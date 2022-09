Nhan sắc 4 mỹ nhân Việt lúc mang thai

Khánh Vy - vợ Phan Mạnh Quỳnh đầy sức sống khi mang bầu con đầu lòng

Trước khi về chung một nhà vào tháng giữa năm 2021, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã tên Khánh Vy đã có 5 năm hẹn hò vô cùng mặn nồng. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng son rất viên mãn, bình yên. Đến tháng 7/2022, nam ca sĩ xác nhận chuẩn bị chào đón thiên thần nhí, thời điểm này Khánh Vy đã mang thai được 3 tháng. Phan Mạnh Quỳnh hé lộ tên thân mật của em bé là Ốc, nam ca sĩ dành nhiều thời gian để chăm sóc và động viên tinh thần bà xã.

Hiện tại, dù đã bước vào những tháng giữa thai kì nhưng Khánh Vy vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, xinh xắn không thua kém ai. Có thể thấy, vợ Phan Mạnh Quỳnh không tăng cân quá nhiều, cô vẫn thoải mái làm việc và đồng hành cùng chồng đi khắp nơi.

Phan Mạnh Quỳnh và vợ sắp chào đón bé Ốc sau gần 2 năm kết hôn.

Nói về cuộc sống hiện tại, Khánh Vy chia sẻ: "Trừ khoảng thời gian 3 năm đầu yêu nhau bất đồng quan điểm - chưa hiểu nhau - cãi lộn nhiều và to - đến giờ nhất là sau khi cưới chúng mình chỉ tranh luận sương sương cho vui nhà vui cửa thôi. Từ 2 năm yêu nhau đến năm thứ 3 thì chồng đi chợ nấu ăn cho vợ, chén bát hay dọn dẹp thì thuê giúp việc, đến giờ gần 7 năm vậy rồi. Chồng đi diễn thì đi cùng để đi chơi luôn, lười không đi thì mình ở nhà rủ bạn bè đi ăn, đi làm này làm kia. Tiền thì đưa vợ giữ, vợ nhờ gì cũng cố đó mà làm.

Nói chung tình trạng hôn nhân vui vẻ trêu nhau cả ngày, rồi còn chuẩn bị đứa con đầu lòng nên khoảng thời gian này mình thấy rất tốt. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mãi hạnh phúc, vui vẻ nhưng mưa tới đâu mát mặt tới đó, hạnh phúc lúc nào mình vui tới lúc đó".

Khánh Vy ưu tiên diện đồ rộng để che dáng, cô vừa đón sinh nhật 28 tuổi trước khi nhập hội mẹ bỉm.

Á hậu Diễm Trang tự tin khoe bụng giữa thai kì

Khi cô con gái đầu lòng tên Julia tròn 6 tuổi, Diễm Trang - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 hạnh phúc chia sẻ sắp đón thêm thành viên mới. Vào tháng 8/2022, Diễm Trang cho biết nhóc tỳ trong bụng đã được 5 tháng. Trong lần sinh nở đầu tiên, Diễm Trang cũng gặp vấn đề về sức khoẻ có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai nên việc nhóc tỳ thứ 2 xuất hiện như một kỳ tích khiến vợ chồng cô đều vỡ oà hạnh phúc. Suốt thời gian qua, nhờ sự chăm sóc của ông xã Việt kiều, tình hình sức khoẻ của Diễm Trang nay đã ổn định hơn.

Trong giai đoạn làm mẹ bầu, Diễm Trang tự tin diện đồ khoe bụng sành điệu và cá tính để đi dạo phố.

Diễm Trang hạnh phúc vì nhóc tỳ thứ 2 đến như kỳ tích: "Con đến với ba mẹ lúc bất ngờ nhất, đôi khi nhắc lại còn không tin, không hiểu tại sao, chỉ biết nhìn nhau ngớ người rồi cười".

Mới đây, Diễm Trang thổ lộ về hành trình chuẩn bị lên chức lần 2: "Thiệt tình là từ lúc bầu mình cũng bị đủ thứ trên đời, tự tin giảm tột độ, thâm người, da sạm, mắt thâm, tăng cân, người bị sồ, hoocmon thay đổi, đau nhức toàn thân… Mình cũng chẳng may mắn thoát khỏi những điều này khi mang bầu. Nhưng quan trọng là mình yêu từng thay đổi của cơ thể, vì nét đẹp phụ nữ trong từng giai đoạn là khác nhau nên lạc quan lên các chị em".

Diễm Trang tự tin khoe nhan sắc ít son phấn. Sau hơn 7 năm đăng quang, Diễm Trang được khen ngợi ngày càng mặn mà và rạng rỡ hơn.

Á hậu Ngô Trà My chụp ảnh kỷ niệm cực xinh

Ngô Trà My là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tuy nhiên cô không chinh chiến quốc tế mà chọn kết hôn và sống an yên bên ông xã hơn 13 tuổi. Đến tháng 8/2016, Á hậu Trà My chào đón con gái đầu lòng tên Khánh Vi. Cô bé đã 6 tuổi và càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

Cho đến mới đây, vào đúng sinh nhật lần thứ lần thứ 30, Trà My khiến người hâm mộ và bạn bè ngỡ ngàng khi báo tin vui. Việc mang thai nhóc tỳ thứ 2 nằm trong kế hoạch của vợ chồng Trà My. Dễ dàng nhận ra Trà My đang bước vào những tháng gần cuối thai kì.

Không giấu được niềm hạnh phúc, mẹ bầu hào hứng thổ lộ: "Sinh thần 19 tuổi. Tuổi thì vẫn 19 mà năm nay girl xinh 'một lứa' chính thức thăng hạng lên thành hai vì món quà siêu to - khổng lồ được bố cháu tặng kèm".

Á hậu Trà My xinh đẹp trong tiệc sinh nhật con gái đầu lòng.

Trà My công khai thông tin mang thai con thứ 2 vào đúng sinh nhật 30 tuổi.

Phanh Lee - mẹ bầu chăm chỉ lên đồ chụp ảnh nhất nhì làng giải trí Việt

Phanh Lee là nữ diễn viên đình đám trong các bộ phim truyền hình như: Ghét Thì Yêu Thôi, Mátxcơva Mùa Thay Lá,... Đầu tháng 6/2022, Phanh Lee thông báo đã mang thai lần 2 sau 2 năm đám cưới với ông xã làm trong lĩnh vực bất động sản. Mẹ bầu tiết lộ gia đình nhỏ chuẩn bị chào đón một bé trai. Ở tuổi 32, Phanh Lee luôn giữ vững phong độ là mẹ bầu xinh đẹp, sành điệu. Trong giai đoạn cận ngày sinh nở, cơ thể Phanh Lee đã có nhiều thay đổi như cơ thể nặng nhọc, tăng cân vù vù nhưng cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Ở tháng thứ 4 của thai kì, Phanh Lee và chồng đã có chuyến du lịch 1 tháng ở châu Âu, gia đình nhỏ đi dọc Bồ Đào Nha, Italy, miền Nam nước Pháp và Anh.

Được lên chức mẹ bỉm lần 2, Phanh Lee hạnh phúc bộc bạch: "Chỉ có tình yêu vô điều kiện mới khiến phụ nữ chúng ta đánh đổi hết thời gian, sức khỏe, cơ hội và cả những đường cong trên cơ thể một cách tự nguyện và hạnh phúc đến vậy. Bao nhiêu sự vất vả nhưng chỉ cần thấy con cười là mọi mệt mỏi tan biến hết".

Phanh Lee là mẹ bầu chăm diện đồ gợi cảm khó ai sánh kịp.