Xuất hiện trên mạng xã hội từ sáng nay (4/7), hình ảnh người phụ nữ leo lên đường dây điện khiến dư luận không khỏi xôn xao, lo sợ. Được biết, người phụ nữ trong ảnh làm nghề bán vé số dạo gần khu vực xảy ra vụ việc.

Cụ thể vào khoảng 9 giờ sáng 4/7, người phụ nữ có biểu hiện bất thường đã leo lên đường dây điện hạ thế trên đoạn đường ĐT744, phường Tây Nam, TP.HCM (phường An Tây, Bình Dương cũ). Dù người dân xung quanh không ngừng la hét, can ngăn nhưng người này vẫn cố leo lên. Khi bò đến phía trên cột điện, nạn nhân bị rơi tự do xuống đất.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.