Người giàu bí mật trồng 6 cây trong nhà: Đuổi tà khí, hút tiền tài, con cháu "thơm lây"

Nhà có cây xanh không chỉ khiến không gian tươi mát mà còn góp phần mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây cảnh có khả năng trấn trạch, hóa giải khí xấu và thu hút tài lộc, may mắn vào nhà. Dưới đây là 6 cái tên vừa đẹp vừa "có võ", rất đáng để bạn cân nhắc trồng trong nhà.

4 loại cây giúp hóa giải tà khí, xua điều xui rủi

1. Cây xương rồng Ngọc lân

Xương rồng Ngọc lân là loại cây mọng nước thuộc họ đại kích, có hình dáng lạ mắt, phần thân uốn lượn như dáng kỳ lân - linh thú cát tường trong văn hóa phương Đông. Trong phong thủy, cây được xem là biểu tượng trấn trạch mạnh mẽ, giúp xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi điềm dữ.

Ngoài ra, xương rồng Ngọc lân còn mang ý nghĩa "kỳ lân đưa con", tượng trưng cho con cháu đầy đàn, gia đình ấm êm. Tuy nhiên, nhựa cây có thể gây kích ứng nếu tiếp xúc trực tiếp, vì thế khi cắt tỉa bạn cần mang găng tay và giữ xa tầm tay trẻ em.

2. Cây xương rồng ba cạnh

Thuộc họ xương rồng, xương rồng ba cạnh có thân hình chắc khỏe, gai nhọn, thẳng đứng như sống lưng rồng. Trong văn hóa Á Đông, rồng tượng trưng cho quyền lực, sự cao quý và sức mạnh tâm linh, vì vậy trồng cây này trong nhà - đặc biệt là ở ban công, lối vào - được xem là giúp hóa giải sát khí từ bên ngoài như góc nhọn, đường đâm thẳng hay bệnh viện, nghĩa trang.

Tuy nhiên, cũng vì có gai nhọn nên bạn cần cẩn trọng khi trồng, nhất là nhà có trẻ nhỏ.

3. Cây hoa mão gai (hay xương rồng bát tiên)

Một phiên bản vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của xương rồng, loại cây này nổi bật hơn bởi những bông hoa nhỏ xinh nở quanh năm. Thân cây cứng cáp với gai sắc thể hiện sức mạnh bảo vệ, xua đuổi những năng lượng tiêu cực, trong khi hoa của cây lại mang ý nghĩa hòa hợp, giúp cân bằng âm dương trong không gian sống. Trồng cây ở cửa ra vào, hiên nhà hoặc sân trước sẽ giúp khí trường ổn định, không gian cũng trông sống động hơn.

4. Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây quá quen thuộc, dễ trồng, sống được trong môi trường khắc nghiệt. Không chỉ có khả năng lọc không khí và hấp thụ bức xạ điện tử, xương rồng còn được xem là "thần giữ cửa" giúp ngăn ngừa năng lượng xấu và tránh tà ma theo quan niệm dân gian.

Đặc biệt, đặt cây ở khu vực nhiều ánh sáng như ban công, gần cửa sổ vừa giúp cây phát triển tốt, vừa tạo lá chắn năng lượng tiêu cực cực kỳ hiệu quả. Bật mí là xương rồng càng ra hoa, gia chủ càng có lộc đấy.

2 loại cây mang lại tài lộc và may mắn quanh năm

1. Cây lưỡi hổ

Lá dày, xanh đậm, có vằn như lông hổ, cây lưỡi hổ không chỉ là cao thủ thanh lọc không khí mà còn là một trong những cây thu hút tài lộc hàng đầu trong phong thủy.

Hổ là linh vật tượng trưng cho quyền lực và sự bảo hộ. Trồng một vài chậu lưỡi hổ trong nhà, đặc biệt ở khu vực tài vị (góc chéo bên trái tính từ cửa vào) sẽ giúp kích hoạt nguồn khí tốt, hút tiền bạc và cơ hội làm ăn đến với gia đình. Một ưu điểm nữa là loại cây này rất dễ trồng, không cần nhiều ánh sáng nên cực kỳ thích hợp với phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ.

6. Cây huyết long

Với hình dáng độc đáo, thân vươn cao, lá dài thuôn như lưỡi kiếm, cây huyết rồng không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian sống mà còn tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát tài và khí chất mạnh mẽ.

Đặc biệt, cây có khả năng trợ vận cho người làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Trong y học cổ truyền, nhựa cây còn được xem như một loại thuốc bổ huyết, là lý do cây được gọi là "huyết rồng". Đặt cây ở gần cửa ra vào hoặc phòng làm việc còn giúp tinh thần của bạn minh mẫn, công việc hanh thông, tài lộc đủ đầy hơn.

Lưu ý nhỏ khi trồng cây trong nhà để hợp phong thủy:

- Cây có gai nhọn như xương rồng chỉ nên đặt ở ngoại vi nhà (ban công, cửa ra vào), tránh để trong phòng ngủ hoặc giữa nhà.

- Những cây có lá to xanh tốt, mang năng lượng dương nên đặt ở khu vực Tài vị, nơi đón ánh sáng và gió tốt.

- Tránh trồng quá nhiều cây trong không gian chật hẹp, tránh rối loạn khí trường.

Nguồn: Aboluowang