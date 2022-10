Người dân vùng lũ rưng rưng nước mắt nhận quà cứu trợ: "Đây là thứ tình cảm chỉ dân tộc mình có"

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 khiến hàng ngàn nhà dân ở hai tỉnh miền Trung Nghệ An - Hà Tĩnh vẫn đang gặp khó khăn do mưa lũ. Chiều ngày 2/10, ghi nhận tại Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh), tình hình mưa lũ đã có phần được khắc phục. Công tác dọn dẹp sau bão lũ cũng được các đơn vị địa phương gấp rút thực hiện, hỗ trợ người dân nhanh chóng trở lại với công việc, với sản xuất.

Trong chiều cùng ngày, Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng ban lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt thăm hỏi, động viên bà con hai huyện Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Đi cùng đoàn còn có ca sĩ Thuỷ Tiên.

Người dân phấn khởi nhận quà cứu trợ

Người dân Hà Tĩnh rưng rưng nước mắt, ôm quà cứu trợ

Tại UBND xã Quang Vĩnh, hàng trăm người dân địa phương không giấu khỏi xúc động khi nhận được quà cứu trợ từ mạnh thường quân sau khi họ trải qua một mùa bão, lũ.

Nói với chúng tôi, ông Lê Xuân Bằng (sinh năm 1968, ngụ xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bồi hồi kể lại giây phút bão, lũ tràn đến nhà ông.

"Tối 27 là được thông báo bão trên truyền hình, trong cái bão tôi không thể ra ngoài được, tôi chỉ đứng trước nhà nhìn gió bão, mưa to, cây cối ngả nghiêng, tôn đều bị rơi. Trong nhà tôi lúc đó chỉ có tôi với mẹ già còn vợ và con trai đang ở bệnh viện. Trong vườn hầu hết hư hại, bưởi không thu hoạch được, nước thì sâu, đi lại khó, xung quanh nhà nào cũng ngập cả".

Người dân Hà Tĩnh rưng rưng nhận quà cứu trợ

Người dân Quang Vĩnh (Hà Tĩnh) đi nhận quà cứu trợ sau bão số 4

Ông Bằng cho biết, vì nhà ông có truyền thống làm nông nên tất cả tài sản tích cóp đều dành cho vườn tược. Tuy nhiên, cơn bão vừa qua hoàn lưu bão đã đến, cộng thêm triều cường dâng khiến ông và gia đình không kịp trở tay, mất trắng mùa vụ.

"Trong ảnh hưởng của cơn bão số 4 ai cũng mong được quà, nhưng không phải quan trọng được quà gì mà quan trọng là tình người, thứ tình cảm mà chỉ dân tộc mình có để cùng nhau vượt qua khó khăn", ông Bằng không giấu được sự vui mừng khi nhận được quà cứu trợ từ mạnh thường quân.

Ngoài ông Bằng, nhiều bà con khó khăn xã Quang Vĩnh cũng tràn ngập trong niềm phấn khởi.

"Mấy hôm nay tôi bị cô lập trong nhà không ra được. Con cái đi xa cả, chỉ có 2 ông bà già thôi, xóm nhà tôi lụt sâu không có nhà nào có người trẻ hay thanh niên, toàn là ông bà già cả", bà Nguyễn Thị Thuỷ (Sơn Trang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ.

Theo đó, đa phần các hộ đến nhận quà cứu trợ đều là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được chính quyền địa phương xem xét, lập danh sách trước đó.

"Mừng lắm cô ơi, nhà bữa chừ không có chi ăn mô. Cảm ơn các cô các chú", một người dân nói

Người dân Đức Thọ, Hà Tĩnh hào hứng nhận quà cứu trợ

Nhà cộng đồng tránh lũ phát huy tác dụng

Được biết, năm 2021, ca sĩ Thuỷ Tiên từng xây dựng 10 căn nhà cộng đồng tại các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh với mục đích chung là nơi để bà con địa phương tránh lũ. 10 căn nhà này đã được đưa vào sử dụng cuối năm ngoái.

10 căn nhà cộng đồng rải rác khắp các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, mỗi nhà có hai tầng, mỗi tầng có diện tích khoảng 500 m2.

Nhà cộng đồng phát huy tác dụng khi nước lũ dâng

Ông Lê Văn Khương nói về nhà cộng đồng

"Nhà có đầy đủ phòng vệ sinh cho người lớn và cho người gia, chia bên nào bên nữ, người ta sinh hoạt ăn uống tại đó. Có một bể nước mưa là nước vệ sinh. Hệ thống điện đầy đủ, có cả ti vi phát tin tức về bão lũ cho bà con xem", ông Lê Văn Khương (Đức Thọ, Hà Tĩnh) hào hứng nói với chúng tôi về căn nhà cộng đồng - nơi mà rất đông bà con huyện Đức Thọ đang tránh lũ chờ nước rút.

"Năm 2020 cũng vậy và năm nay cũng vậy, trong suốt thời gian tránh bão chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, tôi rất biết ơn", ông Khương nói tiếp.

Theo đó, trong chuyến công tác lần này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng chính quyền địa phương đã trao hơn 100 phần quà (bao gồm chăn, mùng, nồi, gạo, mì, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác) hỗ trợ bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhanh chóng vượt qua những tổn thất nặng nề của bão, lũ.