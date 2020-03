Người phụ nữ tay không leo từ tầng 8 xuống đất bị cho là trốn đi chợ trong lúc cách ly và nguyên nhân thật sự khiến ai cũng thương xót

Trang The Paper đưa tin, người phụ nữ này năm nay 62 tuổi và là mẹ ruột của một người đang sống tại khu dân cư này. Theo lời kể của người dân xung quanh, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 24/2, bà đã leo xuống từ tầng 8 bằng tay không. Bám chặt vào lan can ban công, bà chậm rãi leo xuống và đến nơi an toàn.

Cả quá trình khiến người theo dõi bên dưới nơm nớp lo sợ. May mắn, người phụ nữ lớn tuổi đã không có bất kỳ thương tích nào.

Người phụ nữ 62 tuổi có hành động nguy hiểm khiến người dân một phen hoảng hốt.

Sau đó, video lan rộng khắp mạng xã hội. Cư dân mạng tin rằng vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và người phụ nữ này đang bị cách ly nghi nhiễm Covid-19 nhưng đã trốn ra ngoài bằng cách leo từ cửa sổ xuống đất để đi chợ mua thịt.

Ngay trong tối ngày 24/2, cơ quan chức năng địa phương xác nhận thông tin này là không đúng, người phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh tâm thần phân liệt, dẫn đến hành động nguy hiểm trên.

Rất may mắn, bà đã an toàn xuống mặt đất.

Trước đó, ngày 16/2, bà đã từng lẻn ra khỏi nhà, mãi đến trước ngày xảy ra sự việc này mới trở về nhà. Ngày 24/2, trước khi đi công việc, người con đã khóa trái cửa để tránh việc mẹ lại trốn ra ngoài, nhưng bà lại tìm đường khác để rời khỏi nhà.

Hiện tại, sau khi kiểm tra sức khỏe của người này, cảnh sát đã liên lạc với người thân và đưa bà về nhà.

Nguồn: The Paper