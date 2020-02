Người phụ nữ bị thanh niên kém 17 tuổi khống chế, giở trò đồi bại

Ngày 24/2 Công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Đình Mỹ (SN: 1991, ngụ xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) về hành vi "hiếp dâm".

Tối 23/1 (tức 29 Tết) Công an huyện Thanh Chương nhận được trình báo của chị N.T.G (SN: 1974, ngụ huyện Đô Lương) về việc vừa bị một đối tượng lạ mặt khống chế, hiếp dâm.

Đối tượng Mỹ tại cơ quan chức năng.

Theo đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, chị G. đang đi một mình trong vườn của anh Nguyễn Hữu N. (ngụ xã Ngọc Sơn) thì bị một đối tượng lạ mặt lao đến khống chế, giở trò đồi bại. Mặc cho nạn nhân ra sức kháng cự, van xin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được đối tượng là Lê Đình Mỹ, đồng thời phối hợp với công an xã Ngọc Sơn vận động Mỹ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau một ngày gây án, biết không thể thoát tội, Mỹ đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào chiều tối ngày 23/1 Mỹ đi từ nhà qua vườn anh Nguyễn Hữu N. thì gặp chị G. đang đi bộ một mình. Thú tính trỗi dậy, đối tượng đã dùng vũ lực khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Mỹ rời khỏi hiện trường rồi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.