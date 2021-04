Người yêu đồng giới của An Nguy cuối cùng đã khoe chân dung con gái, lần đầu nói rõ thời gian hẹn hò

Sau bao ngày để dân tình ngóng chờ, An Nguy và người yêu đồng giới Alex Nguyễn đã chính thức công khai những khoảnh khắc cưng xỉu của con gái đầu lòng. Bé Bay hiện tại đã được hơn 1 tháng tuổi, trộm vía rất bụ bẫm, hồng hào và được dự đoán sẽ là nhóc tỳ cực hot trong thời gian tới.

Đặc biệt, vào sáng ngày 8/4, Alex Nguyễn còn chiều lòng các cô chú "nghiện" bé Bay khi đăng tải thêm ảnh con gái đang ngủ say siêu đáng yêu. Đáng nói, người yêu của An Nguy còn tranh thủ mắng yêu con gái và tiết lộ những thay đổi đặc biệt sau khi nhập hội bỉm sữa: "Bà rảnh, bà sướng quá nên nghĩ ra đủ trò. Còn tôi với má An chỉ mong ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày". Những ông bố bà mẹ trẻ vừa đón con đầu lòng khiến cuộc sống bị đảo lộn chắc cũng hiểu rõ nỗi lòng của Alex Nguyễn và An Nguy.

Người yêu của An Nguy hờn con gái, cặp đôi vừa nhập hội bố mẹ bỉm phải than trời vì không được ngủ đủ giấc như trước. Giờ mới hiểu lý do tại sao An Nguy và Alex Nguyễn phải đi "quẩy" trước 1 ngày nhập viện đón con đầu lòng

Đáng nói nhất, dường như hôm nay là ngày kỷ niệm hẹn hò của cặp đôi nên Alex Nguyễn còn hạnh phúc nhắn nhủ: "7/4/2021, 7 năm trời lãi được của nợ này". Được biết, vào thời điểm năm 2014, cả hai liên tục tung "hint" hẹn hò và thường xuyên lộ diện cùng nhau nhưng quyết không công khai mối quan hệ.

Đến năm 2018, khi lùm xùm của An Nguy và Kiều Minh Tuấn nổ ra, Alex đã thay đổi sang hình ảnh nữ tính và huỷ theo dõi cô bạn thân vlogger đình đám. Thời điểm này, dân mạng cho rằng cặp đôi đã chính thức "toang" sau 4 năm gắn bó. Hoá ra, sau bao sóng gió, cuối cùng An Nguy và người yêu đồng giới cũng đã về bên nhau để chung tay xây dựng mái ấm hạnh phúc như hiện tại.

Năm 2014, An Nguy và Alex lần đầu khoe ảnh tình tứ bên nhau nhưng chỉ úp úp mở mở khi chia sẻ về mối quan hệ

Sau bao sóng gió, An Nguy đã sang nước ngoài để chung sống và "gương vỡ lại lành" với Alex Nguyễn