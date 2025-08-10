Theo Baijiahao, năm 2023, một ngôi nhà bỏ không hơn 1 năm tại khu dân cư Thanh Thanh Nha Xá, quận Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc, bất ngờ nhận hóa đơn tiền nước. Chủ nhà là anh Chu không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ có sự bất thường đằng sau.

Theo hóa đơn nhận được, từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, nhà anh Chu tiêu thụ hơn 250m3 nước, tương đương 1.152 NDT (hơn 4,2 triệu đồng). Qua kiểm tra sơ bộ, anh Chu không phát hiện các đường ống có hiện tượng rò rỉ trong nhà. Hàng xóm cũng khẳng định không thấy dấu hiệu bất thường.

Anh Chu liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Dịch vụ Cấp nước và được thông báo rằng vào tháng 9/2022, toàn bộ đồng hồ nước trong khu dân cư đã được thay mới. Trùng hợp là chỉ vài tháng sau đó, hóa đơn tiền nước của anh bất ngờ tăng vọt.

Công ty cấp nước cử nhân viên đến kiểm tra. Họ xác nhận đồng hồ hoạt động bình thường và không phát hiện rò rỉ. Tuy nhiên, phía công ty này đưa ra giả thuyết rằng nút xả bồn cầu trong nhà có thể bị kẹt, khiến nước chảy liên tục xuống cống, tạo ra lượng tiêu thụ lớn dù không ai ở. Tuy nhiên, anh Chu cho rằng giả thuyết này thiếu cơ sở.

Người đàn ông này lập luận rằng nếu đúng là bồn cầu bị kẹt, nước sẽ tiếp tục chảy cả trong chu kỳ thanh toán mới, tức từ tháng 2 đến tháng 5/2023, dẫn đến hóa đơn các tháng sau cũng tăng. Thế nhưng trên thực tế, tiền nước giai đoạn này lại giảm mạnh, chỉ còn 17,2 NDT (hơn 62.000 đồng).

Để làm rõ, anh Chu trực tiếp đến Công ty Cấp nước trên để đối chiếu dữ liệu tiêu thụ. Kết quả cho thấy kể từ khi lắp đồng hồ mới vào tháng 9/2022, chỉ số nước tiêu thụ ban đầu là 18m3. Trong giai đoạn từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, con số nhảy vọt lên hơn 250m3, tăng hơn 14 lần so với trước đó rồi lập tức trở lại mức gần như bằng không ở những ngày tiếp theo. Điều này khiến anh Chu nghi ngờ việc ghi số đồng hồ nước có thể sai.

Trước lập luận của anh Chu, phía công ty cấp nước cho biết dữ liệu đã được xác nhận “chính xác” và họ vẫn nghiêng về khả năng rò rỉ ở bồn cầu. Tuy nhiên, để giải quyết tranh chấp, hai bên thống nhất thuê đơn vị kiểm định độc lập kiểm tra đồng hồ.

Nếu kết quả cho thấy đồng hồ có lỗi, công ty cấp nước sẽ chịu toàn bộ chi phí hóa đơn bất thường. Nếu đồng hồ hoạt động bình thường, công ty sẽ xem xét miễn toàn bộ tiền phạt do chậm thanh toán và điều chỉnh mức giá nước về bậc thấp nhất cho gia đình. Phía anh Chu đồng ý với cách giải quyết này.

Dù kết quả vụ việc không được công khai, song các chuyên gia Trung Quốc nhận định chìa khóa để phòng ngừa và giải quyết tranh chấp tương tự là tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các dịch vụ thiết yếu. Theo đó, công ty cấp nước cần chủ động công bố dữ liệu chi tiết, điều tra kỹ nguyên nhân các trường hợp sử dụng nước bất thường.

Ở phía ngược lại, mọi người cần thường xuyên kiểm tra chỉ số đồng hồ nước, đặc biệt sau các đợt thay mới hoặc khi nhà bỏ trống dài ngày. Việc lưu giữ hóa đơn, chụp ảnh chỉ số định kỳ và kịp thời phản ánh khi phát hiện bất thường sẽ giúp bảo vệ quyền lợi, tránh những khoản chi vô lý và kéo dài tranh chấp không đáng có.

