Nhã Phương xuất hiện ở sự kiện, hé lộ chi tiết đáng chú ý trước khi cưới Trường Giang

Xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở TP.HCM vào tối 7/1, Nhã Phương thu hút nhiều sự chú ý vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Khi lên sân khấu chia sẻ, Nhã Phương đột ngột nhắc đến việc trước đây chỉ lo đi đóng phim, ít khi chăm sóc bản thân.

"Trước đây Phương chỉ biết đi làm, quay xong thì ăn ngủ trên phim trường, hầu như không có thời gian cho bản thân và cũng không quan tâm đến bản thân mình", Nhã Phương nói.

Nhã Phương nói về quãng thời gian ăn ngủ trên phim trường, không quan tâm bản thân ở sự kiện

Trong mấy năm gần đây, Nhã Phương tự thấy cô có sự thay đổi và tìm niềm vui trong thể thao. Bên cạnh đó, Nhã Phương còn sinh 2 em bé và gần như dồn hết thời gian cho việc chăm sóc gia đình. Hiện tại, Nhã Phương sống vui vẻ, tích cực, chăm tập thể thao và biết yêu bản thân mình hơn trước.

Nhã Phương sinh năm 1990, ở Đắk Lắk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Sau khi kết hôn cùng Trường Giang, Nhã Phương chủ yếu đóng phim điện ảnh, thỉnh thoảng mới góp mặt trong dự án truyền hình được đầu tư lớn.

Trường Giang đã hủy lịch quay hình để đến ủng hộ vợ

Gần đây nhất cô tham gia dự án Yêu trước ngày cưới, đóng cùng Song Luân, Minh Trang. Nhã Phương nói cô tham gia dự án này lúc đang mang thai em bé thứ hai. Nhã Phương từng có ý định bỏ vai khi biết có em bé nhưng nhờ sự động viên của ông xã Trường Giang, cô đã hoàn thành bộ phim.

Nhã Phương bộc bạch thời điểm đó, cô rất áp lực khi quay phim, bệnh cũng không dám nghỉ. Cô nói thêm: "Nếu như bây giờ thêm một ngày thì lúc đó bụng mình lớn rồi làm sao. Tôi bị áp lực đến mức như vậy, đến nỗi không nói ra tiếng. Lúc đó, anh xã có nói với tôi một câu là em có chết cũng phải chết trên đoàn phim".

Nghe lời ông xã Trường Giang, Nhã Phương cho biết cô dậy sớm lên đoàn phim nhưng vì mất tiếng nên không thể ghi hình. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết đó là cách Trường Giang an ủi, động viên bà xã hoàn thành bộ phim: "Anh không muốn mọi người nghĩ sai vấn đề, nhiều khi nghĩ do mình nhõng nhẽo, không bệnh. Đó là cách anh an ủi, thúc đẩy để tôi hoàn thành vai diễn này".