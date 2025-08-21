Một bên thận trắng xóa, "hóa đá"

Khoảng một tuần trước, bà Mai (57 tuổi, trú tại Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hông. Kết quả thăm khám cho thấy thận phải của bà ứ nước độ 4, kèm dịch mủ trong bể thận.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu – Trung tâm Tiết niệu, Thận học, Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, hình ảnh CT scan cho thấy toàn bộ thận phải bị vôi hóa, trắng xóa hay còn gọi “thận hoá đá”, không bắt thuốc cản quang. Đây là dấu hiệu cho thấy thận đã mất hoàn toàn chức năng.

Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc lao thận mạn tính, khiến thận mất chức năng. Bác sĩ đánh giá giải pháp điều trị tối ưu là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thận phải để loại bỏ ổ bệnh, đồng thời gửi mẫu đi giải phẫu bệnh nhằm xác định chính xác nguyên nhân.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bên thận phải đã “hoá đá”. Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện quả thận có hình dạng xù xì, chứa mủ vàng, động mạch thận teo nhỏ, hoàn toàn không còn khả năng cung cấp máu nuôi.

Quả thận được lấy ra đem đi giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy mô thận bị hoại tử bã đậu, đây là đặc trưng của bệnh lao thận.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng lao, tái khám định kỳ để theo dõi chức năng của bên thận còn lại và ngăn ngừa nguy cơ vi khuẩn lao tái phát trong cơ thể.

Hình ảnh CT thận "hoá đá" (ảnh BVCC).

Lao thận - “sát thủ thầm lặng” của hệ tiết niệu

Theo các bác sĩ, lao thận là một dạng lao ngoài phổi, do vi khuẩn lao từ phổi theo đường máu di chuyển đến thận. Khi xâm nhập, vi khuẩn gây viêm, hoại tử dạng bã đậu, có thể khiến thận bị ứ nước, thay đổi cấu trúc mô và dần dần mất chức năng.

Trong nhiều trường hợp, bệnh tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt. Người bệnh có thể xuất hiện một số triệu chứng như đau lưng, tiểu buốt, hoặc có máu trong nước tiểu. Các dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn hoặc bỏ qua.

Đến khi bệnh tiến triển nặng và thận đã bị phá hủy nghiêm trọng, việc điều trị nội khoa bằng thuốc kháng lao sẽ không còn hiệu quả. Lúc này, bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ thận.

Trường hợp của bệnh nhân Mai là minh chứng điển hình: quả thận bị vôi hóa toàn bộ, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu không loại bỏ kịp thời.

Phác đồ điều trị lao thận thường kết hợp nhiều loại thuốc kháng sinh chống lao, nhằm tiêu diệt vi khuẩn và hạn chế tình trạng kháng thuốc. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt thời gian điều trị, có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Quả thận "hóa đá" được lấy ra khỏi cơ thể của bệnh nhân.

Phòng ngừa và phát hiện sớm lao thận

Theo bác sĩ Duy, phòng chống lao phổi chính là biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa lao thận, bởi phổi là cơ quan đầu tiên bị vi khuẩn lao tấn công. Khi lao phổi không được kiểm soát, vi khuẩn có thể theo đường máu di chuyển đến thận và các cơ quan khác trong hệ tiết niệu.

Để phát hiện sớm lao thận, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng bất thường như tiểu máu, tiểu buốt, đau vùng hông, lưng,... vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thận, trong đó có lao thận.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu bất thường, mọi người nên đến bệnh viện thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán như sinh thiết mô, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang, siêu âm, chụp CT hoặc MRI. Việc tầm soát sớm giúp tăng cơ hội bảo tồn thận, ngăn ngừa nguy cơ thận bị phá hủy hoàn toàn và hạn chế biến chứng.