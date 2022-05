Nhà có nhiều tỷ phú USD, mẹ của Elon Musk và mẹ của Kim Kardashian đã nuôi dạy con như thế nào?

Bà mẹ siêu mẫu của tỷ phú Elon Musk và bài học về tính tự lập

"Ở mẹ, anh em chúng tôi luôn cảm nhận được sự tự do và tin tưởng. Dù gia đình chúng tôi từng nghèo khó, không đủ tiền mua đồ ăn, mẹ vẫn nỗ lực không ngừng để chúng tôi được đi học hằng ngày. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ phàn nàn, bà thậm chí luôn mỉm cười trước mọi khó khăn. Thái độ sống của bà chính là tài sản lớn nhất mà chúng tôi được thừa hưởng", tỷ phú Elon Musk từng tự hào nói về mẹ như vậy.

Sinh năm 1948, tới thời điểm hiện tại, bà Maye Musk vẫn chăm chỉ làm việc với tư cách người mẫu. Dù bắt đầu làm người mẫu từ năm 15 tuổi tại Nam Phi nhưng tới những năm 2010, sự nghiệp của bà mới bắt đầu nở rộ. Ngoài tỷ phú Elon Musk, 2 người con còn lại của bà cũng có sự nghiệp riêng thành công nổi trộ, trong đó người con trai thứ hai Kimbal Musk là chủ của một chuỗi nhà hàng theo mô hình "từ nông trại đến bàn ăn" nổi tiếng và cô con gái út Tosca Musk là nhà sản xuất, đạo diễn phim với công ty giải trí của riêng mình.

Li dị chồng năm 31 tuổi, bà Maye Musk vừa một mình chăm con ở Canada, vừa nỗ lực theo đuổi việc học để trở thành một chuyên gia dinh dưỡng. Dù khi nghèo hay khi đã giàu, bà vẫn không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của mình, thậm chí bà vẫn giữ những thói quen tốt từ trước tới nay.

Khi mới 8 tuổi, bố của Maye đã dạy con biết quý trọng công sức lao động bằng cách cho phép con làm việc ở vai trò như một lễ tân tại phòng khám riêng của gia đình. Maye cũng được trả lương hằng tháng nghiêm túc và đây chính là khoản tiền tiêu vặt. Chính cách giáo dục này giúp bà biết cách tôn trọng, tin tưởng những đứa con sau này. Đồng thời, bà cũng áp dụng lối giáo dục của bố mình: cho các con làm việc từ sớm ở văn phòng tư vấn dinh dưỡng riêng của bà.

Tuy có phần ép buộc nhưng việc tiếp cận một môi trường mới giúp những đứa trẻ học được nhiều bài học. Bà Maye khẳng định cách giáo dục của mình không quá nuông chiều nhưng cũng không quá nghiêm khắc, các con phải biết tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và con đường học vấn của mình.

Bà mẹ nổi tiếng chia sẻ trên CNBC hồi đầu năm: "Tôi nuôi các con của mình giống như cách bố mẹ đã nuôi tôi: độc lập, tử tế, trung thực, chu đáo và lịch sự. Tôi đã dạy chúng bài học về sức lao động. Tôi không quá chiều chuộng các con, cũng không nghiêm khắc mắng mỏ hay áp đặt chúng bao giờ. Tôi không ép buộc con phải học cái gì, đạt điểm ra sao. Tôi chẳng bao giờ kiểm tra bài tập về nhà của bọn trẻ cả, vì đó là trách nhiệm của chúng".



Bà mẹ của gia đình showbiz "phức tạp" và cách giáo dục ấm áp

Còn bà Kris Jenner - nhà sản xuất và ngôi sao truyền hình thực tế, vợ cũ của luật sư nổi tiếng Robert Kardashian và cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner, mẹ của của tỷ phú Kim Kardashian - lại dành nhiều thời gian bên các cô con gái của mình. Bà cho rằng các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều đến con của mình.

Ngoài cô con gái thứ hai giàu có nhưng khá "tai tiếng" Kim Kardashian, bà Kris Jenner còn có cô con gái thứ 4 là người mẫu nổi tiếng Kendall Jenner và cô con gái út là ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner đồng thời sở hữu khối tài sản vào khoảng 900 triệu USD từ việc kinh doanh mĩ phẩm. Được biết, bà là người quản lý sự nghiệp cho tất cả 6 người con nổi tiếng, giúp các con cân đối thu chi, quản lý tài sản, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, các dự định trong cuộc sống...

Kris Jenner đề cao một phương châm sống, đó là “đừng bao giờ so sánh” vì mỗi đứa trẻ có một cuộc sống riêng. Trong show truyền hình thực tế "Keeping Up with The Kardashians", Kris Jenner có mối quan hệ khác nhau giữa các con của mình. Tuy mỗi đứa trẻ đã trưởng thành và không sống cùng mẹ nhưng bà thường xuyên cố gắng giữ liên lạc với các con và luôn giúp chúng hiểu được tầm quan trọng của sự gắn kết.



Với bà, những đứa con là người bạn tốt nhất của mình. Dù gia đình của Kim Kardashian nổi tiếng với những chiêu trò trong showbiz nhưng theo Kris Jenner, các cô con gái của bà gắn bó, trung thành với nhau, không bao giờ dám phá vỡ “hiệp ước gia đình” hay tiết lộ những bí mật mà họ muốn giữ kín với công chúng.

Bà từng phát biểu: “Bài học quan trọng nhất mà các con gái của tôi được dạy là phải biết tự chăm sóc bản thân từ khi còn nhỏ: ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, làm những gì mình yêu thích và biết cách thư giãn. Kim rất giỏi trong việc này và nó đã dạy cho cả nhà, kể cả tôi, Kylie dạy tôi rất nhiều về cách trang điểm. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, vẫn có thể rạng ngời”.