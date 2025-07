Khi gameshow gia đình trở thành nơi phơi bày tổn thương âm ỉ giữa những người ruột thịt

"Nhà Mình Thôi Đi!" mở ra trong không khí tưởng chừng đầy niềm vui: Phương có cơ hội đưa gia đình đi một chuyến du lịch miễn phí. Nhưng đây không chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần. Đây là một thử thách của một trò chơi. Luật chơi được công bố ngay từ đầu: Nếu Phương có thể thực hiện 1 hành trình du lịch hoàn hảo 4 ngày 3 đêm cho cả gia đình, mà gia đình không biết gì về mục đích thực sự của chuyến đi, cô sẽ giành được phần thưởng trị giá 10 tỷ đồng.

Nghe qua như một tình huống hài hước, dễ thương, nhưng thực chất đây là phép thử khốc liệt cho mọi mối quan hệ ruột thịt. Bởi càng là người thân, càng dễ lỡ lời. Càng gần nhau, khoảng cách lại càng rõ nét.

NSND Kim Xuân - Uyển Ân

Từ bữa ăn sinh nhật đến những buổi ngồi chung xe, từ mong muốn thầm kín đến chuyện quá khứ bị đào lại, từng chi tiết nhỏ nhất đều có thể trở thành mồi lửa cho những mâu thuẫn lâu năm tưởng đã lắng xuống. Trò chơi 10 tỷ nhanh chóng trở thành một “sàn diễn” để những tổn thương âm ỉ được lật tung, không phải bằng cao trào kịch tính, mà bằng những điều rất đời thường: một câu nói vô tình, một ánh mắt ngó lơ, một cái lắc đầu nén chặt.

Phim không cố làm quá, không có phản diện, không có kẻ ác. Chỉ có những người thân đang loay hoay học lại cách sống cùng nhau, trong một trò chơi đơn giản mà khó hơn bất kỳ thử thách nào: không làm đau nhau.

"Nhà Mình Thôi Đi!" vì vậy không chỉ là một phim điện ảnh về gia đình, mà là một tấm gương lặng lẽ phản chiếu cách chúng ta cư xử với những người mình yêu thương nhất, và đôi khi cũng vô tâm nhất.

Dàn diễn viên, mỗi nhân vật là một vết hằn, mỗi mối quan hệ là một lằn ranh

Dàn diễn viên quen mặt, góp mặt trong một gia đình nhiều thế hệ, nơi mà ai cũng đúng… và ai cũng tổn thương

"Nhà Mình Thôi Đi!" quy tụ dàn diễn viên thực lực, mỗi người đại diện cho một thế hệ trong gia đình Việt, từ đó khắc họa trọn vẹn hệ sinh thái cảm xúc, nơi không có nhân vật phản diện, chỉ có người đang cố gắng sống với những kỳ vọng, tổn thương và niềm tin riêng.

- Uyển Ân vào vai Phương, cô gái trẻ khát khao độc lập, đại diện cho thế hệ trẻ hiện đại đang vật lộn giữa giấc mơ thành công và khoảng trống tình cảm chưa từng được lấp đầy. Là con gái cả trong một gia đình lớn, Phương mang trên vai mặc định “phải mạnh mẽ”, “phải làm gương”, đến mức quên mất mình cũng cần được yêu thương.

Uyển Ân

- NS Hoàng Sơn trong vai ông Chiến, người cha điển hình của thế hệ trước, trầm lặng, nghiêm khắc, yêu con theo cách “không cần nói ra”. Tình thương của ông là những lần im lặng, những ánh mắt buồn và những hành động vụng về, khiến khoảng cách với các con ngày một xa hơn chính ông nghĩ.

- NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Lành, người mẹ điềm đạm, tảo tần, lúc nào cũng cười hiền. Nhưng phía sau nụ cười ấy là những nỗi đau không được phép nhắc tên, nỗi đau vì làm vợ, làm mẹ, làm người gắn kết cả gia đình nhưng không ai gắn kết lại cho mình.

NSND Hồng Vân - NS Hoàng Sơn - NSND Kim Xuân

- Đoàn Thế Vinh vào vai Bin, em trai Phương, thuộc thế hệ Gen Z, tự do, “chill”, lạc quan và ít khi đặt nặng cảm xúc. Bin là hiện thân của thế hệ “được quyền nói không”, đối lập hoàn toàn với chị gái, và cũng vì thế mà luôn bị xem là “không chín chắn”, “không hiểu chuyện”.

- Michelle Lai vào vai Ly, nàng dâu hiện đại, sắc sảo, luôn biết rõ mình muốn gì và không ngại thể hiện điều đó. Nhưng chính cá tính mạnh mẽ ấy đôi khi trở thành rào cản trong việc hòa nhập vào gia đình chồng, nơi truyền thống vẫn là thứ được giữ gìn tuyệt đối.

Cặp đôi Đoàn Thế Vinh - Michelle Lai

- NSND Kim Xuân là bà nội, đại diện cho thế hệ lớn tuổi nhất, người quan sát tinh tế, đủ từng trải để nhìn thấy sự mỏi mệt trong mắt từng đứa con, đủ điềm tĩnh để chạm vào sự thật mà không làm ai đau thêm.

- NSƯT Hữu Châu hóa thân thành ông Đấu, bác họ của Phương, người họ hàng điển hình mà ai cũng từng gặp: bảo thủ, nguyên tắc, không ngại chen vào chuyện người khác…và tin rằng mình đúng vì mình “nhiều tuổi hơn”.

- NSƯT Ngọc Quỳnh trong vai ông Quân, một nhân vật bí ẩn xuất hiện ít nhưng đầy sức nặng, mang đến một bước ngoặt không ngờ cho cả hành trình.

NSƯT Ngọc Quỳnh

Không có cao trào giả tạo. Chỉ là những xung đột rất thật.

Những mâu thuẫn trong "Nhà Mình Thôi Đi!" không đến từ kịch tính hóa mà đến từ việc đặt nhiều thế hệ vào cùng một không gian, cùng một cuộc chơi, nơi mỗi người mang theo một hệ giá trị khác nhau, và ai cũng nghĩ mình đúng. Khi tất cả cùng nói, không ai nghe. Khi ai cũng chờ được thấu hiểu, không ai đủ kiên nhẫn để chủ động bước tới.

Và chính trong sự va chạm ấy, từng mối quan hệ dần được lật mở. Mỗi nhân vật, dù chỉ xuất hiện vài phút, đều mang theo chiều sâu cảm xúc, đại diện cho một lát cắt gia đình mà khán giả Việt dễ dàng nhìn thấy chính mình.

Khi cả nhà lạc nhau, đâu là bản đồ để tìm lại?

Giữa thời đại của tin nhắn nhanh và cảm xúc ngắn, "Nhà Mình Thôi Đi!" đặt một câu hỏi không dễ nuốt: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự ngồi lại với gia đình?

Trong thế giới nơi chúng ta dễ “seen” người thân hơn là trả lời, nơi việc chia sẻ tâm sự với bạn online dễ hơn là nói với người trong nhà, "Nhà Mình Thôi Đi!" không nói về những gia đình rạn vỡ, mà nói về những gia đình vẫn đang sống cùng nhau nhưng lạc nhau đã lâu.

Phim không xây dựng bi kịch to tát. Mâu thuẫn ở đây là những điều rất nhỏ, một lời trách móc, một cái chau mày, một ánh nhìn lơ đãng, nhưng được tích tụ qua năm tháng thành vết hằn. Đó là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, giữa truyền thống và hiện đại, giữa những kỳ vọng không nói thành lời và những thất vọng không ai giải thích được.

Và nếu không ai chịu bước trước, thì liệu có chuyến đi nào đủ xa để đưa mọi người quay lại gần nhau?

Hành trình trong "Nhà Mình Thôi Đi!" không chỉ là một chuyến du lịch có thưởng, mà là phép thử với từng mối quan hệ ruột thịt. Khi cả nhà buộc phải ở cạnh nhau đủ lâu, khi không còn chỗ để trốn tránh, các lớp mặt nạ dần rơi xuống, để lộ ra những con người rất thật, với cả yêu thương lẫn tổn thương.

Không dùng nước mắt để cưỡng ép cảm xúc, phim lựa chọn sự chân thành làm trọng tâm. Những lời thoại đời thường, những tương tác nhỏ nhặt, những khoảnh khắc rất “đời” được chăm chút kỹ lưỡng để khơi gợi lại cảm giác thân thuộc: buổi ăn tối mà ai cũng cắm cúi nhìn điện thoại, lời “con không sao đâu” mà ai cũng nghe quen tai, hay những câu “tôi ổn” nói ra khi lòng đầy sóng ngầm.

NSƯT Ngọc Quỳnh - Uyển Ân

Và từ đó, "Nhà Mình Thôi Đi!" nhắn gửi một thông điệp giản dị nhưng ám ảnh:

“Trong thời đại mà chúng ta dễ nhắn tin cho người lạ hơn là ngồi xuống với người thân, đây không chỉ là một bộ phim, mà là một lời nhắc: Về nhà thôi, bằng trái tim.”

Chia sẻ ở buổi lễ khai máy đoàn phim tại Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An - đạo diễn Trần Đình Hiền tâm sự: "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khai máy phim điện ảnh Nhà Mình Thôi Đi! một bộ phim điện ảnh về gia đình và hành trình tại vùng đất Đà Nẵng. Thời gian sắp tới sẽ có những cái ngày làm việc rất căng thẳng. Cảm ơn sự chăm chỉ của tất cả mọi người."

Về đạo diễn Trần Đình Hiền

Câu chuyện của đạo diễn Trần Đình Hiền, một người con của miền Trung, người đã trải qua một hành trình đầy thử thách để theo đuổi đam mê điện ảnh của mình.

Ban đầu, anh là một học sinh giỏi. Gia đình và bà con cô bác ở quê hương miền Trung mong muốn anh thi vào các ngành nghề được coi là ổn định và an toàn như kinh tế hoặc bách khoa, để có thể ở gần nhà và hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, Trần Đình Hiền đã có một lựa chọn khác biệt. Anh quyết tâm theo học ngành đạo diễn điện ảnh và truyền hình tại Sài Gòn.

Quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình và người thân, bởi đây là một ngành nghề được xem là rất "lạ" và "không theo số đông" đối với tư duy của người dân miền Trung thời bấy giờ. Việc thi vào trường điện ảnh cũng vô cùng khó khăn, có những năm cả Đà Nẵng và miền Trung chỉ có 1-2 người đậu. Gia đình anh khi đó cũng không khá giả, vất vả, nên việc anh theo một ngành nghề được coi là "rất tốn tiền" và không có tương lai đã khiến họ lo lắng..

Đạo diễn Trần Đình Hiền

Anh đã phải đối mặt với nhiều áp lực và lời lẽ làm tổn thương từ những người thương yêu nhưng lại theo kiểu áp đặt. Có người thân đã nói rằng sẽ không phụ giúp tiền học và khuyên anh đừng mong chờ sự giúp đỡ nào. Thậm chí, anh đã phải "gây lộn" và "khóc lóc" với gia đình để kiên quyết theo đuổi đam mê của mình. Anh nhớ lại có lần một người thân la mắng rất lớn tiếng, và anh đã "cãi lại" để bảo vệ lựa chọn của mình, nhận ra rằng việc học nghề này không nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Bất chấp mọi sự chống đối, đạo diễn Trần Đình Hiền vẫn giữ vững ý chí, với tinh thần "quyết liệt" và quyết tâm tự mình quyết định tương lai. Anh vào Sài Gòn, tập trung học tập, làm việc chăm chỉ và trải nghiệm để theo đuổi đúng đam mê của mình một cách vô tư.

Cho đến ngày nay, sự kiên trì và những thành công bước đầu của anh đã mang lại kết quả. Những người từng phản đối, chê bai, và gièm pha anh giờ đây đã quay sang ủng hộ và rất tin tưởng anh. Họ thấy rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn và tự nhiên chuyển sang ủng hộ anh rất nhiều trong việc làm phim.

Hiện tại, dự án "Nhà Mình Thôi Đi!" là phim đầu tay đạo diễn Trần Đình Hiền thực hiện về quê hương. Chuyện kể về một người con miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp và sau đó trở về vùng đất quê hương để thực hiện dự án đầu tiên của mình. Đây cũng là cách anh thể hiện hành trình của chính bản thân, không cố tình nhưng qua thời gian, anh đã tạo được niềm tin từ mọi người.

Đạo diễn Trần Đình Hiền (trái) - NSX Lương Trung Tín (phải)

Đồng hành cùng đạo diễn Trần Đình Hiền trong dự án điện ảnh là Nhà sản xuất Lương Trung Tín. Từng đảm nhận vai trò điều hành sản xuất trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, dự án phim vượt mốc doanh thu 250 tỷ đồng, NSX Lương Trung Tín tiếp tục thử thách bản thân với một hành trình rất khác: nhẹ nhàng , chữa lành nhưng cũng đầy thách thức.

“Nhà Mình Thôi Đi!” - phim dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2026.