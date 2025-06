Ngày 19-6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều tra, làm rõ thông tin người dân phát hiện lượng lớn nước mắm, nước chấm đóng chai bị vứt bỏ trên địa bàn xã Tam Thái.

Hàng ngàn chai nước mắm hết hạn sử dụng bị đổ bỏ

Ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cho biết đã tiếp nhận thông tin báo cáo sơ bộ từ UBND xã Tam Thái, UBND huyện đã yêu cầu công an điều tra, làm rõ nguồn gốc số nước mắm trên để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Chính cho biết thêm, trên địa bàn huyện lâu nay không có cơ sở nào sản xuất nước mắm đóng chai được cấp phép.

Trong sáng 19-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) có mặt tại thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Thực tế tại hiện trường cho thấy có đến vài ngàn sản phẩm được thu gom, chất gần đầy chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an xã. Đứng ở gần, mùi hôi giống mùi nước mắm bốc lên nồng nặc.

Đa phần sản phẩm bị vứt bỏ có bao bì ghi là nước mắm, nước chấm, có một vài chai tương ớt loại lớn. Thông tin trên nhãn mác cho thấy các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng. Các sản phẩm này do một công ty thủy sản có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa sản xuất.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 18-6, một số người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ khi phát hiện lượng lớn chai nước mắm, nước chấm không rõ ai vứt bỏ, chất thành đống vứt bỏ trong bụi rậm.

Người dân địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng thu gom các sản phẩm bị vứt bỏ

Cả ngàn chai nước mắm, nước tương hết hạn sử dụng bị ai đó đổ bỏ

Nhiều sản phẩm còn nguyên bao bì đóng gói

Các sản phẩm đều đã hết hạn sử dụng

Thông tin trên bao bì cho thấy sản phẩm do một công ty tại tỉnh Thanh Hóa sản xuất

Có đến hàng ngàn sản phẩm bị vứt bỏ, chất đầy xe chuyên dụng của công an xã