Người đẹp Dương Hải My trở về tri ân trường cũ nhân dịp lễ khai trường

Sau khi dừng chân ở cuộc thi Miss Grand 2024 với vị trí Top 10, người đẹp Dương Hải My đã dành toàn bộ phần thưởng của mình trích ra trao thành 3 phần học bổng tại 3 ngôi trường em đã từng theo học. Gồm: Trường Tiểu học Phụng Thượng, Trường Trung học cơ sở Phụng Thượng, Trường PTTH Ngọc Tảo. Mỗi trường Hải My trao tặng 10 suất học bổng với tổng giá trị 10 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em thêm phần chi phí cho năm học mới.

Là một cô gái sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất sớm, Hải My cùng 2 em nhỏ ở với ông bà để đi học nên em đã rất thấu hiểu những thiếu thốn của các em học sinh trong những ngày bắt đầu năm học mới để chuẩn bị quần áo, bút vở, học phí…Hải My hi vọng rằng, món quà nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các em học sinh, mong các em sẽ cùng cố gắng bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô để có thể học tập tốt, trở thành những học sinh giỏi và những người có ích cho xã hội trong tương lai.

Luôn tri ân và biết ơn thầy cô giáo và ngôi trường mà mình từng theo học, người đẹp Dương Hải My đã góp thêm một hành động đẹp, ý nghĩa trong ngày tựu trường với truyền thống tôn sư trọng đạo – Tiên học lễ, hậu học văn.

Dương Hải My hiện tại đang là sinh viên tại trường Đại học Nông nghiệp 1 và bên cạnh công việc học tập, người đẹp sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực trong các hoạt động cộng đồng, xã hội, rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện và tạo thêm nhiều giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho các em nhỏ cũng như các bạn đồng trang lứa.