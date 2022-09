Người phụ nữ bị ung thư đại trực tràng vì loại đồ uống quen thuộc

Theo thống kê của Cục Y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc), ung thư đại trực tràng luôn là loại ung thư phổ biến nhất ở Đài Loan. Khi nhắc đến nguyên nhân của căn bệnh đáng sợ này, chúng ta thường chỉ nghĩ đến các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều muối, rau củ muối chua, các món nhiều muối, rượu bia… Trong khi đó, đồ uống nhiều đường cũng là một thủ phạm dễ gây ung thư đại trực tràng thì thường bị bỏ qua.

Mấy ngày gần đây, truyền thông Đài Loan xôn xao trước thông tin một người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn gần cuối dù sống lành mạnh. Vị bác sĩ tiêu hóa chia sẻ ca bệnh của cô trên chương trình y tế “The Doctor Is Hot” cho biết, cô có cân nặng ổn định, chỉ số BMI trong khoảng lý tưởng, trước nay cũng rất ít khi mắc bệnh vặt.

Đặc biệt, người phụ nữ này không bao giờ hút thuốc hay uống rượu bia, hạn chế thịt đỏ, rất ít khi ăn thực phẩm chế biến sẵn và các món nhiều dầu mỡ. Cô còn luôn quan tâm đến việc uống đủ nước hàng ngày và luyện tập thể thao ở mức độ vừa phải. Chính vì vậy, lúc nhận được kết quả chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn 3 cô vô cùng bất ngờ, hoảng loạn đến mức không cầm được nước mắt mà khóc nức nở ngay tại bệnh viện.

Hóa ra, cô có thói quen uống ít nhất 1 cốc trà sữa hoặc uống thêm các loại đồ uống có đường khác mỗi ngày. Cô cho rằng đây cũng là một cách bổ sung lượng nước và năng lượng cho cơ thể. Hơn nữa, cô không chọn đồ uống có cồn hay có ga, thậm chí còn thường xuyên uống các loại nước ép nên sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.

Cho đến một ngày, đang làm việc thì cô bỗng nhiên đau bụng dữ dội, uống thuốc giảm đau cũng không đỡ. Lo lắng vì gần đây thường ăn không ngon miệng, đau bụng âm ỉ lại đi ngoài ra phân đen nên cô đến bệnh viện khám. Thật không ngờ, kết quả kiểm tra lại là ung thư đại trực tràng giai đoạn gần cuối.

Đồ uống nhiều đường không chỉ gây tiểu đường mà còn dẫn tới ung thư

Tiến sĩ Wu Bingxiu từ Khoa Gan mật và Tiêu hóa tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, đồ uống có đường không chỉ gây tiểu đường mà còn ảnh hưởng tới tim mạch, ung thư. Trong đó, bệnh ung thư đại trực tràng do tiêu thụ quá nhiều các loại đồ uống nhiều đường thường phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi.

Bởi vì giống như người phụ nữ vừa kể trên, người trẻ Đài Loan rất mê trà sữa, các loại trà lắc thêm đường hay kem cheese, phô mai… Các loại sinh tố, nước ép trái cây những tưởng tốt cho sức khỏe nhưng uống không đúng cách, cho thêm nhiều đường, uống quá nhiều thì cũng làm đường huyết tăng vọt.

Trong khi đó, Tiến sĩ Wu khẳng định bản thân lượng đường trong máu cao là một yếu tố gây ung thư bởi 2 lý do. Thứ nhất, nếu đường huyết quá cao thì áp suất thẩm thấu trong cơ thể rất cao, sẽ gây ra tình trạng viêm các mạch máu trên toàn cơ thể. Còn lý do thứ 2 là từ polyp đại tràng. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh polyp đại trực tràng ở bệnh nhân đái tháo đường cao hơn 30% so với dân số chung. Trong khi đó, polyp đại trực tràng là một trong những yếu tố nguy cơ cao nhất dẫn tới ung thư đại trực tràng.



Vì vậy, ông cũng nhắc nhở chúng ta nên kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể và chú ý đến các triệu chứng ung thư đại trực tràng sau đây:

- Thay đổi thói quen đại tiện (tiêu chảy hoặc táo bón)

- Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn.

- Cảm giác đi đại tiện không hết.

- Thường xuyên cảm thấy rất mệt mỏi, chán ăn.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Thấy máu (hoặc đỏ tươi hoặc sẫm màu) trong phân.

- Nhận thấy phân nhỏ hơn bình thường và đau bụng, khó chịu vùng bụng.

Ngoài các triệu chứng nêu trên, khi ung thư muộn thì có người sờ thấy cả khối u nổi ở dưới da bụng, vàng da, bụng to dần… Lúc này, nên nhanh chóng tới gặp bác sĩ để thăm khám, điều trị trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: HK01, Asia One, Health People