúp mỹ nhân tươi trẻ như gái đôi mươi. Bảo sao ảnh hiện tại với gần 20 năm trước trông không hề khác nhau.

Giá tiêm botox tham khảo: 2.500.000 - 10.000.000VNĐ tùy vị trí tiêm, cơ sở thực hiện

3. Tiêm filler

Vẻ ngoài trẻ trung của ngôi sao The Devil Wears Prada, ngay cả khi đã U50, được nhiều người hâm mộ đánh giá cao. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy má của mỹ nhân này trông đầy đặn một cách bất thường.

Theo các chuyên gia và nguồn tin, đây có thể là kết quả của việc tiêm chất làm đầy hay còn gọi là tiêm filler. Suy cho cùng, sưng là tác dụng phụ thường gặp của việc tiêm chất làm đầy duy trì khuôn mặt trẻ trung.

Giá tiêm filler tùy thuộc vào hãng, vị trí tiêm: 4.000.000 - 6.000.000VNĐ/cc

4. Nâng mũi

So với những bức ảnh cũ, mũi của Hathaway trông to hơn nhiều và cánh mũi nở to 2 bên. Vậy nên, các chuyên gia khẳng định đây rõ ràng là kết quả của việc phẫu thuật nâng mũi.

Giá nâng mũi tùy loại: Thấp nhất ở khoảng 15.000.000VNĐ, cao nhất ở phân giá trên 100.000.000VNĐ

