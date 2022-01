Người Nhật mắc ung thư nhưng vẫn có thể sống lâu: 3 loại thực phẩm họ hiếm khi ăn nhưng người Việt Nam lại yêu thích

Nhật Bản không chỉ là quốc gia nổi tiếng với tuổi thọ trung bình cao mà còn là đất nước có tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư sống sót 5 năm rất cao. Tính đến tháng 11 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Nhật Bản công bố danh sách những loại ung thư có tỉ lệ sống sót cao bao gồm: Ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến giáp, ung thư tử cung, ung thư vòm họng, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư thận...

Trong đó, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú có tỷ lệ sống sót sau 5 năm từ 80 đến 90%. Với bệnh ung thư dạ dày, nếu như các nước khác thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 10-25% thì ở Nhật Bản là 64,6%.

Một ví dụ điển hình có thể nhắc đến cụ bà Kane Tanaka, Nhật Bản. Cụ sinh ngày 1903, năm nay đã 118 tuổi. Cho đến hiện tại, đây là người sống thọ nhất thế giới còn sống. Ít ai biết trong cuộc đời bà đã từng mắc 2 loại ung thư là ung thư tuyến tụy và ung thư đại trực tràng. Bà chia sẻ rằng bản thân rất thích tập thể dục, ưa vận động mỗi ngày, tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, chế độ ăn uống vô cùng lành mạnh.

Đúng là như vậy, bí quyết để sống thọ và sống lâu hơn sau ung thư của người Nhật có liên quan rất lớn đến đồ ăn. Họ rất ít khi đụng vào 3 loại thực phẩm tai hại dưới đây.

Người Nhật mắc ung thư nhưng vẫn có thể sống lâu nhờ ít ăn 3 món

1. Người Nhật hiếm khi gọi đồ ăn sẵn vào bữa trưa

Người Nhật ít khi gọi đồ ăn sẵn vì chúng thường được nêm nếm nhiều gia vị. Tiêu thụ hàm lượng natri vượt quá quy định thì khả năng mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não, tiểu đường, từ đó tạo cơ hội cho tế bào ung thư xâm nhập và gây bệnh.

Thay vào đó, người Nhật thường tự chuẩn bị cơm bento ở nhà và mang đi ăn trưa, họ thích ăn những món được giữ nguyên hương vị tự nhiên như cá biển, đậu phụ, rau củ. Ngoài ra, người Nhật còn tăng cường ăn nhiều trái cây và rau quả. Điều này giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dinh dưỡng trong cơ thể, đồng thời không làm suy giảm hệ miễn dịch.

2. Người Nhật hiếm khi ăn đồ nướng, người Việt lại rất thích

Ở nước ta, tín đồ ẩm thực thường thích ăn những món chiên, nướng. Nhưng việc lạm dụng những thực phẩm này có rất nhiều mối rủi ro cho sức khỏe.

Thực phẩm khi được nướng than hoa phần mỡ của thịt sẽ chảy ra, tạo nên khói than. Phần than này bám vào thịt. Các protein, đường và các hạt cơ của thịt phản ứng với nhiệt độ cực cao, tạo thành benzopyrene - chất gây ung thư nhóm 1 được WHO cảnh báo. Bên cạnh đó, phần cháy khét của thịt nướng có chứa các amin dị vòng có khả năng gây bệnh ung thư cao nhất.

Ở Nhật đồ chiên nướng thường được khuyên nên hạn chế, thay vào đó họ thường ăn cá sống, hải sản sống để tận hưởng đầy đủ dinh dưỡng của món ăn.

3. Người Nhật hiếm khi ăn đồ muối chua

WHO từng cảnh báo khi một người càng tiêu thụ nhiều thực phẩm muối bảo quản truyền thống như dưa chua, thịt muối... thì càng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Thậm chí, đã từng có nghiên cứu khẳng định việc sử dụng nhiều các món ăn ướp muối như dưa chua có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng. Từ đó, tăng nguy cơ ung thư dạ dày do phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tăng sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori.

Trong khi đó, bữa ăn của người Nhật rất hiếm khi có các món muối chua mà thường chỉ có cá, rong biển, một bát cơm. Thay vào đó, họ cũng tăng cường các thực phẩm lên men như sữa chua uống lên men, đậu nành lên men... để kích thích tiêu hóa mà không hề gây hại.

