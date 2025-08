Tiên Tiên – nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ được yêu mến bởi phong cách phóng khoáng, tư duy âm nhạc độc đáo và tính cách hài hước – từ lâu đã tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu nhạc Việt. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Tiên Tiên với những người nổi tiếng khác cũng được quan tâm. Dân tình từng đặc biệt thích thú khi thấy cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu bên một người bạn đặc biệt – Helly Tống. Sự thân thiết và đồng điệu giữa cả hai khiến netizen liên tục “đẩy thuyền”, bởi họ không chỉ hợp nhau ở tính cách mà còn rất ăn ý trong những hoạt động thường nhật.

Từ những lần đi ăn cùng nhau, chơi bi-a, Helly tặng sách và đàn cho Tiên Tiên nghe, đến cả loạt story đầy tiếng cười và biểu cảm dễ thương, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng được dân mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Nếu Tiên Tiên là nghệ sĩ tài năng, được biết đến với loạt hit như My Everything, Say You Do, Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu… thì Helly Tống – tên thật là Tống Khánh Linh – lại là một nàng thơ đúng nghĩa với vẻ đẹp mong manh, phong cách sống thanh lịch và lý tưởng sống đáng ngưỡng mộ.

Sinh năm 1995, từng du học Úc, sở hữu chiều cao 1m72 cùng nét đẹp Á Đông cổ điển, Helly nhanh chóng ghi dấu trong giới thời trang với những bộ ảnh tạp chí sang trọng và đậm chất riêng. Không chỉ là fashionista nổi bật, cô còn là một nữ doanh nhân trẻ đầy bản lĩnh, người sáng lập nhiều dự án bền vững như The Yên Concept, Địa Phương, Mèo Ngủ Trên Sách. Helly cũng giữ vai trò Head of Product Lead tại Dear Our Community và đồng sáng lập MapMe Asia.

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống hay những thiết kế mang đậm nét văn hóa phương Đông, Helly luôn toát lên thần thái của một người phụ nữ độc lập và có chiều sâu. Cuộc sống của cô gắn liền với các giá trị bền vững, các hoạt động truyền cảm hứng về môi trường, giáo dục, cộng đồng.

Sự xuất hiện của Helly Tống bên cạnh Tiên Tiên không chỉ tạo nên một cặp đôi được yêu mến bởi sự đáng yêu và hài hước, mà còn là hình ảnh của hai người trẻ tài năng, có phong cách sống riêng biệt và đầy cảm hứng. Trong một thế giới nghệ thuật vốn dĩ đã nhiều màu sắc, mối quan hệ giữa họ – dù được gọi bằng bất kỳ cái tên nào – cũng đã trở thành điểm nhấn ngọt ngào và đầy chất thơ trong mắt người hâm mộ.

Ảnh: Instagram nhân vật