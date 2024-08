"Người yêu mới" của Thúy Ngân là ai?

Những ngày qua, Thúy Ngân gây nhiều bàn tán vì để lộ loạt khoảnh khắc thân mật bên một sao nam. Theo đó, cả hai bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, thoải mái thể hiện cử chỉ tình tứ. Hình ảnh Thúy Ngân được đàng trai ôm sát rạt trên bãi biển khiến nhiều cư dân mạng không khỏi đặt nghi vấn cả hai có mối quan hệ trên mức bạn bè. Thúy Ngân cũng không ngần ngại công khai hình ảnh du lịch của cặp đôi và netizen nhanh chóng nhận ra, nam chính là diễn viên Võ Cảnh. Sau khi để lộ hình ảnh ngọt ngào với Thúy Ngân, thông tin về Võ Cảnh được nhiều người tìm kiếm.

Hình ảnh thân thiết của Thúy Ngân và Võ Cảnh bị "team qua đường" bắt gặp

Võ Cảnh sinh năm 1990 tại Bình Định. Ban đầu, Võ Cảnh chỉ một chàng sinh viên khoa Công nghệ thông tin trong một trường Cao Đẳng nhưng sau đó rẽ lối qua làm người mẫu. Sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao đến 1m86, Võ Cảnh dễ gây ấn tượng với nhà thiết kế. Không những vậy, Võ Cảnh còn được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh cho các thương hiệu.

Năm 2013, Võ Cảnh đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model nhưng sớm bị loại. Không bỏ cuộc, Võ Cảnh tiếp tục tham gia Siêu mẫu Việt Nam và may mắn mỉm cười khi đạt giải đồng. Ngoài ra, Võ Cảnh còn được giải thưởng khác như Siêu mẫu triển vọng, gương mặt đẹp tại Asia New Star Model (2014), Ngôi sao người mẫu châu Á do Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc bình chọn (2015)...

Võ Cảnh vào showbiz với vai trò người mẫu. Anh từng ghi danh thi Vietnam's Next Top Model 2013 nhưng bị loại sớm

Võ Cảnh không bỏ cuộc và tham gia các cuộc thi người mẫu khác và đạt nhiều giải thưởng

Võ Cảnh từng có khoảng thời gian về dưới trướng của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp. Suốt 5 năm, Võ Cảnh liên tục xuất hiện ở các sự kiện giải trí, định hình phong cách thời trang lịch lãm. Võ Cảnh còn có cơ hội tham gia đóng phim ở lĩnh vực điện ảnh như: Vẽ đường cho yêu chạy, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Sở hữu visual điển trai sẵn nên Võ Cảnh được nhiều người ví von như mỹ nam mới của Vbiz. Tuy nhiên sau 5 năm đồng hành, Võ Cảnh quyết định rời công ty. Sau đó, Võ Cảnh gặp nhiều áp lực vì hoạt động một mình, vì thế mà người mẫu 9X bị trầm cảm một thời gian.

Võ Cảnh từng có 5 năm đồng hành với "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp

Sau biến cố, Võ Cảnh trở lại showbiz và góp mặt vào các dự án phim ảnh. Bộ phim giúp Võ Cảnh đến gần với khán giả là Sứ Mệnh Trái Tim, đóng cặp cùng Angela Phương Trinh. Nhờ tạo hình nhân vật và "phản ứng hóa học" với nữ chính, Võ Cảnh được khen ngợi và trở thành "tình trong mộng" của fan girl. Tiếp đến, Võ Cảnh tham gia nhiều sự kiện quốc tế, tham gia các bộ phim từ web-drama, truyền hình đến điện ảnh như Cát Đỏ, Bộ Tứ Oan Gia...

Nhiều người dành lời khen ngợi cho Võ Cảnh khi thấy anh ngày càng tiến bộ trong diễn xuất. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Võ Cảnh thổ lộ thời điểm vào nghề gặp nhiều áp lực và stress bởi tin đồn làm trai bao.

Nam diễn viên tâm sự: "Tôi rất giận, không hiểu sao người ta nói sai về mình. Tôi phải làm đủ thứ nghề, dành dụm mãi mới đủ tiền mua quần áo đi thi mà. Khi đã là người mẫu, tôi vẫn chắt mót từng đồng lương và cát xê đi diễn. Đến nay, tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Tôi nghèo hoài mà vẫn bị đồn làm trai bao. Có người còn nhìn thấy tên tôi trên bảng giá trang web 'đi khách'! Tính tôi vốn khép kín, sau khi vào showbiz lại bị tin đồn bủa vây khiến tôi càng dè dặt, tách biệt với mọi người hơn".

Võ Cảnh tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài nước

Sự nghiệp diễn xuất của Võ Cảnh thăng hạng sau vai diễn trong Sứ Mệnh Trái Tim

Võ Cảnh từng lên tiếng về tin đồn làm trai bao

Năm 2024, Võ Cảnh góp mặt trong dự án 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, đây cũng là cơ duyên giúp anh trở nên thân thiết với Thúy Ngân. Không chỉ trên phim, cặp đôi còn gần gũi hơn ở ngoài đời, thậm chí còn "đánh lẻ" du lịch cùng nhau. Vì độ đẹp đôi, Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả "đẩy thuyền" tích cực. Trước Võ Cảnh, Thúy Ngân cũng từng được gán ghép với các đồng nghiệp nam.

Về chuyện này, Thuý Ngân từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn với chúng tôi: "Trước đây khi mới tiếp nhận thông tin đó mình cũng có chút hoang mang. Hoang mang không phải sợ người khác không hiểu mình, mà là ba mẹ khi thấy những thông tin tôi có người yêu hay hẹn hò thì lại tưởng thật, sau đó lại càng hối thúc lấy chồng. Đó là phản ứng phụ dễ thương nhưng dần dà lâu dài, một người không sao nhưng nhiều người thì lại ảnh hưởng đến khá nhiều trong công việc của mình. Tuy nhiên tôi sẽ không để cho những chuyện đó xảy ra quá lâu. Tôi cũng nghĩ khán giả sẽ nhìn nhận ra được cái nào là thật và cái nào chỉ là tin đồn vui thôi".

Võ Cảnh và Thúy Ngân được fan "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi