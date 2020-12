Người phụ nữ không mặc bra đưa cả gia đình đi khắp Sài Gòn, toàn check in nhà hàng sang chảnh nhưng quan trọng là cách ăn mặc phản cảm, để lộ toàn bộ phần ngực “trần" gây tranh cãi

"No bra" hay "thả rông" không còn là một chuyện quá xa lạ với hội chị em. Ở góc độ khoa học, "no bra" được xem là mang ý nghĩa thiết thực giúp hội chị em phòng ngừa ung thư vú hiệu quả. Vì thế mà trên thế giới còn có hẳn một ngày Quốc tế không mặc áo ngực gọi là ngày "No bra day", vào ngày này phái nữ không cần mặc áo ngực để phòng ngừa ung thư vú tối ưu.

Khi được áp dụng ở châu Á, ngày "no bra" vẫn lan truyền sức ảnh hưởng nhất định vì những tác dụng tích cực mà nó mang lại. Thế nhưng, theo tôn chỉ của phụ nữ châu Á là kín đáo thì việc "no bra" cũng phải thật hợp lý và tinh tế.

Bạn sẽ cực kỳ sốc khi nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ vừa hot trên mạng cách đây ít phút. "No bra" nhưng người phụ nữ này khiến đại đa số người nhức mắt và đồng thời gây phản cảm, khiến không ít những người phụ nữ khác phải xấu hổ thay.

Không phải nghiễm nhiên tên của người phụ nữ này lọt top những "tìm kiếm phổ biến" của Facebook Việt Nam. Dân mạng hiện đang "điều tra" ráo riết thông tin về người phụ nữ không mặc bất kỳ chiếc áo ngực nào xuống đường. Việc này diễn ra gần như xuyên suốt và có lẽ ở những nơi người phụ nữ này từng check-in, người ta cũng cực kỳ ngần ngại khi nhìn thấy toàn bộ phần ngực không mặc gì.

Người phụ nữ để ngực “trần” khi mặc áo lưới khiến người khác nhức mắt.

Trong rất nhiều hình ảnh check-in nơi đông người như nhà hàng, quán cà phê, không có bất kỳ tấm ảnh nào người phụ nữ này mặc áo ngực và che chắn kín đáo phần ngực.

Những tấm hình hiện tại đang thu hút sự chú ý của mạng xã hội. Nhiều người cho rằng điều này là vô cùng phản cảm.

Ở nhiều điểm check-in người phụ nữ còn tự tin khoe mình “no bra”.

"Mình cũng thích "no bra" nhưng ở mức độ kín đáo, không phải khoe ra cho cả thiên hạ thấy như thế mình thấy phản cảm lắm", một người nêu ý kiến.



Đáng nói, trong nhiều bức ảnh người phụ nữ này "no bra" khi chụp với con trai và chồng ở chốn đông người, có nhiều trẻ em khiến dân mạng phẫn nộ, phản đối gay gắt.



“Chẳng biết nghĩ gì mà không mặc áo ngực ra đường lại đi toàn nơi có trẻ em”, một tài khoản bình luận.

Hiện tại, hình ảnh về người phụ nữ này đang được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Hầu hết đều phẫn nộ và thấy phản cảm. Một số khác thì không ngờ rằng những điểm du lịch đông đúc họ từng đi người phụ nữ này cũng “no bra” check-in ở đấy.