Mới đây, dư luận xôn xao thông tin về vụ việc một người mẹ ở Ninh Bình đã ôm con hơn 5 tháng tuổi nhảy xuống sông tự tử. Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng. Được biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử, theo nguồn tin trên báo Lao Động.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 19/8, chị Đ.T.S. (sinh năm 1991, trú ở thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) đã ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

Người thân cho biết, chị S. bị trầm cảm sau sinh và đang điều trị. (Ảnh minh họa)

Người nhà chị S. sau đó đã hoảng hốt đi tìm. Khi đến đoạn sông Văn Lai, cách nhà không xa, gia đình chị S. phát hiện cháu bé tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với giữa dòng nước. Người phụ nữ sau đó đã được cứu sống kịp thời.

Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Giang, thông tin từ người thân của chị S. cho biết, người phụ nữ này bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị. Hiện thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Thông tin về sự việc khiến nhiều người vô cùng đau xót, thương cho cháu bé xấu số. "Trầm cảm sau sinh đáng sợ quá, thương bé con, mong con yên nghỉ", cư dân mạng bình luận.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.