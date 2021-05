Nhà May Mắn và những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Người phụ nữ ngoại quốc hiến tuổi xuân nuôi người khuyết tật

Phải đi rồi mới thấy, phải tìm hiểu thì mới thấu cảm được những điều phi thường đôi khi chỉ bắt nguồn từ những hành động và trái tim hết sức bình thường. Cũng như khi bạn đến với Nhà May Mắn và lắng nghe về câu chuyện của người sáng lập ra nơi đây, bạn sẽ cảm phục chị Hoàng Nữ Ngọc Tim – người phụ nữ Thụy Sĩ đã dành trọn trái tim cho những người khuyết tật Việt Nam, che chở và tìm cách khỏa lấp những khiếm khuyết của những con người, những đứa trẻ, giúp họ tìm lại giá trị của bản thân đối với xã hội.

Trong 1 lần đến thăm Việt Nam, cô họa sĩ trẻ Aline Rebeaud (Tên Thụy Sĩ trước khi nhập quốc tịch Việt Nam) đã bắt gặp những người khuyết tật bị bỏ rơi, những mảnh đời không tròn vẹn trong xã hội. Cô gái 20 tuổi đã quyết định ở lại, thành lập một mái ấm che chở cho hàng trăm số phận bất hạnh. Và trong suốt 20 năm qua, với bao vất vả, khó khăn nhưng người phụ nữ ấy luôn dành trọn trái tim và tuổi xuân của mình để chăm lo cho những đứa con thiếu may mắn của mình, ở một đất nước xa lạ, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Bắt đầu từ việc cưu mang và đồng cảm trước những số phận kém may mắn, đến nay, Nhà May Mắn đã và đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ mồ côi và người khuyết tật.

Tim đã đón những hoàn cảnh này về ngôi nhà chung của mình để chăm lo, cô giúp những người khuyết tật vực dậy bằng những bài tập vật lý trị liệu, giúp họ vận động cơ thể, đầu óc. Sau thời gian kiên trì khôi phục sức khỏe và từng bước đưa họ hòa nhập xã hội, Tim đã dạy nghề để họ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, để có thể lập gia đình, sinh con như những người bình thường khác.

Chung tay vì một tương lai của những người thiếu may mắn

Khi những giá trị nhân văn được lan tỏa, bản thân nó sẽ tạo ra nội lực mạnh mẽ, Tim không một mình, khi có các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân lắng nghe và tiếp sức trên chuyến hành trình đẹp không biết mỏi mệt của cô.

Tình cờ trong một lần đi công tác tại Dak Nong, Anh Thuận Nghĩa - Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phú Bảo đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng Tim theo sự giới thiệu của một người quen, câu chuyện về Nhà May Mắn đã chạm đến trái tim của anh. Đồng cảm trước những điều cô đã làm, anh đã quyết định đồng hành cùng cô giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn bước sang một trang mới.

Đây cũng được coi như cái "duyên" đưa Tập đoàn Phú Bảo lựa chọn Tổ chức Nhà May Mắn là điểm dừng chân kế tiếp trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng của mình. Với mong muốn xây dựng sự hoàn hảo bắt nguồn từ tâm, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Tập đoàn còn mong muốn tạo ra những giá trị tốt đẹp không chỉ cho khách hàng mà còn cả xã hội, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn hơn tại Việt Nam.

"Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc" - sự kiện sẽ mang đến cơ hội gắn kết yêu thương cho các em nhỏ hoặc là trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật đến từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phức tạp, có tỷ lệ bỏ học, gián đoạn giữa chừng có thể được đảm bảo nhận được sự quan tâm, hỗ trợ như nhau, và không em nào bị bỏ lại phía sau.

Cụ thể, Tập đoàn Phú Bảo và thương hiệu Perfetta sẽ chắp cánh cho ước mơ đến trường của 60 bé học sinh tiểu học niên khóa 2021 – 2022. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng sẽ nhận đào tạo và dạy nghề cho các em thiếu niên khuyết tật nơi đây, để các em có cơ hội được hòa nhập với xã hội, trở thành những thế hệ tương lai đầy tiềm năng của xã hội.

Đây là Chương Trình Đỡ Đầu Tập Thể dài hạn mà tập đoàn hy vọng thông qua chương trình, sẽ thiết lập một mối quan hệ lâu dài, gắn kết thực sự giữa cha, mẹ đỡ đầu và các em. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn tiếp thêm tình yêu thương, niềm tin, xây dựng, vun đắp một gia đình yêu thương trọn vẹn cho trẻ em thiệt thòi, kém may mắn, giúp các em tự tin vượt qua những khó khăn trên con đường học tập hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Các hoạt động của Nhà may mắn

Nhà May Mắn là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO), hoạt động độc lập và các hoạt động của Nhà May Mắn đều được gia hạn cấp phép hàng năm. Từ cuối năm 2007, Nhà May Mắn được liên kết với một đối tác mới đó là Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và đã tuyển dụng hơn 70 nhân viên, hàng chục tình nguyện viên người Việt Nam và nước ngoài thường xuyên sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của tổ chức.

Nhà May Mắn là một "bàn đạp" cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Ở đây cung cấp nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục và đào tạo nghề, là nơi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật có thể học tập và làm việc, được thiết kế để phục hồi chức năng và là nơi tái hòa nhập vào xã hội.

Với 60 phần đỡ đầu cho tập thể các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại đây, Perfetta mong muốn được góp một phần công sức, giúp các em có nền tảng phát triển vững chắc và tương lai tốt đẹp. Đồng hành cùng Ngôi Nhà May Mắn - Maison Chance, là cách để thương hiệu Perfetta và tập đoàn Phú Bảo duy trì lời hứa thương hiệu luôn mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất nhằm mang lại niềm vui, nụ cười và tương lai cho những người kém may mắn, tạo ra hành trình hạnh phúc trên khắp Việt Nam.