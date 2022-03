Người phụ nữ - “suối nguồn chữa lành” trong đại dịch

Từ nữ thần trong những câu chuyện cổ xưa…



Theo thần thoại Trung Quốc, thần Nữ Oa "đội đá vá trời" bảo vệ loài người. Trong thần thoại Hy Lạp, tên của nữ thần Hygieia được đặt cho thuật ngữ "hygiene", nghĩa là "vệ sinh, sạch sẽ". Nữ thần Panacea và thuật ngữ "panax" dùng để chỉ thực vật thuộc chi Sâm. Nữ thần Meditrina và các thuật ngữ "medical" (y học),"medicine" (dược phẩm), "medicinal" (thuốc chữa bệnh),...

Tác phẩm "Nữ Oa" của Tiêu Vân Tùng, ra đời vào đầu thời nhà Thanh

Trong cuốn "Ấn Độ - Miền đất thần thoại và sử thi", nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh đã mô tả nữ thần Rạng Đông Ushas như sau: "Ushas và Asuini là hai vị thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho loài người: một vị buổi sáng đem nghị lực đến và buổi chiều giúp cho người nghỉ ngơi".

Như vậy, từ xa xưa, thiên tính nữ đã luôn gắn liền với nguồn năng lượng chữa lành to lớn, có thể giúp con người hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.

… đến người phụ nữ mạnh mẽ trong làn sóng đại dịch

Trong đại dịch, người phụ nữ "chữa lành" thế giới theo cách riêng. Đó là các y bác sĩ, chấp nhận xa người thân, dành hết tâm huyết cứu giúp mọi người. Đó là những người mẹ, người vợ gồng gánh tảo tần khi chồng đang ở tuyến đầu chống dịch. Đó là những cô gái tạm gác lại hạnh phúc lứa đôi để tham gia tình nguyện, hỗ trợ phân phát lương thực và thuốc men đến cho ai đang cần.

Khi trở về với gia đình, họ lại trở thành bác sĩ, dược sĩ, y tá, đầu bếp, gia sư… ôm ấp những đứa con, làm chỗ dựa cho chồng.

Họ hy sinh quên mình cho sứ mệnh "chữa lành" cuộc đời, đôi lúc quên mất bản thân cũng là đóa hoa cần được săn sóc, trân quý.

Họ là "suối nguồn chữa lành", họ trao đi tình yêu vô điều kiện và làm thế giới trở nên đẹp đẽ hơn.

Ra đời từ tình yêu, sự trân trọng và mong muốn nâng niu vẻ đẹp Thân - Tâm của người phụ nữ, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Menard Nhật Bản luôn hướng đến những sản phẩm có thể "chữa lành", chăm sóc sức khỏe, dung dưỡng sắc vóc, bồi đắp tinh thần. Xa hơn, giúp người phụ nữ có thể chăm sóc tốt những người thương yêu.



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Reishi với tinh chất Linh chi đỏ, Linh chi đen hỗ trợ củng cố chức năng tuần hoàn, góp phần cải thiện sức khỏe để phòng bệnh mãn tính.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blueberry Astaxanthin chiết xuất dầu tía tô, Việt quất… hỗ trợ tăng cường sức khỏe đôi mắt, hỗ trợ giảm nguy cơ thị lực yếu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fairlucent C với công nghệ màng bọc lipid tạo nên "viên vitamin C tan chậm" giúp cơ thể tăng cường hấp thụ vitamin C một cách an toàn, hỗ trợ tăng sức đề kháng cả gia đình.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen Gold cải thiện sắc diện người phụ nữ luôn rạng ngời, hạn chế tình trạng khô tóc, sạm da…

Hệ thống sản phẩm mang năng lượng "chữa lành", chăm sóc sức khỏe, dung dưỡng sắc vóc

Bằng tất cả tâm huyết, Menard đối thoại với tâm hồn nữ tính, thấu hiểu những điều thầm kín mà họ mong muốn. Bởi Menard tin rằng, khi người phụ nữ hạnh phúc, họ tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt, đủ sức vượt qua mọi thử thách và làm dịu lòng bất cứ ai.

*Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

