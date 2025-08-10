Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Thế giới được tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc, một nhân vật đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, vượt xa sự quan tâm dành cho các vận động viên. Đó chính là vị giám khảo chính của bộ môn khiêu vũ Latin, ông Sergey Sinkins, 55 tuổi, đến từ Latvia.

Không chỉ nổi bật với vai trò chuyên môn, giám sát các màn trình diễn sôi động trên sàn đấu, ông Sergey Sinkins còn gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài cực kỳ lịch lãm và phong thái đĩnh đạc. Những hình ảnh và video của ông khi diện trang phục vest tại sự kiện đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nền tảng Xiaohongshu, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.





Những clip về vị giám khảo này đã viral khắp MXH Trung Quốc

Cư dân mạng Trung Quốc đã dành những lời khen "có cánh" cho vẻ đẹp nam tính, trưởng thành của vị giám khảo 55 tuổi. Với tỷ lệ cơ thể cân đối và phong cách ăn mặc tinh tế, ông Sergey Sinkins được nhận xét là "chuẩn gu" thẩm mỹ hiện tại của giới trẻ xứ tỷ dân - một hình mẫu của sự lịch lãm, phong độ và quyền lực thầm lặng.





Vẻ ngoài đầy thần thái và chuyên nghiệp của ông Sergey Sinkins trên sân

Sự xuất hiện của ông đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Dưới mỗi bài đăng về ông, cộng đồng mạng không ngớt lời bày tỏ sự ngưỡng mộ, không chỉ vì vẻ ngoài cuốn hút mà còn vì sự chuyên nghiệp và thần thái tự tin toát ra từ một giám khảo đẳng cấp quốc tế. Điều này một lần nữa cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc biến một nhân vật không thuộc giới giải trí trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm.









Một số hình ảnh ông Sinkins ngoài đời (Ảnh: Instagram NV)

Nguồn: Weibo