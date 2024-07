Nhà khoa học Israel công bố phương pháp tự nhiên đặc biệt, giúp phụ nữ mang thai thoát khỏi bệnh trĩ

Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giảm đau, cầm máu, co trĩ hoặc hỗ trợ làm giảm triệu chứng của bệnh trĩ. Tuy nhiên, các sản phẩm trên đa phần đều có chứa thành phần thuốc gây tê, giảm đau, thành phần có nguồn gốc động vật hoặc hóa chất độc hại hoặc tác dụng không rõ ràng. Do đó có nhiều tác dụng phụ, kích ứng, không thể sử dụng được kéo dài. Nếu sử dụng lâu dài sẽ có nhiều tác dụng phụ khiến cho trình trạng bệnh trĩ trở nên trầm trọng hơn, và việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém cho người bệnh.



Sau nhiều năm hoạt động thăm khám lâm sàng & nghiên cứu thử nghiệm các thành phần thuốc có nguồn gốc tự nhiên. Tại trung tâm y tế Sheba Israel, Tiến sĩ - bác sĩ Alex Viminitz và Tiến sĩ - bác sĩ Shimon Shohet thử nghiệm thành công phương pháp chiết xuất chuẩn hóa cao thực vật chứa các phytochemical hoạt tính sinh học cao, và các chuỗi phân tử polysaccharides từ phức hợp: Aloe Barbadensis, Pogostemon cablin, Geranium thunbergii.

Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra là: thành phần có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, không tác dụng phụ, không kích ứng, không chứa thuốc gây tê giảm đau tại chỗ, không chứa chất bảo quản hóa học.



Nhờ chứa các phytochemical hoạt tính sinh học cao do đó tác dụng giảm đau nhanh, cầm máu giảm các triệu chứng ngứa, kích thích do chảy máu nứt kẽ gây ra, giúp co búi trĩ tự nhiên, thời gian tác dụng kéo dài. Qua đó, phương pháp này đã giúp rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh trĩ mỗi năm và được phân phối rộng rãi hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Sản phẩm được đặt tên là Gel bôi trĩ Presto Gel (Presto Gel) vì tác dụng chỉ sau 1 phút, và thời gian tác dụng kéo dài lên tới 5 giờ, lạnh sâu sau khi sử dụng.

Vậy phương pháp này có gì đặc biệt?



Các vi sinh vật được tạo thành trên bề mặt màng tế bào của chúng khả năng tự bám dính để hỗ trợ quá trình lây nhiễm. Chúng tự gắn vào tế bào của bệnh nhân bằng cách sử dụng lectin (protein liên kết đường). Lectins hỗ trợ quá trình nhận dạng giữa các tế bào và protein, cho phép quá trình này có tính đặc hiệu cao. Kết quả là, các lectin liên kết vi sinh vật với mannose (một loại đường đơn) được tìm thấy trên bề mặt niêm mạc của bệnh nhân.

Các lectin của vi khuẩn cũng bị thu hút bởi các chuỗi phân tử polysaccharide có trong Aloe Barbadensis khiến các vi sinh vật bị phủ một lớp hàng rào sinh học Bio Active bacterial blocker trên bề mặt niêm mạc với kết quả là các lectin vi sinh vật liên kết với các chuỗi phân tử polysaccharides trước khi chúng có thể tiếp cận với niêm mạc. Điều này ngăn chặn vi khuẩn bám vào niêm mạc bởi một hàng rào vật lý an toàn, ngăn chặn chống lại sự xâm nhập của vi sinh vật. Đồng thời thúc đẩy chữa lành các vết nứt kẽ, viêm nhiễm, giảm ngứa rát chảy máu nhanh chóng.

Cơ chế tác dụng của Presto Gel

Hiệu quả sau khi sử dụng Presto Gel

Theo nghiên cứu được thương hiệu thực hiện, Presto Gel được nghiên cứu lâm sàng trong ba giai đoạn được thực hiện trong khoảng thời gian 15 tháng, được chọn ngẫu nhiên, những bệnh nhân liệt kê tất cả các giai đoạn và triệu chứng bệnh trĩ (bao gồm cả phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ em trên 7 tuổi).



Tất cả đều không còn đau sau 24 giờ và không có cơn đau nào được báo cáo sau 14 ngày.

Ở ngày thứ 60, tất cả tình trạng chảy máu đã ngừng chảy và co bũi trĩ đáng kể và chỉ có hai bệnh nhân còn biểu hiện các dấu hiệu khách quan của bệnh trĩ. Đặc biệt, kết quả cho thấy không có bất kỳ tác dụng phụ hay kích ứng nào xảy ra trên bệnh nhân có thai, cho con bú và trẻ em trên 7 tuổi.

Sản phẩm hiện nay được phân phối hơn 40 quốc gia trên thế giới, Tại Việt Nam, Presto Gel được nhập khẩu và phân phối thông qua các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc toàn quốc.

Mọi thông tin liên hệ:



Công ty TNHH Dược Phẩm Polipharm Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2 số 109 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: http://prestogel.vn/

Email: timkiemthuoc.vn@gmail.com

ĐT: 024 66 528 656 - Hotline: 0912989 782