Nguyên tắc “2 né 3 nên” giúp Hồng Diễm chăm con khỏe mùa dịch

Nguyên tắc 2 né: tránh nơi đông đúc và hạn chế thiết bị điện tử

Không du lịch nước ngoài, tránh đến nơi đông đúc là nguyên tắc vàng của Hồng Diễm những ngày này. Tuy nhiên, dù có nhiều thời gian thư thả hơn, Hồng Diễm cũng hạn chế các con chìm đắm vào thế giới màn hình từ tivi, điện thoại, máy game… để các bé không ngồi một chỗ và lười vận động. Bản thân Diễm cũng thường xuyên cập nhật tin tức nhưng chỉ theo dõi những trang tin chính thống và tình hình của bạn bè, người thân để tránh lo lắng thái quá.

Bù lại, Hồng Diễm lại tích cực quán triệt bí quyết 3 nên để vừa chăm vừa rèn các con trong thời gian nghỉ học tại nhà hết sức hiệu quả.

Bí quyết 3 nên: sạch sẽ, an toàn, chăm vận động

Suốt hơn tháng nay, Hồng Diễm dí dỏm cho biết đã trở thành "cảnh sát sạch sẽ" bất đắc dĩ khi thường xuyên, nhắc nhở, kiểm tra việc tuân thủ của các bố con. Nhà cửa được lau dọn mỗi ngày; chăn màn phơi phóng thường xuyên, hoa tươi – ánh sáng – gió mát luôn lan tỏa trong mọi ngóc ngách tổ ấm yêu thương.

Hồng Diễm cũng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và độ an toàn trong khẩu phần ăn uống hàng ngày. "Một trong những phương án phòng dịch chính là bổ sung dinh dưỡng đủ đầy. Ngoài rau hay trái cây, mẹ cũng nên giữ thói quen cho bé uống sữa tươi để bổ sung thêm đạm và các nguyên tố vi lượng khác như magie, photpho, giúp bé tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch khỏe mạnh."

Hồng Diễm cùng con gái trong chuyến tham quan nông trại bò sữa xanh mướt mắt ở Hà Nam

Hồng Diễm cùng con gái trong chuyến tham quan nông trại bò sữa xanh mướt mắt ở Hà Nam

"Chuẩn" Hà Lan được áp dụng triệt để trong mọi khâu chăn nuôi. Nữ diễn viên và con gái đã có trải nghiệm có một không hai về hành trình ra đời của những hộp sữa đạt độ an toàn cao hơn 11 lần so với chuẩn Việt Nam.

Do hạn chế đến nơi đông người nên Hồng Diễm luôn chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm an toàn, cho cả nhà đủ dùng trong 2-3 ngày. Riêng sữa tươi thì luôn đầy ắp - đúng như câu "nhà không có gì ngoài sữa". Bên cạnh đó, mỗi khi ra ngoài, mỗi thành viên đều chủ động mang theo nước rửa tay, khẩu trang, thực phẩm sạch để có thể nạp năng lượng mọi lúc mọi nơi như sữa tươi, sandwich nhà làm, các loại hạt.

Cũng nhân lúc được nghỉ học, mẹ Hồng Diễm còn khéo léo cho các con vận động vừa sức bằng cách san sẻ việc nhà như tự vệ sinh phòng, phụ bố tưới cây, phụ mẹ làm bếp. Nhờ vậy, cả nhà lại có thêm tiếng cười và các con cũng không dán mắt vào màn hình mà cơ thể lại khỏe khoắn, hoạt bát hẳn. Giờ tiếp xúc màn hình của hai nhóc tì nhà Hồng Diễm chính là học online và xem tin tức sáng, tối cùng bố mẹ.

"Dù dịch bệnh nhưng nghỉ học ở nhà hơn 1 tháng, bọn trẻ không thể ở mãi trong nhà được. Chúng tôi hình thành thói quen mới, dậy sớm hơn và chăm chạy bộ buổi sáng. Vận động, hít thở khí trời trong lành không những giúp bé khỏe khoắn hơn mà còn hỗ trợ hệ hô hấp, một trong những con đường virus hay vi khuẩn có thể xâm nhập", Hồng Diễm cho biết.

