Người phụ nữ nhập viện do uống 30 loại thuốc giảm cân, bác sĩ lắc đầu "sống không quá 10 năm"

Cô Chung (35 tuổi) sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trong suốt 10 năm nay, cô Chung đã uống 30 loại thuốc giảm cân với mong muốn có một thân hình cân đối. Cho đến một hôm, cô Chung cảm thấy không khỏe với các triệu chứng chóng mặt, khó thở, cơ thể mệt mỏi nên đến bệnh viện khám.



Bác sĩ Lý Giang, khoa tim mạch Hô hấp, bệnh viện The Second Xiangya Hospital of Central South University, chia sẻ: "Kết quả khám bệnh cho thấy cô Chung bị suy tim, tăng huyết áp phổi, nguyên nhân chính là do bệnh nhân đã sử dụng nhiều loại thuốc giảm cân trong thời gian dài. Nhiều nghiên cứu cho thấy, thuốc giảm cân và bệnh tăng huyết áp phổi có liên quan với nhau. Ngoài bệnh tăng huyết áp phổi, cô Chung bị suy tim, có biểu hiện cơ tim phì đại gấp 3 lần so với người bình thường".

Khi được hỏi về thói quen sử dụng thuốc giảm cân trong suốt 10 năm, cô Chung cho biết: "Khi sử dụng một loại thuốc giảm cân không hiệu quả thì tôi sẽ chuyển sang loại thuốc khác. Có loại thuốc tôi đặt mua online, đến tiệm thuốc mua hoặc do bạn bè giới thiệu, hầu như tất cả các loại thuốc giảm cân trên thị trường tôi đều đã sử dụng, ngay cả thuốc giảm cân không có nhãn mác tôi cũng từng uống".



Những loại thuốc giảm cân cô Chung đã sử dụng.

Bác sĩ Lý Giang thông tin thêm: "Bệnh tăng huyết áp phổi không thể điều trị dứt điểm, 75% bệnh nhân chỉ kéo dài tuổi thọ trong vòng 5 năm. Nếu điều trị sử dụng thuốc, 60% - 70% bệnh nhân chỉ có thể sống tiếp trong vòng 10 năm". Nghe kết quả chẩn đoán bệnh tình từ bác sĩ, cô Chung vô cùng hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn để có thể cứu vãn.

Bệnh tăng huyết áp phổi (tăng áp động mạch phổi) là bệnh gì?

Tăng huyết áp phổi, hay còn gọi là tăng áp động mạch phổi, là tình trạng áp suất trong các mạch máu từ tim đến phổi tăng quá cao. Tim sẽ bơm máu từ tâm thất phải đến phổi để lấy oxy. Bởi vì máu không phải đi xa, nên áp lực ở động mạch đưa máu từ tâm thất phải đến phổi thường thấp hơn nhiều so với huyết áp tâm thu hay tâm trương. Khi áp suất quá cao, các động mạch ở phổi có thể có lại khiến cho lưu lượng máu giảm xuống, kết quả là máu sẽ nhận được ít oxy hơn. Tăng huyết áp phổi bao gồm:

- Tăng huyết áp phổi tự phát.

- Tăng huyết áp phổi thứ phát.

Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tăng huyết áp phổi (tăng áp động mạch phổi) là gì?

Khó thở hay choáng váng khi đang hoạt động thường là những triệu chứng đầu tiên của bệnh tăng huyết áp phổi. Nhịp tim của bạn cũng có thể nhanh hơn bình thường (đánh trống ngực). Theo thời gian, các triệu chứng bắt đầu xảy ra với các hoạt động nhẹ nhàng hơn hoặc thậm chí trong lúc nghỉ ngơi.

Các triệu chứng khác bao gồm:

Mắt cá chân và cẳng chân bị sưng.

Da hoặc môi xanh xao (chứng xanh tím).

Đau hoăc cảm giác bị áp lực ở ngực (thường ở phía trước ngực).

Chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Mệt mỏi.

Bụng to ra.

Yếu lả người.

Theo Ctwant