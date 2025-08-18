Nguyễn Văn Chung: “Tôi không viết những bài hát về quê hương đất nước với mong muốn top trending”

Những ngày này, cả nước đều hướng về đại lễ A80 – chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Hòa chung không khí này, nhiều nghệ sĩ đã ra các sản phẩm thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, mừng Việt Nam kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – tác giả ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” gây bão cộng đồng mạng dịp đại lễ 30/4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tại đại lễ 30/4, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của anh đã khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào Việt Nam. Sau sự kiện, bài hát vẫn tiếp tục được vang lên ở khắp mọi nơi và dường như trở thành bài hát “quốc dân”. Xin hỏi, cảm xúc của anh thế nào khi tác phẩm của mình được đón nhận như vậy?

Tôi rất tự hào khi bài hát của mình trở thành bài hát quốc dân, được nhiều khán giả ở đủ mọi lứa tuổi yêu mến, khán giả đủ mọi độ tuổi, từ người lớn tuổi đến các bạn thanh thiếu niên. Được các anh em chiến sĩ, trong các lực lượng quân đội nhân dân, cán bộ nhà nước cũng dành sự yêu thích cho bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tôi cũng nhận được vinh dự từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 mong muốn tôi gửi trao văn bản bài hát để lưu giữ. Đó là những vinh dự rất lớn đối với người nhạc sĩ.

Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” có được tiếp tục trình diễn trong dịp đại lễ 2/9 tới không thưa anh?

Tôi không rõ. Đại lễ 2/9 năm nay thì có duyệt binh chứ không có chương trình văn nghệ. Các chương trình văn nghệ diễn ra trước 2/9. Theo tôi được biết thì chương trình văn nghệ chính luận lớn nhất dịp này vào ngày 1/9 có sử dụng bài hát “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” của tôi, còn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” có được sử dụng không thì tôi chưa rõ.

Nam nhạc sĩ vừa gây sốt với bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trong dịp đại lễ 30/4.

Khi bài hát được đông đảo người dân cả nước đón nhận như vậy, anh đã/có viết bài hát mới nào về chủ đề này chưa? Anh có bị áp lực khi viết những bài hát khác cùng chủ đề không, lo ngại ca khúc sau không viral như ca khúc trước?

Trong những ngày quan trọng của đất nước, đặc biệt là thời gian này, tôi có viết những bài hát mới. Mới nhất là bài “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” mà Tùng Dương vừa ra mắt MV hôm 14/8.

Bài hát này là một nguồn năng lượng hoàn toàn khác, một sắc thái hoàn toàn khác, một tiết tấu hoàn toàn khác. Nếu bài “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” nói về câu chuyện quá khứ và hiện tại thì “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” nói về tương lai có vai trò, vị trí quan trọng trong thời khắc đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đây là thông điệp, là lời hiệu triệu các bạn trẻ cùng khát khao cống hiến để đưa Việt Nam sớm trở thành con rồng châu Á trong tương lai gần. Các bạn học tập và làm việc với năng suất cao hơn để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tôi không viết những bài hát về quê hương đất nước với mong muốn top trending hay triệu view nên không bị áp lực. Tôi chỉ muốn đóng góp tinh thần bằng khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ, để từ đó giúp lan tỏa tình yêu nước đến mọi người, nhất là các bạn trẻ.

Chính vì thế, từng bài hát viết ra đều có vai trò quan trọng của nó trong từng dịp lễ hội hoặc trong từng chủ đề. Chính vì thế mỗi bài hát đều có nội dung khác nhau, không bị trùng lặp về ý tưởng, câu chữ.

Và sáng tác mới của anh "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" do Tùng Dương trình diễn được trình diễn trong chương trình văn nghệ vào tối 1/9 tới.

Anh nghĩ gì về việc, hiện có nhiều nghệ sĩ cũng đang “theo trend”, viết về chủ đề quê hương đất nước, tự hào Việt Nam và ra nhiều MV, sản phẩm về đề tài này như ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Nguyên Vũ…?

Tôi cảm thấy đây là thời điểm, cơ hội để các văn nghệ sĩ thể hiện tinh thần yêu nước của mình. Nếu là thời gian 2 năm trước thì những bài hát về tình yêu nước sẽ rất ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của văn nghệ sĩ.

Bởi vì lúc đó, thị trường âm nhạc luôn ưu tiên các bài hát về tình yêu. Bởi vì 70% khán giả nghe nhạc đều là khán giả trẻ. Mà chủ đề khán giả trẻ quan tâm là các câu chuyện tình, những bài hát về tình yêu.

Tôi biết có nhiều anh, nhiều chú nhạc sĩ rất tâm huyết với đề tài quê hương đất nước và mỗi năm, hội cũng có nhiều đợt sáng tác về đề tài này nhưng những bài hát ấy rất ít khả năng được xuất hiện trước công chúng.

Một phần vì các chú các anh ít có điều kiện để đầu tư như các nhạc sĩ thị trường. Cũng không có nhiều môi trường để biểu diễn những bài hát đó như concert quốc gia như thời gian gần đây.

Chính vì sự xuất hiện của các concert quốc gia, vì tư tưởng cởi mở của các lãnh đạo, khéo léo lồng ghép các chương trình chính trị vào các chương trình nghệ thuật với sự biểu diễn của các nghệ sĩ đang nổi tiếng trên thị trường mới tạo thành các concert vừa có tính chất chính trị vừa có nội dung sâu sắc vừa có tính giải trí.

Đó là chất keo kết dính nghệ thuật và lòng yêu nước. Cũng chính vì thế, thời điểm này, các nghệ sĩ mới mong muốn thể hiện tình yêu nước của mình thông qua các sản phẩm nghệ thuật.

Đó là điều rất hay, rất tốt vì nó làm phong phú thêm nền âm nhạc Việt Nam về đề tài quê hương đất nước trong thời buổi bây giờ. Tôi hy vọng điều này sẽ kéo dài chứ không chỉ là theo trend nhất thời.

Nguyễn Văn Chung vừa "đu concert" quốc gia Tổ Quốc trong tim" tại Hà Nội.

Hiện tại, khi nhắc tới đại lễ 2/9 và những sự kiện xung quanh đại lễ này, mọi người thường nhắc tới cụm từ A80 (lấy cột mốc 19/8/1945 và 2/9/1945 đến giờ là 2/9/2025 = 80 năm). Anh có cập nhật thông tin về chuỗi sự kiện A80 không? Và anh cảm nhận như thế nào về không khí đại lễ A80?

Thực sự thời gian vừa qua, tôi khá bận. Tôi được những bộ ban ngành tin tưởng gửi trao nhiệm vụ sáng tác những bài hát có thông điệp phù hợp với đất nước trong thời điểm này nên tôi ít theo dõi tin tức.

Hầu như toàn bộ thời gian tôi đều dành cho sáng tác, nghiên cứu sáng tác và nghỉ ngơi, cân đối lo cho gia đình để mình có được sản phẩm tốt nhất. Cho nên khi vô tình thấy tin tức ở đâu thì tôi chỉ cập nhật được tin tức đó thôi.

Tôi cảm thấy đại lễ A80 là đại lễ quan trọng của đất nước với những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt để từ đó phát triển một kỷ nguyên mới mạnh mẽ hơn.

Anh có đu “concert quốc gia” ở Hà Nội vào dịp này không?

Tôi vừa đu concert quốc gia “Tổ Quốc trong tim” ở Hà Nội hôm 10/8. Tôi thấy đây là chương trình thật sự hay, quá xúc động, quá ý nghĩa khi mà những bài hát đi cùng năm tháng được vang lên với những bản phối mới, cách thể hiện mới mà vẫn khiến cho đông đảo khán giả cảm thấy bồi hồi với những hồi ức, quá khứ vinh quang của ông cha ta ngày xưa để có hòa bình hôm nay, những bài hát cất lên đầy tự hào.

Hiện tại, anh đang tất bật với lịch quay, truyền thông cho những bài hát phát hành trong dịp đại lễ A80 với nhiều ca sĩ.

Anh nghĩ sao về tinh thần yêu nước của các bạn trẻ hiện nay?

Tôi thấy các bạn trẻ lúc nào cũng hừng hực tinh thần yêu nước chỉ là các bạn thể hiện ở đâu và thể hiện như thế nào, cách nào. Với sự cởi mở của lãnh đạo thì tình yêu nước của các bạn năm nay được thể hiện rộng rãi hơn, đa dạng hơn, mạnh mẽ hơn.

Cảm xúc của anh ra sao khi mình là người truyền lửa cho không chỉ những người trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn truyền cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp ra những sản phẩm về đề tài này?

Tôi cảm thấy vui và tự hào khi mình được xem là 1 trong những người truyền lửa cho những người trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn truyền cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp ra những sản phẩm về đề tài này. Tôi rất thích thử thách bản thân ở nhiều mảng đề tài khác nhau.

Khi viết về đề tài quê hương đất nước, tôi làm với mong muốn thuần khiết là mình cống hiến cho âm nhạc những bài hát hay về quê hương đất nước. Coi đó là cống hiến của mình cho đất nước. Đó là những suy nghĩ rất thật, khao khát rất thật khi mình đang sống trong một đất nước hòa bình, tươi vui, hạnh phúc.

Tôi thấy vui vì điều mình làm từ năm 2023 là bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã trở thành 1 ngọn lửa để động viên cho các anh em nghệ sĩ sáng tác về quê hương đất nước. Nếu điều tốt đẹp đó được nhân rộng, lan tỏa thì thật hạnh phúc khi mình là người đầu tiên nhóm ngọn lửa đó.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

