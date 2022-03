So sánh nhan sắc 2 mỹ nhân "đầu 4" Kim Tae Hee - Song Hye Kyo qua 2 thập kỷ đóng phim mà giật mình vì hiện tại còn ăn đứt tuổi đôi mươi

Làng giải trí Hàn Quốc không bao giờ thiếu những gương mặt 'visual đỉnh cao'. Thế nhưng nếu được hỏi đâu là 'Aphrodite' của xứ kim chi, tin rằng đa phần khán giả sẽ gọi tên Song Hye Kyo hoặc Kim Tae Hee.

2000 - 2003

Song Hye Kyo bắt đầu tham gia sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995 khi mới 14 tuổi. Đến năm 2000, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu đình đám một thời. Đây có lẽ cũng là vai diễn khiến cô được đông đảo khán giả Việt biết đến và yêu quý.

Song Hye Kyo trong Trái Tim Mùa Thu (2000) và Kim Tae Hee trong Nấc Thang Lên Thiên Đường (2003)

Trong khi đó, Kim Tae Hee bắt đầu bén duyên với màn ảnh từ năm 2001. Cô đảm nhận vai Park Jung Yeon lúc trẻ trong phim điện ảnh Last Present. Tuy nhiên, tác phẩm giúp cô có bước chuyển mình quan trọng lại là Nấc Thang Lên Thiên Đường. Dù không đóng chính nhưng nhờ vai diễn này, cô được khán giả cùng các nhà làm phim quan tâm nhiều hơn.

2004

Trong năm 2004, cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee đều có được thành công rực rỡ. Với Song Hye Kyo, đó là vai Han Ji Eun trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Còn Kim Tae Hee, cô trở thành người tình trong mộng của biết bao chàng trai thế hệ 8x khi hóa thân thành Lee Soo In trong Chuyện Tình Havard. Đáng chú ý, mỹ nhân họ Song đã đóng cặp cùng Bi Rain – người hiện đang là ông xã của mỹ nhân họ Kim.

Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004) và Kim Tae Hee trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004).

2007 - 2009

Năm 2007, Song Hye Kyo tham gia bộ phim cổ trang Nàng Hwang Jin Yi. Tại đây, cô cho thấy bản thân không chỉ đẹp ở tạo hình hiện đại. Còn trong bộ phim Thế Giới Ta Đang Sống năm 2008, nữ diễn viên mang tới hình tượng mới trẻ trung, năng động nhờ mái tóc cắt ngắn. Dù thế, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy thích Song Hye Kyo dịu dàng, trong trẻo với mái tóc dài hơn.

Song Hye Kyo trong Nàng Hwang Jin Yi (2007), Thế Giới Ta Đang Sống (2008) và Kim Tae Hee trong Mật Danh Iris (2009).

Còn Kim Tae Hee, cô lại có thêm một 'siêu phẩm' mang tên Mật Danh Iris vào năm 2009. Phải nói rằng dù ở những phân cảnh hành động cần biểu cảm cương quyết hay trong những phân cảnh ngọt ngào, lắng đọng, Kim Tae Hee đều rất đẹp.

2013

16 tập phim Ngọn Gió Đông Năm Ấy (2013) đã mang tới cho các khán giả nhiều cảm xúc và cũng lấy đi nhiều nước mắt từ họ. Thế nhưng rất may, chuyện tình của Oh Young – do Song Hye Kyo thủ vai và Oh Soo – do Jo In Sung thủ vai cuối cùng đã có một cái kết viên mãn sau bao nhiêu trắc trở.

Song Hye Kyo trong Ngọn Gió Đông Năm Ấy (2013)…

…và trong Nhất Đại Tông Sư (2013) đóng cùng tài tử Lương Triều Vỹ.

Cũng trong năm này, Song Hye Kyo còn tham gia bộ phim Nhất Đại Tông Sư cùng Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di. Dù không xuất hiện nhiều nhưng nét đẹp dịu dàng, hiền thảo đậm chất người phụ nữ truyền thống của cô thực sự ghi điểm trong lòng khán giả.

Còn đây là Kim Tae Hee trong Tình Sử Nàng Jang Ok Jung.

Về phần Kim Tae Hee, cô tham gia dự án cổ trang Tình Sử Jang Ok Jung. Ở giai đoạn đầu phim, dù diện hanbok truyền thống hay nam trang, 'nàng Ok Jung' đều toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng. Đến phần sau, sự thay đổi trong cách trang điểm đã giúp vẻ đẹp của Kim Tae Hee trở nên quý phái hơn nhiều.

2015 - 2016

Năm 2015, Kim Tae Hee kết hợp với Joo Won trong Thiên Tài Lang Băm. Đầu phim, nhân vật Yeo Jin của kiều nữ họ Kim là một cô tiểu thư si tình, yếu đuối. Tuy nhiên về sau, cô đã hy sinh mái tóc dài của mình để hóa thân thành một 'nữ cường nhân' lạnh lùng, sắt đá, sẵn sàng làm tất cả để trả thù.

Tạo hình nữ cường nhân của Kim Tae Hee trong Thiên Tài Lang Băm (2015).

Thiên Tài Lang Băm của Kim Tae Hee là một dự án thành công và Hậu Duệ Mặt Trời (2016) của Song Hye Kyo cũng vậy. Hình ảnh bác sĩ Kang xinh đẹp, nhiệt huyết của 7 năm trước chắc chắn đã 'gieo tương tư' cho rất nhiều khán giả. Điểm nổi bật nhất trong tạo hình của Song Hye Kyo ở Hậu Duệ Mặt Trời có lẽ là kiểu tóc mái thưa, hai mái để dài bởi nó giúp cô trông trẻ hơn tuổi thật.

Nhan sắc gây thương nhớ của ‘bác sĩ Kang’ Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời (2016).

2018 - 2021

Cuối năm 2018, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ với vai Cha Soo Hyun trong bộ phim Gặp Gỡ (Encounter) đóng cùng Park Bo Gum. Cha Soo Hyun là con gái của một chính trị gia nổi tiếng, còn Kim Jin Hyuk chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác. Thế nhưng định mệnh đã để họ gặp gỡ, yêu nhau và bên nhau. Bỏ qua những tranh cãi về nội dung, không thể phủ nhận rằng trong mái tóc ngắn, một Cha Soo Hyun trưởng thành, xinh đẹp đã được thể hiện quá hoàn hảo.

Nhan sắc của Song Hye Kyo trên màn ảnh năm 2018 thậm chí còn ‘ăn đứt’ ngày cô mới đôi mươi.

Trong năm ngoái, nữ diễn viên Trái Tim Mùa Thu tiếp tục tham gia một dự án phim khác mang tên Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay. Ở bộ phim lần này, cô trở lại với mái tóc dài quen thuộc. Nhập vai quản lý của một nhãn hiệu thời trang có tiếng, Song Hye Kyo toát lên vẻ thời thượng vô cùng bằng loạt hàng hiệu được 'mix' cực tinh tế.

Song Hye Kyo đóng Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay ở tuổi 40 nhưng dường như cô bị thời gian bỏ quên.

Trong khi đó, nàng Lee Soo In của Chuyện Tình Havard lại nhận vai Cha Yoo Ri trong Chào Mẹ Kính Yêu (2020). Cha Yoo Ri là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng không may qua đời ngay trên bàn mổ khi sinh con. Sau một biến cố, cô được thần linh cho phép trở lại làm người trong 49 ngày. Để được hồi sinh thật sự, Yoo Ri cần giành lại vị trí làm vợ, làm mẹ của mình. Tuy nhiên trớ trêu thay, lúc này chồng của cô là Cho Kang Hwa đã tái hôn.

Trái với Yeo Jin lạnh lùng ở Thiên Tài Lang Băm, Yoo Ri lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đầy tình mẫu tử. Một lần nữa, khán giả phải suýt xoa khen ngợi Kim Tae Hee vì cô chẳng những xinh đẹp mà còn có thể diễn rất nhiều hình mẫu nhân vật khác nhau.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của Kim Tae Hee trong Chào Mẹ Kính Yêu (2020).

Hơn hai thập kỷ theo nghiệp diễn, cả Song Hye Kyo và Kim Tae Hee đều đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Mong rằng trong thời gian tới, hai tượng đài nhan sắc xứ Hàn sẽ tiếp tục cho ra những dự án mới để tiếp tục 'chiều lòng' công chúng yêu phim.

