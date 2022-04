"Người tình" của Jimmii Nguyễn chính thức trở lại đam mê ca hát với MV siêu độc lạ

Ca sĩ Ngọc Phạm thổ lộ “Tôi đã lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc để anh Jimmii Nguyễn toàn tâm với sự nghiệp âm nhạc, và khi các con đã khôn lớn chính anh Jimmii Nguyễn đã đánh thức niềm đam mê ca hát qua MV Là ai".

Đánh dấu cho sự "tái ngộ" khán giả một cách chính thức vào đúng ngày sinh nhật của mình, nữ ca sĩ vừa giới thiệu MV Là ai - ca khúc nhạc Hoa, lời Việt Đông Trần. Được biết, đây là bài hát từng gây xúc động khi xem bộ phim "Trung Quốc Tình yêu thứ 3" (The third way of love, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tự Do Hành Tẩu do John H.Lee đạo diễn, có sự tham gia của Lưu Diệc Phi và Song Seung Heon).

MV Là ai - Ngọc Phạm

"Khi nhận được bản demo tôi đã hát thử, rồi được anh Jimmii, đạo diễn Trần Vi Mỹ, bạn bè khen, động viên tôi thu âm, tôi như được xem thêm một lần nữa bộ phim này, với phiên bản khác, đẹp, sâu sắc hơn. Thậm chí cả MV cho bài hát này cũng được cô em thân thiết trong nghề hỗ trợ tôi thực hiện.MV lạ và đẹp như như xem cuốn tiểu thuyết vẽ bằng tranh", Ngọc Phạm chia sẻ thêm.

Lâu nay khán giả thường thấy Ngọc Phạm biểu diễn cùng Jimmii hay hát riêng trong show của anh nhưng mang tính ngẫu hứng và không chính thức. Nhưng giờ cô ấy sẽ trau chuốt và chuyên nghiệp hơn, từ hình ảnh cho đến giọng hát, mong khán giả sẽ đón nhận một “giọng ca mới” khi trở lại với đam mê ca hát của mình. "Như cá gặp nước" cô cũng hào hứng chia sẻ thêm đang thực hiện album khoảng 10 ca khúc được Jimmii sáng tác riêng cho mình, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân 2023.

Năm 2003, Jimmii Nguyễn thành lập ban nhạc riêng với tên gọi Jimmii Band. Ngọc Phạm chính là giọng ca nữ duy nhất của ban nhạc. Đến nay, sau gần 19 năm, các thành viên Jimmii Band vẫn thỉnh thoảng cùng nhau đi lưu diễn nước ngoài.

https://afamily.vn/nguoi-tinh-cua-jimmii-nguyen-chinh-thuc-tro-lai-dam-me-ca-hat-voi-mv-sieu-doc-la-20220419201042876.chn