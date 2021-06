Người phụ nữ suýt tử vong vì nhồi máu não, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người làm sau bữa ăn gây hại sức khỏe

Nửa đêm, xe cấp cứu chạy đến Bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Hàng Châu, người nhà bệnh nhân liên tục nói: "Xin bác sĩ hãy cứu mẹ con".



Bác sĩ vội vàng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, sau khi thăm khám, phát hiện độ bão hòa oxy trong máu liên tục giảm và bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, kết luận bị nhồi máu não do cao huyết áp, sau 2 giờ cấp cứu dù đã cứu được mạng sống nhưng người bệnh bị liệt nửa người.

Người phụ nữ bị nhồi máu não sau khi tắm

Sau khi tìm hiểu được biết, bệnh nhân là cô Lưu, năm nay 53 tuổi, có tiền sử cao huyết áp. Vào đêm xảy ra sự việc, cô Lưu cảm thấy hơi choáng váng sau khi ăn 4 quả trứng vịt muối và một bát canh rau ngót. Sau đó cô muốn đi tắm và đi ngủ.

Cô Lưu vào phòng tắm hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không ra, cô con gái cũng muốn đi tắm, nhưng gọi mãi mẹ không đáp, suy nghĩ có việc chẳng lành, cô con gái đã phá cửa nhà tắm và phát hiện người mẹ đã ngất xỉu trên mặt đất. Sau đó cô con gái gọi xe cấp cứu đưa cô Lưu đến bệnh viện.

Bác sĩ Trương Khiết, Trưởng Khoa cấp cứu của Bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Hàng Châu cảnh báo: Làm việc này thường xuyên sau bữa ăn đã giết chết rất nhiều người, đó chính là tắm sau khi ăn.

Bản thân cô Lưu bị cao huyết áp, ăn uống cũng không kiêng kỵ, thực ra đêm xảy ra sự việc cô đã ăn 4 quả trứng vịt muối, lúc này huyết áp đã tăng cao và đi tắm ngay sau đó rất nguy hiểm. Bởi sau khi ăn no, máu tự dồn về dạ dày, lượng máu cung cấp cho các cơ quan khác giảm đi rất nhiều, dưới tác dụng của nước nóng, tốc độ máu chảy tăng nhanh, mạch máu co bóp bất thường, thậm chí co thắt mạch. Huyết áp tăng cao, tác động đến mảng bám hoặc huyết khối trong mạch máu và gây ra nhồi máu não.

Sau ăn bao lâu mới nên đi tắm?

Ảnh minh họa

Thực tế có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau xoay quanh chủ đề này. Trong khi khoa học hiện đại khuyên bạn nên chờ ít nhất 35 phút sau khi dùng bữa thì y học cổ đại ở trên lại cho rằng khoảng thời gian này nên là khoảng tối thiểu 2 giờ.

Vì thế, lời khuyên cho bạn là tốt nhất nên chờ trong 2 giờ, đặc biệt là với trường hợp bạn không chắc chắn về sự trao đổi chất hoặc tốc độ tiêu hóa của bạn nhanh chậm thế nào.

Ngoài ra, bạn nên tránh dùng trái cây và ngủ trưa ngay sau bữa ăn vì những việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hệ tiêu hóa. Thay vào đó, những gì bạn nên làm là tắm trước khi bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Đây cũng là cách tuyệt vời để khởi động quá trình tiêu hóa của bạn.

Thói quen tắm thế nào mới là tốt?

Ảnh minh họa

Có lẽ đọc đến đây, nhiều người cũng sẽ thắc mắc trước giờ mình vẫn tắm sau khi ăn nhưng cơ thể chẳng có vấn đề gì cả. Bạn cần nhớ rõ rằng, không phải cơ thể lúc nào cũng luôn khỏe mạnh để chống lại mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Vì thế, với những ai có thói quen ăn tối muộn, bạn nên chọn giờ tắm phù hợp trước khi ngủ. Hạn chế tối đa việc tắm nước lạnh, bởi nước ấm sẽ giúp bạn chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Hơn nữa, nên tắm trong thời gian ngắn không nên ngâm mình quá lâu.

Cảnh báo không nên vào ngồi điều hòa ngay sau khi tắm. Việc nhiệt độ hạ thấp đột ngột ngay sau khi tắm sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể làm cho máu lên não chậm, không những thế còn ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Đặc biệt với những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu, việc nằm điều hòa ngay sau khi tắm rất dễ gây tai biến, ảnh hưởng xấu tới tính mạng do dễ bị cảm lạnh.

Vào buổi sáng, bạn cũng có thể tắm trước khi ăn điểm tâm. Tuy nhiên, nên tắm nhanh bằng nước lạnh thay vì chọn nước ấm như ban đêm. Các nghiên cứu cho rằng, việc tắm nước lạnh không chỉ mang lại sự tỉnh táo mà còn giúp da mềm mịn hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng cho biết, thói quen tắm nhanh vào buổi sáng cũng giúp làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và cải thiện mức năng lượng cho cơ thể.

Nguồn: QQ