Nhạc sĩ Phương Uyên nhắn nhủ ngọt ngào với Thanh Hà trong dịp kỷ niệm 1 năm kết hôn

Vào chiều 16/9, nhạc sĩ Phương Uyên đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Nhạc sĩ sinh năm 1970 nhắn nhủ ngọt ngào tới ca sĩ Thanh Hà trong ngày đặc biệt. “Chúc mừng kỷ niệm 1 năm”, Phương Uyên chia sẻ.

Được biết, đây là dịp đặc biệt kỷ niệm 1 năm kết hôn của Thanh Hà và Phương Uyên. Nhạc sĩ 7x còn đăng tải hình ảnh kèm lời nhắn: “I wouldn’t want to spend the time with anyone but you” (Tạm dịch: Tôi không muốn dành thời gian cho bất cứ ai ngoài bạn). Dưới phần bình luận, Thanh Hà cũng nhắn nhủ tình cảm tới nửa kia. Đông đảo bạn bè, cư dân mạng đã gửi lời chúc tới cặp đôi: "Chúc mừng 2 bạn", "Thêm 100 năm nữa nhé"...

Phương Uyên được biết đến là nhạc sĩ, nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc thi. Trước đó, Phương Uyên là thành viên nổi bật của nhóm Ba Con Mèo.

Thanh Hà hơn nhạc sĩ Phương Uyên một tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2022, Thanh Hà - Phương Uyên thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và sum họp bạn bè, người thân. Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện giải trí. Trên mạng xã hội, Phương Uyên và Thanh Hà thường xuyên đăng tải hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc.

