Người trẻ Việt "chốt đơn" thịt sạch tại siêu thị: Không còn thời đi chợ từ 6h sáng!

Câu chuyện của Mai không phải là cá biệt. Trong những năm gần đây, nhiều người tiêu dùng trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Millennials đang thay đổi dần thói quen mua sắm, chuyển từ việc mua thịt tươi ở chợ truyền thống sang lựa chọn các sản phẩm được đóng gói, chế biến sẵn tại siêu thị hoặc kênh bán lẻ hiện đại. Yếu tố tiện lợi, minh bạch nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh thực phẩm đang trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng trong hành vi tiêu dùng.

Sự thay đổi từ nhu cầu thực tế

Với cường độ làm việc cao và lối sống bận rộn, người tiêu dùng trẻ có xu hướng lựa chọn những giải pháp tiết kiệm thời gian. Các sản phẩm thịt đóng gói sẵn như thịt mát, xúc xích, thịt nguội... giúp họ dễ dàng chế biến hoặc sử dụng ngay mà không mất nhiều công đoạn chuẩn bị.

Chẳng hạn, sản phẩm thịt mát MEATDeli được đóng gói sẵn, kèm hướng dẫn bảo quản, là một trong những lựa chọn phổ biến cho các bữa ăn tại gia. Một số người tiêu dùng cũng cho biết họ ưu tiên sản phẩm có thương hiệu, uy tín rõ ràng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

"Tôi sống một mình nên cần thứ gì đó vừa tiện, vừa nhanh. Xúc xích Ponnie dễ ăn, vị khác lạ, quan trọng là thương hiệu rõ ràng nên cảm thấy yên tâm hơn" – Anh Tuấn (24 tuổi, freelancer, Hà Nội) chia sẻ.

Triển vọng thị trường thịt chế biến

Theo báo cáo từ Frost & Sullivan, tại Trung Quốc – thị trường có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam – thịt chế biến hiện chiếm khoảng 25% tổng tiêu thụ thịt heo, tăng trưởng nhanh hơn thịt tươi. Sự dịch chuyển này diễn ra song song với quá trình đô thị hóa và sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Tại Việt Nam, dù thị trường thịt chế biến còn tương đối mới mẻ, tiềm năng vẫn được đánh giá cao. Theo Statista, ngành hàng này có thể đạt quy mô 1,31 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,57%/năm trong giai đoạn 2025–2029. Các yếu tố như dân số trẻ, thu nhập cải thiện, và thói quen tiêu dùng thay đổi đang hỗ trợ cho xu hướng này.

Một số doanh nghiệp đã đón đầu xu hướng bằng cách đầu tư vào chuỗi giá trị thịt hiện đại. Masan MEATLife (thuộc Tập đoàn Masan) là một ví dụ, với nhà máy chế biến tại Hà Nam và hệ thống trang trại tại Nghệ An. Công ty phát triển nhiều dòng sản phẩm như thịt mát MEATDeli, xúc xích và thịt nguội Ponnie, snack Heo Cao Bồi…, hướng đến nhóm người tiêu dùng trẻ.

Chiến dịch tiếp thị kết hợp cùng người nổi tiếng cũng giúp tăng độ nhận diện thương hiệu trong giới trẻ. Các sản phẩm của MML hiện có mặt tại hơn 4.000 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm hệ thống WinMart, WinMart+, WiN và các kênh online. Theo MML, doanh thu trung bình trên mỗi điểm bán đã tăng gần 25% trong quý I/2025 so với cùng kỳ, và cả thịt tươi lẫn thịt chế biến đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Riêng thịt chế biến ghi dấu ấn với các thương hiệu Ponnie và Heo Cao Bồi, đạt tổng doanh thu trung bình 240 tỷ đồng/tháng

Ngoài ra, thông qua chương trình Hội viên WiN, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận sản phẩm thịt mát với mức giá cạnh tranh hơn so với thịt chợ truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố vệ sinh và truy xuất nguồn gốc. Minh Anh (30 tuổi, giáo viên mầm non, TP.HCM) chia sẻ: "Thịt MEATDeli có bao bì, ghi rõ thông tin sản phẩm nên dễ lựa chọn. Giá cũng không quá chênh lệch so với ngoài chợ, nhìn sạch sẽ hơn nên mình hay chọn mua."

Thói quen tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt là thịt, đang dần thay đổi dưới tác động của lối sống đô thị và nhu cầu tiện lợi. Mặc dù chợ truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng, kênh bán lẻ hiện đại với các sản phẩm thịt chế biến sẵn đang ngày càng được ưa chuộng. Các doanh nghiệp có hệ thống phân phối rộng và sản phẩm phù hợp với thị hiếu người trẻ như Masan MEATLife, có thể có thêm lợi thế trong bối cảnh thị trường đang mở rộng.